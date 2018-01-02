После Нового года остаётся шесть дней до того праздника, к которому мы готовились несколько недель. Это особенное время. Строгий пост. Школьные каникулы, причём занятий нет даже в секциях, на курсах и в школах дополнительного образования. Выходные у папы. И всё это — одновременно. Такое бывает только раз в году.

Это время строгого поста. Значит, никаких застолий, торжественных мероприятий. Ничего такого, что возбуждает. Должно быть что-то спокойное и тихое. Но при этом особенное. Потому что эти дни — заслуженные каникулы. Удивительное время, когда дети не ходят в школу, и при этом папа целый день дома. Начиная с сочельника в нашем доме, в нашей жизни будет торжество и праздничная суета. Поэтому сейчас лучше отдохнуть. Эти дни было бы неправильно посвящать большой предрождественской уборке. Её лучше заранее потихонечку делать в течение всего поста. Люстры можно помыть и за три недели до праздника, шторы тоже не обязательно стирать прямо к сочельнику, уборки в шкафах и чистку сервизов тоже можно проводить в последние дни декабря. А в эти предрождественские дни дома тихо и чисто. Преддверие праздника. И мы — вместе.

В каждой семье свои традиции. В нашем доме время между Новым годом и Рождеством — это время подготовки к Празднику, это время объединения семьи, время возможности много гулять, много читать, свободно заниматься творчеством. И всё это делать вместе.

Утром читаем Евангелие, немного больше, чем обычно. И есть время посмотреть толкование, обсудить прочитанное. Это — первая ассоциация с настоящими каникулами, выходными и отпуском.

Каждый день всей семьёй гуляем. В лесу, в парке. Катаемся на лыжах, на коньках, со снежных горок. Конечно, погода не всегда зимняя, но можно что-то придумать, было бы желание. Ни в коем случае не ездим ни в какие специальные развлекательные центры, где, конечно, всегда можно отлично отдохнуть, но всё нарушает тишину этих дней. К тому же, спокойные прогулки без суеты, свойственной дальним поездкам и непривычной обстановке, способствуют близкому общению, объединяют семью. Это возможность никуда не спешить, ни на что не отвлекаться, а просто быть вместе. Строгое время поста, не позволяющее активно развлекаться, дарит нам возможность провести несколько дней отпуска и каникул внутри домашней тишины.

Можем ложиться спать пораньше, ведь не надо доделывать уроки, собирать портфели на завтра. Поэтому на ночь мы читаем детям больше, чем обычно. Рождественские повести и рассказы, и русских, и зарубежных авторов. Дети ждут не дождутся, когда же к нам придёт Рождество. А оно уже идёт. И мы к нему продолжаем готовиться.

В каждый из предрождественских дней мы вместе что-то делаем к Празднику. Конечно, каждый год делаем немного разное. Вот несколько идей на эти строгие дни детских каникул.

Рождественский вертеп

Вертепы делают из бумаги, из пластилина, из еловых веток, фанеры — да из чего только не делают! Наш вертеп сделан из глины. Потому что этот материал можно не раскрашивать, к тому же глина, в отличие от бумаги или фанеры, не может загореться. Тем более, что мягкую глину для детских поделок легко купить в супермаркете, в канцтоварах.

Итак, нам понадобилось: полтора килограмма глины, металлическое блюдо или лист (мы взяли основу от разъёмной формы для выпечки), открытка с изображением Рождества Христова, греющая свеча.

Самые маленькие дети могут раскатать по этой основе толстый слой глины. По краям можно воткнуть камушки. Большие дети делают саму пещеру. Её стены должны быть очень толстыми, иначе они, высохнув, треснут. Нависающий потолок пещеры у нас не простоял и одного Рождества — раскололся. В последнем варианте нашего вертепа загиб стены пещеры совсем небольшой. Делаем из глины небольшие ясли. Перед входом в пещеру ставим подсвечник для греющей свечи (делаем валик из глины вокруг подготовленной свечи). Это самый безопасный вариант освещения огнём. Вырезаем из открытки изображение Рождества, вставляем враспор или примазываем её глиной к задней стенке пещеры. Можно подобрать статуэтку, изображающую Богородицу и Младенца в яслях, и поставить в пещере вместо открытки. Сейчас такие продаются в церковных лавках. Может быть, дети сами слепят фигурки из той же глины. Моя мама делала изображение Пресвятой Девы с Богомладенцем из сахара. Когда глина полностью высохла, зажигаем греющую свечу перед входом в пещеру. Ни в коем случае нельзя зажигать огонь перед бумажным вертепом, бумага загорается мгновенно! Нельзя зажигать свечи и перед пластилиновым вертепом. Расплавленный пластилин может капнуть на руку и вызвать серьёзный ожог. Поэтому годится только глина или металл. Мы делаем глиняный подсвечник для греющей свечи именно для того, чтобы нечаянно не поставить свечу ближе к пещере. Вокруг вертепа можно поставить фарфоровых ангелов, фигурки животных, пастухов, волхвов. Над пещерой можно сделать звезду (например, прикрепить её к стене, у которой стоит вертеп). Если потолок невысоко, можно подвесить звезду из золотой фольги на ниточке над вертепом.

