Русская линия
Русская линия28.12.2017 

Священномученик Викторин Добронравов

Протоиерей Викторин Добронравов родился 10 февраля 1889 года в Кишинёве в семье священника. Отец рано умер. Отчим — секретарь Святейшего Синода А. П. Ростовский. Незрячая с детства сестра юноши была чудесным образом исцелена прав. Иоанном Кронштадтским, что сильно подействовало на Викторина, укрепив его веру. Викторин Михайлович окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию (1910), дальнейшее образование получил на экономическом отделении Петроградского политехнического института, который закончил в 1914 году, и в том же году уехал в Москву, чтобы стать монахом, но получил благословение не на монашество, а на вступление в брак и священство. Жена — Анна Константиновна Воронова, происходила из купеческой семьи со старообрядческими традициями. В семье родились четверо детей: Ирина (1915−1932, после ареста отца не могла продолжать образование, пошла работать и вскоре умерла от туберкулёза); Николай (1917−1922); Серафим (1921−1942, погиб на фронте); Зоя (род. 1925, после Второй Мировой войны жила в США).

4 октября 1914 года Викторин Михайлович был рукоположен во диакона к Спасо-Колтовскому храму Преображения Господня в Петрограде, а 21 декабря 1915 года — во иерея к тому же храму. В 1916—1918 гг. он преподавал Закон Божий в местной церковно-приходской школе и ряде городских училищ. 25 сентября 1918 г. отец Викторин был впервые арестован и заключён в Петропавловскую крепость, но, пробыв в заключении месяц, был освобождён без вынесения приговора.

В 1919 г. отец Викторин был возведён в сан протоиерея. С 25 февраля 1919 года по 8 февраля 1930 г. он служил настоятелем храма святителя Николая Чудотворца при Убежище престарелых сценических деятелей Русского театрального общества на Петровском острове.

Протоиерей Викторин Добронравов (1889-1937)По воспоминаниям петербургских верующих того времени отец Викторин был одним из самых известных духовников в городе. Его властное пастырское слово и особая духовная сила привлекали в тяжёлые годы гонений тех православных христиан, которые искали подлинного спасения во Христе. Каждую пятницу батюшка служил акафист перед иконой Божией Матери «Державной».

Чтобы прокормить семью батюшка помимо службы в храме был вынужден дополнительно работать в различных учреждениях — счетоводом, участковым контролёром, конторщиком, в 1921—1922 гг. работал в ремонтных мастерских.

В 1922 году власти пытались закрыть храм, но благодаря усилиям настоятеля и прихожан решение о закрытии церкви было отменено. Вокруг молодого священника образовалось братство из двух десятков человек — преимущественно представителей интеллигенции, а также послушницы закрытого Иоанновского монастыря. Приход всегда находился в юрисдикции Патриаршей Церкви — даже когда в 1923 году почти все приходы Петрограда стали обновленческими, и лишь около десятка остались верны Патриарху Тихону.

12 декабря 1927 г. отец Викторин посетил митрополита Сергия (Страгородского) в составе делегации ленинградских иосифлян, призывавших Заместителя Патриаршего Местоблюстителя «отказаться от намечающегося курса порабощения Церкви государством». 26 декабря протоиерей Викторин отделился от митрополита Сергия и стал одним из активных деятелей иосифлянского движения. После закрытия церкви свт. Николая с февраля по апрель 1930 г. отец Викторин служил в храме вмч. Пантелеимона на Пискарёвке, с апреля 1930 г. совершал богослужения в квартирах духовных детей. Летом 1930 г. батюшка совершил паломничество в Саров и Дивеево, где исцелился от гангрены ноги; в том же году навещал отбывавшего ссылку в Моденском монастыре митрополита Иосифа (Петровых).

19 сентября 1930 года протоиерей Викторин был арестован по делу «Всесоюзная организация Истинно-Православная Церковь» и заключён в Арсенальную тюрьму, его допрашивали семь раз по 12 мая 1931 года. На допросах исповедник веры христовой держался достойно, отвечал кратко и жёстко, виновным себя не признал и был приговорён к 10 годам лагерей. Первые полтора года заключения отец Викторин просидел в одиночной камере, а затем был отправлен в концлагерь на строительство Беломоро-Балтийском канала, где вначале работал на общих работах, а после окончания курсов стал фельдшером. Освободился досрочно «по зачётам» 7 декабря 1936 года.

После освобождения отец Викторин поселился на хуторе Гнёздышко Маловишерского района Новгородской области. Работал лекарским помощником в областном интернате для дефектных детей в селе Оксочи, где главным врачом был участник «иосифлянского» движения Иван Андреевский. Здесь отец Викторин совершал тайные богослужения, на которые приезжали иосифляне в т. ч. из Ленинграда. Вновь исповедник был арестован 6 августа 1937 г. и заключён в тюрьму в Боровичах. При обыске у него в кармане нашли Евангелие, что усугубило его вину в глазах чекистов. Отец Викторин был стандартно обвинён органами в членстве в «контрреволюционной монархической организации» и в «антисоветской пропаганде» среди работников интерната. В Боровичской тюрьме по этому делу были заключены три десятка обвиняемых. Чекисты пытками добивались от арестованных признания в «антисоветской деятельности». Один обвиняемый умер во время следствия, 24 признали вину, шестеро, в т. ч. отец Викторин, которого допрашивали четыре раза, её категорически отвергли. Особой тройкой при УНКВД по Ленинградской обл. протоиерей Викторин Добронравов осуждён по ст.58−10,58−11 УК РСФСР и приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян в тюрьме города Боровичи 28 декабря 1937 г.

Священномученик Викторин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синодаот 25 марта 2004 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших

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