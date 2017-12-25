Накануне дня памяти святителя Спиридона Тримифунтского мы попросили читателей портала Православие.Ru поделиться своими историями о чудесной помощи этого великого святого. Более 100 человек поделились своими историями — так много писем мы ещё не получали! Не в состоянии опубликовать их все, мы сердечно благодарим тех, кто нашёл силы и время для того, чтобы поделиться своим сокровенным опытом.

Святитель Спиридон Тримифунтский

Нонна Зайцева

«Кто ваши покровители и ходатаи? Вами интересуются „наверху“»

C моими друзьями несколько лет назад произошло настоящее чудо, связанное со святителем Спиридоном.

В нашем храме есть семья, у которых на тот момент было трое детей. Живут в коммунальной комнате все вместе. Рядом на площадке на их этаже освободилась комната, на которую они претендовали, но выкупить её не смогли. Денег не было.

В тот год в Свято-Данилов монастырь привезли мощи святителя. Все помнят огромные очереди под дождём ранней весной 2007 года. Борис и Елена (так зовут моих друзей) с детьми поехали помолиться и приложиться к святым мощам. Родители просили своих детей особо молиться, ведь детская молитва бывает услышана быстрее. В общем, стояли они, молились, акафист успели прочитать. Потом в очереди им предложили пройти вперёд, видя, что дети замёрзли уже. Приложились.

Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Данилов монастырь. Москва, 2007 год

Потом прошло время, не помню сколько, но получили они письмо от муниципального управления, что им по очереди пришла смотровая на квартиру. Надо заметить, что они встали на очередь сразу после рождения второго ребёнка.

Так вот, пришло письмо. В большом конверте с гербовой печатью.

Приехали они с этим письмом в управление, а их спрашивают, мол, кто ваши покровители и ходатаи? Уж очень всё обстоит так, что вами интересуются «наверху», имея в виду мэра Москвы. Они, конечно, были смущены и не знали, что ответить. Ведь помощь пришла неожиданно, связать такую радость с тем, что они молились, они не смогли. Это уже потом, вспомнив все события, они поняли, откуда ходатайство.

И молебен святителю отслужили и Господа отблагодарили четвёртым ребёнком. Вот такие чудеса!

Фёдор Хвостиков

«Мне удалось снять трёхкомнатную квартиру в Спиридоньевском переулке за смешные деньги»

По молитвам святителя Спиридона в моей жизни дважды случались чудесные события.

Крестившись в возрасте 29 лет, я узнал, что христианские святые имеют особую благодать помогать христианам в конкретных жизненных проблемах — определённым святым молятся с просьбами о разрешении конкретных проблем. Вероятно, это неверное понимание, но такие списки тогда публиковались и публикуются сейчас во множестве.

Квартирный вопрос у меня тогда стоял очень остро, и я начал ревностно молиться Святителю, как «ответственному» за это. Постоянно читал ему акафист и заказывал молебны. В 1990 году мне удалось снять трёхкомнатную квартиру в Спиридоньевском переулке на Патриарших Прудах за смешные деньги (1500 рублей в месяц в переводе на курс 2013 года). Тому факту, что квартира находится в Спиридоньевском переулке, я сразу не придал значения и лишь через полгода проживания узнал, что на этом месте стоял храм святителя Спиридона. Моему удивлению, восторгу и признательности святому не было предела.

На этом чудеса святого не кончились, хотя моё ревностное молитвенное правило к святому, к сожалению, поостыло. Прожили в квартире на Спиридоновке мы с женой достаточно продолжительное время, но нам пришлось её оставить.

Через некоторое время как-то в обеденный перерыв подходит ко мне девушка-сослуживец и дарит маленькую икону святителя Спиридона со словами, что ей её подарили в Греции. Придя вечером домой, я узнал, что родителям городские власти выделили огромную квартиру по социальной линии. Надежд на получение этой квартиры не было никаких — и тут такое чудо! Квартира, хоть и находилась в «конце географии», на окраине Москвы, но это было настоящее спасение в море жизненных невзгод начала 1990-х.

Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас! Господи Иисусе Христе, молитвами Твоего святителя помилуй нас!

