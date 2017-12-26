Группа известных российских ученых выступила с критикой интервью директора ФСБ Александра Бортникова, которое он дал накануне Дня работника органов безопасности. Академики и членкоры РАН посчитали, что в этом тексте глава спецслужбы оправдывает сталинские репрессии тем, что не сказал о многочисленных жертвах среди простых граждан. В письме они напоминают, «какое огромное количество замечательных ученых было уничтожено в расцвете своей деятельности», и призывают общественность присоединиться к их беспокойству.

Открытое письмо учёных в пятницу передал «Ъ» академик РАН Сергей Стишов, известный физик, глава Троицкого научного центра РАН. По его словам, обращение было написано после того, как «Российская газета» опубликовала интервью главы ФСБ Александра Бортникова. Беседа была посвящена столетию Всероссийской чрезвычайной комиссии, преемником которой считается ФСБ. В начале интервью глава ФСБ предупреждает, что хочет «расставить необходимые акценты и ответить на некоторые спорные вопросы», чтобы «объективно оценивать прошлое». Отвечая на вопрос о репрессиях 1930-х годов, Александр Бортников сосредоточился на судьбе самих чекистов: он напомнил, что 22 618 работников органов госбезопасности сами стали жертвами репрессий. «Их место занимали люди (..) готовые ради карьеры на исполнение любых указаний. С этим отчасти и связаны „перегибы“ в работе ОГПУ-НКВД на местах», — пояснил господин Бортников. При этом он отметил, что чекисты действительно боролись с реальными «заговорщиками», а также с представителями партноменклатуры, «погрязшими в коррупции, чинившими произвол и самосуд». В интервью он не говорил о судьбе простых граждан, которые, по оценкам современных историков, составляли большинство среди жертв сталинских репрессий.

«Когда я прочёл интервью, где господин Бортников рассказывает, что большинство решений в 1930-х были по делу. Что путём репрессий страна наказывала плохих чекистов и плохих партработников..Мне захотелось спросить: а за что наказывали учёных? — сказал „Ъ“ Сергей Стишов.— За что наказывали артистов, художников? За что наказывали крестьян, рабочих, простых граждан?» Господин Стишов обратился к коллегам по научному «Клубу 1 июля» (создан в 2013 году, объединяет академиков, не согласных с реформой РАН.— «Ъ») с предложением отреагировать на интервью главы ФСБ.

В коллективном письме учёные отмечают, что «впервые после XX съезда КПСС одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930−40-х годов», и напоминают, что этот период сопровождался «неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чём не повинных наших сограждан». Репрессии затронули и научное сообщество, говорят академики: «Расстреляны или погибли в лагерях тысячи учёных и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике». По их словам, в России до сих пор мало кто представляет, «какое огромное количество замечательных учёных, продвинувших науку в самых разных областях, было уничтожено в расцвете своей деятельности». Кроме того, учёные напоминают об уничтожении высшего командного состава Красной армии, массовых депортациях и «миллионах советских людей, которые оказались в тюрьмах и лагерях».

В любом случае, говорят авторы обращения, «мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий». Учёные призывают «всех здравомыслящих людей» присоединиться к ним.

«Я сам 1937 года рождения, и в 1955 году мне было 18 лет, — рассказал „Ъ“ физик Сергей Стишов.— Ещё за год до XX съезда КПСС, где разоблачался культ личности Сталина, был подготовлен доклад Хрущёва о культе личности и его преодолении. Этот текст читался по собраниям коллективов, по парторганизациям — и отец, преподававший в МГУ, дал мне прочитать этот закрытый доклад». Господин Стишов говорит, что его, «воспитанного в семье коммунистов, старых большевиков», этот текст просто шокировал. «А затем стало появляться всё больше рассказов о том, что происходило в лагерях, — говорит он.— И сейчас у нас есть достоверные свидетельства того, какие были репрессии, как спускались планы по количеству арестованных или расстрелянных. Вот почему это интервью нас так задело». По его словам, учёные не ждут ответа на своё обращение от главы ФСБ. «Просто как человек, рождённый в 1937 году, я хочу предупредить: „Люди, будьте бдительны“», — говорит академик РАН.





+ + +

Обращение группы академиков и член-корреспондентов РАН

Комментарии к интервью директора ФСБ А. В. Бортникова

По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930−40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чём не повинных наших сограждан.

Указанные репрессии затронули и научное сообщество, расстреляны или погибли в лагерях тысячи учёных и инженеров, что принесло непоправимый вред отечественной науке и технике. Вспомним здесь академика Н. И. Вавилова, профессора Л. В. Шубникова, профессора С. П. Шубина и многих других. Чудом выжили Л. Д. Ландау, С. П. Королёв, В. П. Глушко, столь много сделавшие потом для страны. Эти имена, как правило, известны широкой публике. К сожалению, немногие кроме специалистов представляют, какое огромное количество замечательных учёных, продвинувших науку в самых разных областях, было уничтожено в расцвете своей деятельности. Это — гениальный физик-теоретик М. П. Бронштейн, академик, геолог И. Ф. Григорьев, обвинённый во вредительстве при поиске урановых месторождений, погиб в тюрьме профессор Д. Ф. Егоров — математик, один из основателей современного функционального анализа. Был репрессирован профессор-теплотехник Л. К. Рамзин, который изобрёл прямоточный котёл, языковед Е. Д. Поливанов, агроном Н. М. Тулайков, генетик И. И. Агол, философ Г. Г. Шпет, конструктор ракет Г. Э. Лангемак. Оказались репрессированными руководители Пулковской обсерватории. Список огромен.

Перед войной была разгромлена армия. В 1937—1938 годах было репрессировано почти две трети высшего командного состава РККА, живыми из заключения вышли немногие. Потери среди высшего командного состава за всё время Великой Отечественной войны были существенно меньшими.

Миллионы советских людей оказались в тюрьмах и лагерях, многие из них не вернулись, целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания.

Нам неясна цель пространного интервью г. Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины?

В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту.

Алпатов В. М., чл.-корр. РАН

Аникин А. Е., академик РАН

Апресян Ю. Д., академик РАН

Аранович Л. Я., чл.-корр. РАН

Арсеев П. И., чл.-корр. РАН

Белавин А. А., чл.-корр. РАН

Бондаренко Д. М., чл.-корр. РАН

Бурлак С. А., проф. РАН

Васильев В. А., академик РАН

Глазов М. М., чл.-корр. РАН

Данилян Г. В., чл.-корр. РАН

Дворкович А. В., чл.-корр. РАН

Дыбо А. В., чл.-корр. РАН

Захаров В. Е., академик РАН

Иванчик А. В., чл.-корр. РАН

Иванчик А. И., чл.-корр. РАН

Кудрявцев Я. В., проф. РАН

Молдован А. М., академик РАН

Пухначёв В. В., чл.-корр. РАН

Ритус В. И., чл.-корр. РАН

Розанов Н. Н., чл.-корр. РАН

Саранин А. А., чл.-корр. РАН

Сибельдин Н. Н., чл.-корр. РАН

Скляров Е. В., чл.-корр. РАН

Смелянский Р. Л., чл.-корр. РАН

Соколовский Г. С., проф. РАН

Стишов С. М., академик РАН

Успенский Ф. Б., чл.-корр. РАН

Хазанов Е. А., чл.-корр. РАН

Чаплик А. В., академик РАН

Ширяев А. А., проф. РАН

Яковлев Д. Г., чл.-корр. РАН

https://www.kommersant.ru/doc/3 507 282?from=doc_vrez