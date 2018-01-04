Священномученик Феодор Поройков родился в 1875 г. в селе Мимошня Углического уезда Ярославской губернии в семье священнослужителя. Отец — Николай Стефанович Поройков 1834 года рождения, мать — Евдокия Стефановна Свечинская 1835 г. В семье было 9 детей, Фёдор был восьмым ребенком.

Когда пришло время получать образование, он поступил в Ярославскую Духовную семинарию, закончил в ней два курса и вступил в брак с младшей его на год девицей Фаиной Ивановной Тороповой. В семье родилось четверо детей (Николай 1903 г. р., Иоанн 1905 г. р., Вера 1907 г. р., Лидия 1910 г. р.). В 1893 г. Ярославским Епархиальным Училищным Советом Фёдор Николаевич был назначен на должность учителя церковно-приходской школы села Гуменец Ростовского уезда. Затем, через год, перемещён на должность учителя пения и псаломщика в село Мало-Богородское Мышкинского уезда.

В 1901 г. Фёдор Николаевич был рукоположен во диакона к церкви этого села, где состоял членом Благочинного Совета, а в 1913 г. стал священником той же церкви. В 1914 г. отец Феодор вернулся в Ростовский уезд, где служил заведующим и законоучителем Погореловской и Оносовской церковно-приходских школ. Жизнь священники на селе в то время мало чем отличалась от жизни крестьянина. Из документов известно, что до революции 1917 г. у батюшки имелись две лошади, две коровы и мелкий скот, а также сарай, житница, сельскохозяйственный инвентарь.

Во время кол­лек­ти­ви­за­ции и рас­ку­ла­чи­ва­ния отец Фе­о­дор был осуждён безбожниками к 3 годам заключения с конфискацией всего имущества и до 1934 го­да содержался в концлагере. После освобождения исповедник по направлению Ярославского митрополита Павла (Борисовского) стал служить в церкви села Вощажниково Пинежского района Архангельской области и был в должности благочинного пятого округа

Отец Феодор не скрывал своих церковных убеждений и не принял распространившееся при поддержке властей обновленчество. Об этом свидетельствует письмо священника села Павлова Петра Массальского священнику Троицеборского храма (оба — ярые обновленцы): «Кончаю служение в виду того, что ныне Областная Митрополия дала задание сделать село Павлово центром реакционной Тихоновщины в Борисоглебском районе. Против обновления встречается сильная оппозиция и бойкот. Поройков за свою фашистскую деятельность попал на скамью подсудимых и увел за собой двух членов церковного Совета с. Вощажниково».

В 1934 году в селе, в котором было три храма остался действующим один. Отец Феодор делал все возможное, чтобы сохранить последний храм, предотвратить его закрытие. В сентябре 1936 года советская общественность села Вощажниково в лице учителей местной школы по заданию властей выступила с «инициативой»: закрыть последнюю действующую церковь, а её здание использовать под складское помещение для организуемой МТС. Отец Феодор от имени приходского совета написал заявление-протест против закрытия церкви, которое подписали верующие и отправили в Москву. Такая настойчивость в обстановке бесправия и притеснения православных навлекла на себя репрессии НКВД.

10 октября 1936 г. протоиерей Феодор Поройков был арестован. Все воздвигнутые на него обвинения батюшка отверг, не назвал даже адреса своих родных. Прихожане села Вощажникова написали заявление в Борисоглебский РИК, в котором просили освободить священника Феодора Поройкова и и.о. псаломщика Елизавету Капитонову. Их прошение не было удовлетворено, а последний действующий в селе храм, который отстаивали верующие был закрыт.

16 января 1937 г. протоиерей Феодор Поройков был осуждён Спецколлегией Ярославского областного суда за антисоветскую агитацию, направленную против колхозного строительства и приговорён безбожниками к пяти годам концлагерей. Местом заключения для священника стал Кулойлаг Пинежского района Архангельской области, где мученик и скончался 4 января 1938 г.

Священномученик Феодор прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.