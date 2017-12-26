Священномученик Николай родился в 1889 году в селе Савельевка Николаевского уезда Самарской губернии (ныне Краснопартизанский район Саратовской области) в семье священника Николая Васильевича Амасийского.

В 1897 году поступил в подготовительный класс Николаевского духовного училища, где учился в течение 6 лет. Был исключён за недисциплинированность. В 1902 году отец вынужден был направить Николая в 4 класс Вольского духовного училища, которое Николай окончил в 1904 году и поступил в Самарскую духовную семинарию. В 1906 году Николай Николаевич вместе со многими другими семинаристами был исключён из семинарии за активное участие в студенческих волнениях и поселился в селе Давыдовка Николаевского уезда Самарской губернии, где служил священником его отец. В конце 1907 года Николай Николаевич стал псаломщиком в церкви села Семёновка того же уезда.

Николай Николаевич (1889−1938) и Ольга Ивановна (+1974) Амасийские

В 1908 г. он женился на дочери священника Ольге Ивановне Ахматовой. Впоследствии у них родились дети: Нина, Вера, Сергей и Александр. В 1914 году Николай Николаевич был рукоположен в сан диакона к той же церкви, а 1917 году — в сан священника в городе Николаевске (ныне Пугачёв).

В 1918—1922 годы отец Николай служил в селе Смородинка Перелюбского района Саратовской области.

9 декабря 1922 года его овдовевший отец, священник Николай Васильевич Амасийский, был рукоположен обновленческими архиереями во епископа Пугачёвского. Отец Николай уклонился в обновленчество вместе с отцом. В 1923 году он был переведён отцом из села в собор города Пугачёва.

В декабре 1923 года Николай Васильевич принёс покаяние перед Святейшим Патриархом Тихоном и был принят в сущем сане, как рукоположенный архиереями старого поставления, и назначен на свою же Николаевскую (Пугачёвскую) кафедру. Его сын, священник Николай, тоже раскаялся в обновленчестве и принял участие в повторном освящении пугачёвского «старого» собора. Он продолжил своё служение в городе Пугачёве, проживал с семьёй по адресу: ул. Чапаевская, д. 68.

2 октября 1934 года отец Николай был арестован Пугачёвским РО НКВД за «антисоветскую агитацию среди верующих». Проходил по групповому делу вместе с отцом Константином Самуиловом, отцом Иоанном Заседателевым и другими

В протоколах допросов отца Николая зафиксировано признание им своей вины. Однако использовать записи протоколов как источник достоверных сведений о позиции священномученика Николая не представляется возможным, поскольку 2 января 1935 года, по ознакомлении с материалами дела, отец Николай заявил протест прокурору, в котором утверждал, что следователь внёс в протоколы «несоответствие моим мыслям об этом деле», и выразил готовность предоставить доказательства своей невиновности, поскольку никакой вины он за собой не видит. Новомученик заявил, что «мы, всё духовенство, признавали, что по своей должности мы обязаны вести религиозное дело, но, вместе с тем, в согласии с декларацией митрополита Сергия Страгородского, мы тверды были в своей лояльности к Соввласти и ея законам».

Протест остался без официального ответа, однако обвинения против отца Николая были настолько шаткими, что следствие было вынуждено переквалифицировать статью обвинения с 58-й, пункты 10 (пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений) и 11 (организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению контрреволюционных преступлений), на пункт 12 той же статьи (недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении). В постановлении было указано, что «достаточно не установлена конкретная совместная антисоветская деятельность с другими обвиняемыми, но установлено, что Амасийский Н. Н., зная о контр-революционных действиях Самуилова К. С., Заседателева И. И., скрывал об этом от органов Соввласти».

5 ноября 1934 года все арестованные по делу пугачёвского духовенства были этапированы в Саратов и заключены в Саратовскую фабрично-заводскую исправительно­трудовую колонию (СарФЗИТК).

