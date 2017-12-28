Протоиерей Викторин Добронравов родился 10 февраля 1889 года в Кишинёве в семье священника. Отец рано умер. Отчим — секретарь Святейшего Синода А. П. Ростовский. Незрячая с детства сестра юноши была чудесным образом исцелена прав. Иоанном Кронштадтским, что сильно подействовало на Викторина, укрепив его веру. Викторин Михайлович окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1910), дальнейшее образование получил на экономическом отделении Петроградского политехнического института, который закончил в 1914 году, и в том же году уехал в Москву, чтобы стать монахом, но получил благословение не на монашество, а на вступление в брак и священство. Жена — Анна Константиновна Воронова, происходила из купеческой семьи со старообрядческими традициями. В семье родились четверо детей: Ирина (1915−1932, после ареста отца не могла продолжать образование, пошла работать и вскоре умерла от туберкулёза); Николай (1917−1922); Серафим (1921−1942, погиб на фронте); Зоя (род. 1925, после Второй Мировой войны жила в США).

4 октября 1914 года Викторин Михайлович был рукоположен во диакона к Спасо-Колтовскому храму Преображения Господня в Петрограде, а 21 декабря 1915 года — во иерея к тому же храму. В 1916—1918 гг. он преподавал Закон Божий в местной церковно-приходской школе и ряде городских училищ. 25 сентября 1918 г. отец Викторин был впервые арестован и заключён в Петропавловскую крепость, но, пробыв в заключении месяц, был освобождён без вынесения приговора.

В 1919 г. отец Викторин был возведён в сан протоиерея. С 25 февраля 1919 года по 8 февраля 1930 г. он служил настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Убежище престарелых сценических деятелей Русского театрального общества на Петровском острове.

По воспоминаниям петербургских верующих того времени отец Викторин был одним из самых известных духовников в городе. Его властное пастырское слово и особая духовная сила привлекали в тяжёлые годы гонений тех православных христиан, которые искали подлинного спасения во Христе. Каждую пятницу батюшка служил акафист перед иконой Божией Матери «Державной».

Чтобы прокормить семью батюшка помимо службы в храме был вынужден дополнительно работать в различных учреждениях — счетоводом, участковым контролёром, конторщиком, в 1921—1922 гг. работал в ремонтных мастерских.

В 1922 году власти пытались закрыть храм, но благодаря усилиям настоятеля и прихожан решение о закрытии церкви было отменено. Вокруг молодого священника образовалось братство из двух десятков человек — преимущественно представителей интеллигенции, а также послушницы закрытого Иоанновского монастыря. Приход всегда находился в юрисдикции Патриаршей Церкви — даже когда в 1923 году почти все приходы Петрограда стали обновленческими, и лишь около десятка остались верны Патриарху Тихону.

12 декабря 1927 г. отец Викторин посетил митрополита Сергия (Страгородского) в составе делегации ленинградских иосифлян, призывавших Заместителя Патриаршего Местоблюстителя «отказаться от намечающегося курса порабощения Церкви государством». 26 декабря протоиерей Викторин отделился от митрополита Сергия и стал одним из активных деятелей иосифлянского движения. После закрытия церкви свт. Николая с февраля по апрель 1930 г. отец Викторин служил в храме вмч. Пантелеимона на Пискарёвке, с апреля 1930 г. совершал богослужения в квартирах духовных детей. Летом 1930 г. батюшка совершил паломничество в Саров и Дивеево, где исцелился от гангрены ноги; в том же году навещал отбывавшего ссылку в Моденском монастыре митрополита Иосифа (Петровых).

19 сентября 1930 года протоиерей Викторин был арестован по делу «Всесоюзная организация Истинно-Православная Церковь» и заключён в Арсенальную тюрьму, его допрашивали семь раз по 12 мая 1931 года. На допросах исповедник веры христовой держался достойно, отвечал кратко и жёстко, виновным себя не признал и был приговорён к 10 годам лагерей. Первые полтора года заключения отец Викторин просидел в одиночной камере, а затем был отправлен в концлагерь на строительство Беломоро-Балтийском канала, где вначале работал на общих работах, а после окончания курсов стал фельдшером. Освободился досрочно «по зачётам» 7 декабря 1936 года.

После освобождения отец Викторин поселился на хуторе Гнёздышко Маловишерского района Новгородской области. Работал лекарским помощником в областном интернате для дефектных детей в селе Оксочи, где главным врачом был участник «иосифлянского» движения Иван Андреевский. Здесь отец Викторин совершал тайные богослужения, на которые приезжали иосифляне в т. ч. из Ленинграда. Вновь исповедник был арестован 6 августа 1937 г. и заключён в тюрьму в Боровичах. При обыске у него в кармане нашли Евангелие, что усугубило его вину в глазах чекистов. Отец Викторин был стандартно обвинён органами в членстве в «контрреволюционной монархической организации» и в «антисоветской пропаганде» среди работников интерната. В Боровичской тюрьме по этому делу были заключены три десятка обвиняемых. Чекисты пытками добивались от арестованных признания в «антисоветской деятельности». Один обвиняемый умер во время следствия, 24 признали вину, шестеро, в т. ч. отец Викторин, которого допрашивали четыре раза, её категорически отвергли. Особой тройкой при УНКВД по Ленинградской обл. протоиерей Викторин Добронравов осуждён по ст.58−10,58−11 УК РСФСР и приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян в тюрьме города Боровичи 28 декабря 1937 г.

Священномученик Викторин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синодаот 25 марта 2004 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших