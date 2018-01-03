Священномученик Михаил Киселёв родился 21 октября 1855 г. в семье протоиерея. В 1877 году окончил Пермскую духовную семинарию по II разряду. В 1877 г. являлся учителем и законоучителем в народных училищах Чердынского уезда.

17 ноября 1885 г. епископом Ефремом (Рязановым) рукоположен в сан священника и назначен настоятелем Николаевской церкви села Кыласово Кунгурского уезда. В 1888—1890 гг. отец Михаил состоял депутатом Пермского духовно-училищного округа. 4 октября 1888 г. награждён набедренником. В те же годы являлся заведующим и законоучителем Юмышинской церковно-приходской школы Кунгурского уезда и законоучителем Кыласовского начального земского училища.

27 апреля 1890 г. по собственному желанию переведён к Богоявленской церкви Майкорского поселения Соликамского уезда Пермской губернии. За время служения в Майкоре отец Михаил снискал всеобщее уважение и любовь прихожан.

27 мая 1905 г. за заслуги по духовному ведомству епископом Пермским и Соликамским Никанором (Надеждиным) отец Михаил был возведён в сан протоиерея. 12 февраля 1909 г. он был награждён орденом Святой Анны III степени, а 6 мая 1911 г. — этим же орденом II степени.

В 1918 г. Майкор несколько раз занимали то войска красных, то Сибирские войска Белой Армии. В начале декабря 1918 г. к Верхнекамью стали приближаться войска адмирала А.В.Колчака. В то же время в крае начались крестьянские восстания. Майкорский отряд Красной гвардии несколько раз ездил на подавление восстаний в сёлах. В середине декабря 1918 г. в Майкор вошёл красногвардейский отряд Афони Назукина, в который влились и местные красногвардейцы. Однако в конце декабря под натиском колчаковских войск красные были вынуждены бежать из Майкора. В последние дни перед эвакуацией красных, по приказу партийной организации, красногвардейцы совершили злодеяния в Майкоре.

В ночь с 1 на 2 января 1919 г. были схвачены и уведены из посёлка настоятель Богоявленской церкви протоиерей Михаил Киселёв, священник Александр Григорьевич Федосеев, его сын Александр и смотритель завода Леонид Евсеевич Петелин.

С отца Михаила красные бандиты потребовали «контрибуцию за жизнь» — в 10 тысяч рублей. Семья отдала все сбережения — 4 тысячи рублей, но это не помогло — жертвы домой не вернулись. Уже на следующий день Сибирские войска Белой Армии заняли Майкор. Ими были организованы поиски уведённых мучеников. Через пять дней их тела нашли возле завода на лугу под снегом. Все жертвы были исколоты штыками. На теле отца Михаила было обнаружено 18 шомпольных ран.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

База данных новомучеников и исповедников Российских Православного Свято-Тихоновского гуманитарного Университета