Оля Месягутова

«Мы просыпаемся под звон колоколов»

Мы обратились за помощью к святому Спиридону с просьбой найти хорошую квартиру в аренду. В этот же день я пошла смотреть один вариант риелтора и сразу согласилась: квартира — просто чудо, нам по средствам, а главное — она находится в самом центре православного города. С одной стороны Петро-Павловский собор, с другой — стены монастыря и впереди храм святых Константина и Елены. Каждое утро мы просыпаемся под звон колоколов, из всех окон квартиры мы видим купола храма, каждый день имеем возможность зайти в храм и приложиться к иконе святителя Спиридона. Мы не перестаём радоваться и удивляться той удивительной помощи и заботе о нас недостойных. Ведь как мудро и промыслительно он всё устроил. Благодарим тебя, святитель Спиридон Тримифунтский!

Николай Дептицкий

Как святой Спиридон помог найти пропавшее и получить квартиру

В 2007-м в Москву привозили десницу свт. Спиридона. Была большая очередь, но я, отстояв примерно 8 часов, вынужден был уйти из-за мамы, которая, пробыв в очереди более 12 часов, стала мучиться от старых болезней.

Очередь к мощам святителя Спиридона. Москва, Данилов монастырь, 2007 год

На майские праздники того же года я поехал в торговый центр «Гранд», где потерял портмоне с документами и деньгами. Осознал это только вечером перед первым выходом на новую работу. Обыскался и не нашёл документов. Меня охватило отчаяние, так как среди потерянных документов были различные документы о допуске с различным уровнем секретности в корпорации. Ночью я в слезах стал просить свт. Спиридона о помощи. На следующее утро я приехал на работу без документов. Там мне сообщили, что уже позвонили из магазина и просят приехать и забрать документы. Я тут же забрал документы. Всё было на месте, в том числе и деньги. Ничего не пропало. Охранники не смогли внятно пояснить, кто нашёл моё портмоне.

В октябре 2013 года я потерял справку о многодетности. Обыскал всё: дачу родных, свою квартиру и рабочий кабинет, но нигде её не нашёл. Поняв, что без помощи свт. Спиридона не обойтись, я тут же начал молиться ему о помощи. Буквально через 5 минут позвонила моя мама и сказала, что документ она нашла у себя дома. Каким образом он там оказался, никто не знает.

В октябре 2010 года я вместе со своим товарищем армянином пришёл в московский храм на Брюсовом переулке, где имеется икона свт. Спиридона с его частицей мощей. Я слышал об этой чудотворной иконе и специально привёл с собой друга. Хочу отметить, что он христианин, но не православный. Мы приложились в этой иконе, поставили свечи. Товарищ не смог заказать записки о здравии из-за принадлежности к другой конфессии. Я дал ему акафист и предложил его читать, чтобы святитель нас услышал.

Наша проблема заключалась в том, что мы стояли в очереди на квартиры, но никак их не получали. На следующий день мой товарищ рассказал, что он стал читать акафист, сидя в кресле, и задремал. В тонком сне к нему пришёл свт. Спиридон и спросил, что ему нужно. Мой друг рассказал свою проблему, святитель удалился, после чего сон прервался, а друг очнулся.

Месяца через три мне дали по Божьей милости квартиру, однако моему другу немотивированно отказали. Меня это удивило. Как же так? Появление святого и — отказ! Однако ещё через три месяца мой друг случайно разговорился в гостях с человеком, который работал в правительстве Москвы, и он обещал помочь. После этого через два дня моему другу позвонили из мэрии и сообщили, что ему выдана квартира, которую он получил в марте-апреле 2011 года.

Яна Болдырева

«Я потеряла фотоаппарат»

Я очень часто обращаюсь за помощью к святителю Спиридону. Хочу рассказать об одном случае. Пару лет назад я с со старшим сыном и родственниками отдыхала в Австрии. Мы катались на лыжах и на обратном пути из горнолыжного курорта заехали в город Зальцбург, который является родиной Моцарта. С собой у нас был фотоаппарат — подарок от любимых бабушки и дедушки моему старшему сыну. На этом фотоаппарате, который мог снимать даже под водой, было «нащёлкано» множество интересных кадров.

И вот, гуляя по центральной улице Зальцбурга, я вдруг поняла, что потеряла фотоаппарат: он лежал у меня в сумке, а сейчас его нет. Сказать, что я очень расстроилась — ничего не сказать. Я сразу стала молитвенно обращаться к батюшке Спиридону, иду, молюсь и верю, что он поможет, хоть и не понимаю как.