9 января 1935 года было подготовлено обвинительное заключение по делу. В нём, в частности, было сказано: «Обвиняемый поп АМАСИЙСКИЙ, получив предложение со стороны САМУИЛОВА о ведении совместной организованной борьбы против Соввласти, а также зная о контр­революционной деятельности участников контр­революционной группы САМУИЛОВА, ЗАСЕДАТЕЛЕВА и СМИРНОВА и являясь соучастником нелегальных сборищ контр­революционной группы, не поставил об этом в известность соответствующие советские органы, укрыв это от последних в контр­революционных целях». Дело было направлено на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР. По постановлению ОСО от 17 марта 1935 года священник Николай Амасийский был приговорён к ссылке в Казахстан сроком на 3 года.

Наказание отец Николай на Мойском руднике, рядом с селом Семиярка Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области (ныне посёлок Майское Майского района Павлодарской области Республики Казахстан). Матушка Ольга вместе с младшим сыном Александром поехала вслед за мужем в далёкую ссылку.

На этапе в Казахстан Господь явно показал Свой Промысел в жизни мученика. По воспоминаниям матушки Ольги, ещё во время служения отца Николая в Пугачёве в их дом «постучался мужичонка. Было ему сильно плохо — то ли с голода, то ли от извечной российской болезни. Попросил у батюшки денег. Жили тогда все уже очень бедно. Ну, отец Николай открыл буфет, достал последнюю денежку да и отдал ему. Уж не знаю, сколько там было и какие деньги тогда были — копейки или ещё что. А только потом ему эта денежка вот как вернулась. Его уже осудили и везли по этапу. Было холодно. Подходит конвоир: „Ты меня узнаёшь? Нет? А я тебя узнал, отец, ты мне денежку дал, когда я чуть не умер“, — и укрыл его тулупчиком». Первые 11 месяцев отец Николай провёл в заключении вместе с этапом, затем работал конюхом. На работе он обморозил руки, однако старался и далее честно и добросовестно трудиться.

На Мойском руднике добывалась огнеупорная глина, из которой изготавливались шамотный кирпич и формы для разлива стали. Отец Николай Амасийский был не единственным «церковником» в посёлке — кроме него, на руднике отбывали сроки многие ссыльные верующие.

Супруге исповедника, Ольге Ивановне, имевшей педагогический опыт, удалось устроиться учительницей. Она преподавала детям сотрудников НКВД. Годы ссылки она и сын Александр прожили вместе с отцом Николаем.

Срок ссылки отец Николай отбыл полностью, однако вместо свободы попал под новый арест — 25 ноября 1937 года вместе со своими соузниками он был арестован органами НКВД.

1 декабря 1937 года на заседании Тройки УНКВД по Восточно­-Казахстанской области проходившие по одному делу архимандрит Григорий (Ребеза), протоиерей Александр Серебров, протоиерей Иоанн Малиновский, протоиерей Константин Михайловский, священник Александр Мишутин, священник Игнатий Теслин, священник Симеон Кривошеев, священник Иоанн Пирамидин, священник Иоанн Флоровский, архидиакон Вениамин (Зыков), член церковного совета Валентин Корниенко были приговорены к расстрелу, а отец Николай Амасийский — к 10 годам заключения в концентрационном лагере. Смертный приговор преподобномученику Григорию и иже с ним убиенным был приведён в исполнение 2 декабря 1937 года в 2 часа ночи. Ссыльные монахини Маргарита (Закачурина), Феврония (Ишина), Тамара (Проворкина) и супруга священника Мария Дмитриевская, также отбывавшие свои сроки в Майском, были арестованы НКВД 3 декабря 1937 года и расстреляны 15 декабря 1937 года.

Священномученик Николай Амасийский скончался в местах лишения свободы 26 декабря 1938 года и погребён в безвестной могиле. После последнего ареста мужа матушка Ольга с младшим сыном вернулась в Пугачёв. Ей так и не сообщили о судьбе новомученика, где он умер и был похоронен, семье осталось неизвестно. Также безвестны и места погребения остальных страдальцев из посёлка Майское.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор новомучеников Казахстанских