Если до Рождества осталось ещё несколько дней, то укрываем вертеп салфетками, ставим повыше, чтобы окончательно высох. Устанавливаем его уже в сочельник.

Фигурки волхвов, пастухов и других героев рождественского праздника

К Рождеству мы делаем нашу квартиру большой иллюстрацией к Празднику. Дети рисуют на плотной бумаге большого формата волхвов, пастухов с овечками, ангелов с трубами. Даже царя Ирода и смерть, которая пришла наказывать злого царя (по мотивам русского традиционного рождественского представления). Ирода со смертью помещаем куда-нибудь в прихожую, чтобы ночью на глаза не попадался, остальных героев — на дверях и на стенах по всей квартире.

Теперь собираемся сделать эти же фигурки из ткани, в виде куколок. Их можно будет повесить на ёлку или на окна.

Надписи по-церковнославянски

Сейчас можно купить красивые рождественские надписи из бумаги, пластика и ткани. Но если делать их самим, это будет ещё одна возможность соединить занятия по развитию ребёнка, занятия творчеством с подготовкой к семейному празднику. Мало того, если дети будут готовить надписи на церковнославянском, они будут ещё и учиться этому языку.

Надпись «С Рождеством Христовым» может сделать ребёнок пяти-семи лет. Берём бумагу формата А4 для черчения или акварели. Складываем лист пополам, на каждой половинке изображаем одну букву надписи. Ребёнок раскрашивает эти буквы гуашью или акриловыми красками. Готовые буквы можно оформить блёстками: для этого надо накапать немного клея ПВА на поверхность каждой буквы, посыпать блёстками или мелко нарезанной мишурой. Затем немного потрясти букву, чтобы избавиться от всего лишнего. Получается блестящая буквица. Ребёнок вырезает эти буквицы, восстанавливает целую надпись (при этом учится составлять слова, ставить «еръ» после «с» и «м»). Эту надпись можно прикрепить булавками на шторы, скотчем — на стену, можно приклеить буквы на ленту, повесить на ёлку или натянуть под потолком.

Дети постарше готовят красиво оформленные тропарь, кондак и величание Рождеству, заодно учат или повторяют эти песнопения. И одновременно учатся (или продолжают учиться) писать по-церковнославянски.

Пряники на ёлку

Непосредственно перед сочельником дети готовят пряники. Вылепить фигурки, тем более вырезать их специальной формой, под силу и двухлетнему малышу. А для старших детей — это неограниченный простор для творчества! Я готовлю сразу много теста. Оно очень податливо, похоже на пластилин. Раскатываем его в тонкий пласт, 5−8 мм. В таком случае дети вырезают фигурки металлическими формами. А можно скатывать из пряничного теста «колбаски» и скручивать их, лепить, как из глины. Баранки и крендели, звёздочки и ангелы, сапожки и туфельки, ёлочки и птички — всё, что хочешь. Только без выступающих частей, фигурки должны быть плоскими, иначе подгорят. Обязательно делаем дырочки, чтобы можно было продеть нитку и повесить пряник на ёлку.

После того, как испечённые пряники остыли, их можно полить глазурью из сахарной пудры (постный вариант — без белка). Украсить разноцветными кондитерскими посыпками. Всё это дети могут делать сами, и делают с огромным удовольствием.

Некоторые пряники не получились: поломались, дырочка для ленточки исчезла во время выпечки и тому подобное. Это не только не страшно, но даже здорово. Откладываем бракованные в красивую вазочку. И в сочельник, после кутьи, эти пряники можно будет съесть, запивая чаем или взваром. А остальные, хорошие, мы повесим на нашу ёлку, подарим родным и друзьям.

Делаем также пряничные домики, из того же самого теста, или из основы, купленной в магазине. Рецептов существует множество. Мы выбрали такой, в котором из теста действительно легко лепить. Итак, берём: 2 стакана муки, 2/3 стакана сахара, 50 г маргарина, 1/3 стакана воды, 2 ст. ложки мёда, ½ чайной ложки соды, ½ чайной ложки корицы. Муку, соду, корицу просеять. Сахар, воду и мёд нагреть до растворения сахара, охладить до комнатной температуры, добавить маргарин, все продукты смешать и замесить тесто. То, что выделили, выпекать 8−10 минут при температуре 210−220.

Что ещё можно сделать к Рождеству?

