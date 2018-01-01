Русская зима немыслима без снега. Портал Православие.Ru представляет галерею избранных фотографий зимней Святой Руси — её природы, людей и храмов — и желает своим читателям с пользой для души и тела провести грядущие предрождественские каникулы.

Солнечный лес

Фото: Сергей Малинин / 35photo

Крещенский мороз

Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru

Первый снег на Шерне. Вид на церковь свт. Николая

Фото: Ирина Белотурова / 35photo

Кан Тюбе

Фото: Алексей Клековкин / 35photo

Храм преподобного Димитрия Прилуцкого на Наволоке

Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru

Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru

Соловецкий монастырь

Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Церковь св. Андрея

Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Морозный звон

Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Первый луч света

Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru

Крещенское купание

Фото: Владимир Ходаков / Expo.Pravoslavie.Ru

Закат

Фото: Анатолий Заболоцкий / Expo.Pravoslavie.Ru

Лавра

Фото: иеродиакон Герасим (Пичугин) / Expo.Pravoslavie.Ru

Якутский вертеп

Фото: Марина Юрченко / Expo.Pravoslavie.Ru

Якутский вертеп

Фото: Марина Юрченко / Expo.Pravoslavie.Ru

Морозный дым

Фото: Марина Юрченко / Expo.Pravoslavie.Ru

Зимний Крым

Фото: Даниил Коржонов / 35photo

Зимний Крым

Фото: Сергей Ершов / 35photo

Церковь Святой Троицы в Антарктике

Последний луч

Фото: Даниил Коржонов / 35photo

Фото: Владимир / 35photo

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Фото: Владимир Ходаков / Expo.Pravoslavie.Ru

Белогорье

Белогорский Свято-Никольский монастырь

Фото: Вадим Балакин / Северные земли

Белогорье

Фото: Владимир Чуприков / 35photo

Зимний пейзаж в Белогорье

Фото: Владимир Чуприков / 35photo

Ажур зимы

Фото: Владимир / 35photo

Бухта Светлая

Фото: Алексей Гнездилов / 35photo

Крещение Господне

Фото: Владимир Ештокин / Expo.Pravoslavie.Ru

Русская деревня

Зимний восход над Истрой

Фото: Андрей Уляшев / 35photo

Лёд Байкала

Фото: Даниил Коржонов / 35photo

Ночная сказка

Фото: Максим Евдокимов / 35photo

Монах и синичка

Фото: Анатолий Заболоцкий / Expo.Pravoslavie.Ru

Солнце иней зажигает

Фото: Виталий из Н-ска / 35photo

Солнечные параллели в весенней акварели

Фото: Marateaman / 35photo

Друзья

Фото: Елена Шумилова / 35photo

Фото: Елена Шумилова / 35photo

Боровое. Голубой залив

Фото: Леонид Дьяченко / 35photo

Мороз и солнце

Фото: Виктор Корнюшин / Expo.Pravoslavie.Ru

Зимний рассвет

Фото: Илья Мельников / 35photo

Зимний сон

Фото: Татьяна Смирнова / 35photo

Малиновый вечер на горе Зелёной

Фото: Валерий Пешков / 35photo

Мороз и солнце

Фото: Марина Никифорова / 35photo

Растрёпанное небо

Фото: Марина Брыдня / 35photo

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади

Подготовил Антон Поспелов