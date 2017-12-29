Священномученик Владимир Васильевич Алексеев родился в 1883(?) году в Нижне-Уфалейском заводе Екатеринбургского уезда в семье диакона. Окончил Пермскую Духовную семинарию, с октября 1910 г. служил в Успенском соборе города Оханска Пермской губернии. Расстрелян большевиками 29 декабря 1918 года в ходе массовых репрессий в Пермском крае. Убит священномученик был вблизи своего служения напротив Успенского собора на льду замёрзшнй Камы. На место расстрела отец Владимир шёл с крестом в руке и нёс железный лом, которым его заставили пробить в реке прорубь, в которую убийцы сбросили тело страдальца.

Священномученик Владимир прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских