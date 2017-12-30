Свя­щен­но­му­че­ник Иоанн ро­дил­ся в 1867 го­ду в се­ле Пет­ри­ков­ка (Пет­ра­нов­ка) Но­во­мос­ков­ско­го уез­да Ека­те­ри­но­слав­ской гу­бер­нии. С 1915 го­да Иван Пет­ро­вич слу­жил пса­лом­щи­ком в се­ле Дмит­ри­ев­ка Ло­зов­ско­го рай­о­на Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти. В 1917 го­ду он был ру­ко­по­ло­жен в сан иерея и стал слу­жить в хра­ме се­ла Пав­лов­ка Пав­ло­дар­ской (Во­сточ­но-Ка­зах­стан­ской) об­ла­сти. В 1928 го­ду отец Иоанн был ли­шен гражданских прав; в 1929 го­ду он был аре­сто­ван, осуж­дён и вы­слан, а цер­ковь за­кры­та. По­дроб­но­сти осуж­де­ния и от­бы­тия на­ка­за­ния неиз­вест­ны.

С 1933 го­да отец Иоанн слу­жил в Пет­ро­пав­лов­ская церк­ви се­ла Пет­ро­пав­лов­ское Том­ской об­ла­сти, где и был аре­сто­ван в 1935 го­ду. Из ма­те­ри­а­лов де­ла: «Го­во­рил: «Бог есть"… Не пла­тил на­ло­ги: «Бе­ри­те ме­ня, хоть шку­ру сде­ри­те, пла­тить не бу­ду». Имел за­дол­жен­ность по на­ло­гу 57 руб­лей и не упла­тил». Спец­кол­ле­ги­ей го­ро­да Том­ска батюшка вновь был при­го­во­рен к трём го­дам ссыл­ки.

В 1936 го­ду отец Иоанн был осво­бож­дён и вер­нул­ся жить в се­ло Пав­лов­ка Пав­ло­дар­ской об­ла­сти. 25 но­яб­ря 1937 го­да он опять был аре­сто­ван. На до­про­се отец Иоанн дал сле­ду­ю­щие по­ка­за­ния: «В мо­мент при­бы­тия из ссыл­ки в 1936 го­ду я сна­ча­ла бо­ял­ся кре­стить де­тей, а в 1937 го­ду сно­ва на­чал ра­бо­тать и окре­стил в се­ле Об­раз­цов­ка де­тей кол­хоз­ни­ков, за что по­лу­чил 280 руб­лей де­нег. В се­ле Пав­лов­ка окре­стил че­ло­век 7−8, за что по­лу­чил и хле­бом и день­га­ми… Кро­ме то­го, го­во­рил, что рань­ше ко мне при­дут, да по­про­сят — по­жа­луй­ста, ба­тюш­ка, — а сей­час вот до­жи­ли до та­кой жиз­ни, что аре­сто­вы­ва­ют, от­би­ра­ют ве­щи… Слу­чай­но вел раз­го­вор, что при этой со­вет­ской вла­сти остал­ся и ра­зу­тым, и раз­де­тым. Во­об­ще жить ста­ло пло­хо, при ста­ро­сти хо­тел от­дох­нуть, а вот опять бес­по­ко­ят».

2 де­каб­ря 1937 го­да отец Иоанн Зем­ля­ной был осуж­ден трой­кой при УНКВД по Се­ве­ро-Ка­зах­стан­ской об­ла­сти по об­ви­не­нию к/р аги­та­ции, неле­галь­ном со­вер­ше­нии кре­ще­ний и па­ни­хид и при­го­во­рён к расстрелу. При­го­вор был при­ве­ден в ис­пол­не­ние 30 де­каб­ря 1937 го­да в 1 час но­чи. Ме­сто по­гре­бе­ния неиз­вест­но.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников и исповедников российских