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Русская линияИгумен Дамаскин (Орловский)29.12.2017 

Священномученик Владимир Алексеев

Священномученик Владимир Васильевич Алексеев родился в 1883(?) году в Нижне-Уфалейском заводе Екатеринбургского уезда в семье диакона. Окончил Пермскую Духовную семинарию, с октября 1910 г. служил в Успенском соборе города Оханска Пермской губернии. Расстрелян большевиками 29 декабря 1918 года в ходе массовых репрессий в Пермском крае. Убит священномученик был вблизи своего служения напротив Успенского собора на льду замёрзшнй Камы. На место расстрела отец Владимир шёл с крестом в руке и нёс железный лом, которым его заставили пробить в реке прорубь, в которую убийцы сбросили тело страдальца.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских

Собор Новомучеников и Исповедников Российских

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