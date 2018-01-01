|Православие.Ru
|01.01.2018
Русская зима немыслима без снега. Портал Православие.Ru представляет галерею избранных фотографий зимней Святой Руси — её природы, людей и храмов — и желает своим читателям с пользой для души и тела провести грядущие предрождественские каникулы.
Солнечный лес
Фото: Сергей Малинин / 35photo
Крещенский мороз
Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru
Первый снег на Шерне. Вид на церковь свт. Николая
Фото: Ирина Белотурова / 35photo
Кан Тюбе
Фото: Алексей Клековкин / 35photo
Храм преподобного Димитрия Прилуцкого на Наволоке
Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru
Фото: Архиепископ Максимилиан (Лазаренко) / Expo.Pravoslavie.Ru
Соловецкий монастырь
Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru
Церковь св. Андрея
Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru
Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru
Морозный звон
Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru
Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru
Первый луч света
Фото: Сергей Веретенников / Expo.Pravoslavie.Ru
Крещенское купание
Фото: Владимир Ходаков / Expo.Pravoslavie.Ru
Закат
Фото: Анатолий Заболоцкий / Expo.Pravoslavie.Ru
Лавра
Фото: иеродиакон Герасим (Пичугин) / Expo.Pravoslavie.Ru
Якутский вертеп
Фото: Марина Юрченко / Expo.Pravoslavie.Ru
Якутский вертеп
Фото: Марина Юрченко / Expo.Pravoslavie.Ru
Морозный дым
Фото: Марина Юрченко / Expo.Pravoslavie.Ru
Зимний Крым
Фото: Даниил Коржонов / 35photo
Зимний Крым
Фото: Сергей Ершов / 35photo
Церковь Святой Троицы в Антарктике
Последний луч
Фото: Даниил Коржонов / 35photo
Фото: Владимир / 35photo
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
Фото: Владимир Ходаков / Expo.Pravoslavie.Ru
Белогорье
Белогорский Свято-Никольский монастырь
Фото: Вадим Балакин / Северные земли
Белогорье
Фото: Владимир Чуприков / 35photo
Зимний пейзаж в Белогорье
Фото: Владимир Чуприков / 35photo
Ажур зимы
Фото: Владимир / 35photo
Бухта Светлая
Фото: Алексей Гнездилов / 35photo
Крещение Господне
Фото: Владимир Ештокин / Expo.Pravoslavie.Ru
Русская деревня
Зимний восход над Истрой
Фото: Андрей Уляшев / 35photo
Лёд Байкала
Фото: Даниил Коржонов / 35photo
Ночная сказка
Фото: Максим Евдокимов / 35photo
Монах и синичка
Фото: Анатолий Заболоцкий / Expo.Pravoslavie.Ru
Солнце иней зажигает
Фото: Виталий из Н-ска / 35photo
Солнечные параллели в весенней акварели
Фото: Marateaman / 35photo
Друзья
Фото: Елена Шумилова / 35photo
Фото: Елена Шумилова / 35photo
Боровое. Голубой залив
Фото: Леонид Дьяченко / 35photo
Мороз и солнце
Фото: Виктор Корнюшин / Expo.Pravoslavie.Ru
Зимний рассвет
Фото: Илья Мельников / 35photo
Зимний сон
Фото: Татьяна Смирнова / 35photo
Малиновый вечер на горе Зелёной
Фото: Валерий Пешков / 35photo
Мороз и солнце
Фото: Марина Никифорова / 35photo
Растрёпанное небо
Фото: Марина Брыдня / 35photo
Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади
Подготовил Антон Поспелов