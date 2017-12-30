|Азбука веры
|30.12.2017
Священномученик Иоанн родился в 1867 году в селе Петриковка (Петрановка) Новомосковского уезда Екатеринославской губернии. С 1915 года Иван Петрович служил псаломщиком в селе Дмитриевка Лозовского района Восточно-Казахстанской области. В 1917 году он был рукоположен в сан иерея и стал служить в храме села Павловка Павлодарской (Восточно-Казахстанской) области. В 1928 году отец Иоанн был лишен гражданских прав; в 1929 году он был арестован, осуждён и выслан, а церковь закрыта. Подробности осуждения и отбытия наказания неизвестны.
С 1933 года отец Иоанн служил в Петропавловская церкви села Петропавловское Томской области, где и был арестован в 1935 году. Из материалов дела: «Говорил: «Бог есть"… Не платил налоги: «Берите меня, хоть шкуру сдерите, платить не буду». Имел задолженность по налогу 57 рублей и не уплатил». Спецколлегией города Томска батюшка вновь был приговорен к трём годам ссылки.
В 1936 году отец Иоанн был освобождён и вернулся жить в село Павловка Павлодарской области. 25 ноября 1937 года он опять был арестован. На допросе отец Иоанн дал следующие показания: «В момент прибытия из ссылки в 1936 году я сначала боялся крестить детей, а в 1937 году снова начал работать и окрестил в селе Образцовка детей колхозников, за что получил 280 рублей денег. В селе Павловка окрестил человек 7−8, за что получил и хлебом и деньгами… Кроме того, говорил, что раньше ко мне придут, да попросят — пожалуйста, батюшка, — а сейчас вот дожили до такой жизни, что арестовывают, отбирают вещи… Случайно вел разговор, что при этой советской власти остался и разутым, и раздетым. Вообще жить стало плохо, при старости хотел отдохнуть, а вот опять беспокоят».
2 декабря 1937 года отец Иоанн Земляной был осужден тройкой при УНКВД по Северо-Казахстанской области по обвинению к/р агитации, нелегальном совершении крещений и панихид и приговорён к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 1937 года в 1 час ночи. Место погребения неизвестно.
Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Собор новомучеников и исповедников российских
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