Звезду на палке для колядования. Вырезаем из плотного, не гофрированного картона восьмиконечную звезду. Обклеиваем её фольгой или белой бумагой, которую раскрашиваем золотой или серебряной акриловой краской (гуашь может потечь, если звезда попадёт под снегопад). Готовую звезду можно обклеить блёстками, «дождиком», мелко нарезанной мишурой.

Ёлочные игрушки — орехи на ёлку. Для этого грецкие орехи оборачиваем фольгой. Или конфетными фантиками из фольги. Не забываем внутрь вклеить ленточку или нитку, чтобы за эту петельку подвешивать орешек.

Самое простое ёлочные украшение — это бантики из атласных лент.

Подбираем и сами делаем ёлочных зверюшек — таких, которые упоминаются в Библии. Скимны, единороги, киты, ослики. Про каждого из них обязательно читаем в Книге Книг. И это тоже оказывается частью образования детей. Можно использовать технику оригами. Можно поступить проще: дети рисуют выбранное животное на плотной бумаге, вырезают.

Игрушки-фотографии на ёлку. Для этого берём лист плотного картона, мишуру, ленту, фотографии детей (или изображения храмов, рисунки детей с волхвами, пастухами — какие угодно изображения). Из картона вырезаем два одинаковых круга (можно обвести чашку или блюдце). Из фотографий вырезаем круги такого же размера. К лицевой стороне каждого картонного круга приклеиваем фотографию. К внутренней стороне одного из кругов вклеиваем мишуру и один конец петли из ленты. Склеиваем два круга. Эту фотографию-игрушку можно подарить бабушкам, крестным, можно повесить на свою ёлку.

Пятого января занимаемся уборкой: пылесосим, моем полы, зеркала. Можно подготовить что-то из еды к Рождеству, чтобы в сочельник поменьше стоять у плиты. Заранее сделать напитки. Например, такой: вынуть косточки из лимонов (или апельсинов), перемолоть мякоть в кухонном комбайне с сахаром. В рождественскую ночь останется только развести эту смесь водой, и получится очень вкусный и полезный натуральный лимонад. В этот же день можно сделать заливное, студень. Почистить лук, чеснок, если они понадобятся для рождественских блюд. Испечь нечищеные овощи — в сочельник их останется только почистить, мелко нарезать и отправить в салат. Всё это можно сделать вместе с детьми. Стараемся подготовить к рождественской ночи всё, что только можно сделать заранее, чтобы в сочельник было меньше суеты. Если распределять дела на несколько дней, можно и успеть больше, и меньше вероятности впасть в раздражение от «как-всегда-ничего-не-успеваем!». Вывешиваем одежду для ночной службы, гладим ленты для девочек. Вечером этого дня заливаем кипятком пшеницу для кутьи, хорошо укрываем — чтобы завтра её меньше варить.

Шестого января утро в храме начинается с чтения Царских часов. Детям будет трудно выдержать два стояния в храме в течении одних суток и раннее пробуждение перед ночной Литургией, поэтому утром мы обычно читаем службу дома. Удивительные пророчества Исаии, Иеремии, молитвы, которые готовят нас ко встрече с Праздником. Потом наряжаем ёлку, украшаем дом, иконы. Для ночного разговенья делаем салаты, запекаем такое мясо, которое будет вкусно есть холодным (например, буженину). Чтобы ночью, когда мы вернёмся из храма, осталось только накрыть стол. Варим сочиво. Самая вкусная кутья, которая у нас получалась, похожа на настоящий десерт: пшеница, мёд, много чернослива, заранее вымоченного в горячем чае с бергамотом, и всё это посыпано тёртым горьким шоколадом. Когда начинает темнеть, успеваем закончить все дела. Начинается праздник. Стол покрывается белой скатертью, устилается соломой. Зажигаются свечи, на столе и перед вертепом, включаются гирлянды на окнах. Мы поём тропарь Рождеству и садимся за стол. А на столе — кутья в общей деревянной миске, из которой мы будем вместе есть деревянными ложками.

И уже скоро, уже сегодня — Рождество! Ложимся спать, чтобы отдохнуть перед ночной службой. Вместе читаем краткие «детские» молитвы перед Причастием, укладываем детей. Они потихоньку засыпают, пока родители вслух при свече продолжают молиться, читать канон Рождеству Христову. Взрослым тоже удаётся отдохнуть, ведь все дела уже переделаны.

Пора вставать на ночную службу. Включаем диск с записями колядок и таким образом будим спящих. Дети вскакивают и торопятся поскорее одеться. Этот момент с детства — самый-самый. Но об этом уже говорить не будем. Это уже — Рождество, а не подготовка к нему.

Подготовка закончилась, пост закончился, начинается Праздник. Когда будет петь Господеви вся земля, как пела две тысячи лет назад, и когда в веселии воспоют люди, и мы тоже воспоём, всем своим домом, вместе со святой нашей Церковью воспоём славу Новорождённому Спасителю мира.

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