Не знаю, где искать, бреду по улице в чужой стране, зашла в те магазины, в которые заходила перед этим, там его не оказалось. Когда я вернулась в отель, на мне не было лица — так я расстроилась. Галя, сестра мужа, предложила: «Давай пойдём, ещё поищем!» Я согласилась, хотя понимала: не будет же фотоаппарат на дороге лежать и меня ждать.

Мы зашли ещё в один магазин одежды и спросили там. Невысокая девушка, которая стояла за прилавком, сказала, что сейчас посмотрит в шкафу, где обычно оставляют утерянные вещи. Шкаф стоял высоко, и девушка с высоты своего роста увидела только те вещи, которые лежали сверху, а я присмотрелась .. и глазам своим не верю: там в глубине лежит мой утерянный фотоаппарат! Я от радости даже подпрыгнула. Оказывается, какой-то мальчик нашёл фотоаппарат, и родители отдали его продавцу этого магазина. Вот так святитель Спиридон Тримифутский помог мне в чужой стране!

Елена Дорошенко

«Мы с мужем стояли в очереди на строительство жилья»

Здравствуйте, дорогая редакция портала «Православие.ру»! Не смогла не ответить на вашу просьбу, размещённую на сайте, прислать рассказ о помощи святителя Спиридона в наши дни. История объёмная, но незамысловатая, отнюдь не чудо, поражающее воображение, но умолчать об этом кажется мне делом неблагодарным, и если что-то из моего рассказа пригодится для вашей подборки — то во славу Божию!

Мы с мужем стояли в очереди на строительство жилья — в нашем маленьком белорусском городе это возможно не только на строительство квартиры, но и на почти бесплатную выдачу земельного участка, чтобы строить жилой дом. В исполкоме объявили, что вот-вот начнут выдавать участки, однако то одна загвоздка, то другая, различные бюрократические препоны, как это обычно бывает, и в итоге обещанное «через месяц» превратилось в несколько месяцев, а затем месяцы ожидания уже сложились в год.

Мне помнилось ещё из опубликованных писем любимого мною приснопоминаемого батюшки Иоанна (Крестьянкина), что святой Спиридон Тримифунтский является скорым помощником в жилищных вопросах, читала и житие этого удивительного святого епископа в пастушьей шапочке. Но долгое время мне было стыдно просить его о помощи: казалось, что обращаться к святым нужно в крайней нужде, а мы — хоть и нуждающаяся семья и своего жилья у нас нет, но, тем не менее, снимаем квартиру, крыша над головой есть. Но однажды при чтении книги писем преподобного Нила Синайского (кстати, издание вашего же монастыря) меня поразило поучение святого о том, как обращаться с просьбами к Богу: «Неотступно приступай ко Владыке, потому что в нуждах дерзновенная неотступчивость предпочитается стыдливой уклончивости».

И я обратилась к святому Спиридону с молитвенной просьбой походатайствовать за нас перед Господом в нашей жилищной нужде. Буквально через 1−2 дня мужу позвонили из исполкома: «Приходите тянуть земельные участки». Это было просто невероятно! С тех пор каждый день в вечернем правиле я читаю ему тропарь, заказываю благодарственные молебны, благодарю и прошу помощи в строительстве. И Господь молитвами святителя подаёт свою дивную и скорую помощь. Люди неверующие пожмут плечами, мол, это простое совпадение, но с начала нашей стройки мужу на работе пересчитали систему вознаграждения, и теперь за выполнение плана квартальных и годовых продаж (он менеджер по продажам) он получает премии просто нереальных размеров для обычного белорусского работника, о каких мы раньше и помыслить не могли! При этом я три года в декрете, и от меня финансовой поддержки никакой. За счёт премий мужа мы и строимся потихоньку, полученный кредит для молодой семьи от государства — тоже уникальная возможность для молодых семей, но полностью построиться на него невозможно. Прошло 3 года стройки, дом готов внешне, ещё много внутренних работ впереди, но всему своё время, пусть будет воля Господня!

А летом в Минск привозили десницу святого Спиридона, поехала и я поклониться любимому святому, настроилась на многочасовую очередь ожидания, как всегда, когда почитаемые святыни привозят на поклонение, но ничего: нужно же и потрудиться. Поразительно, но в 8 утра в кафедральном соборе очередь была маленькая, двигалась быстро, 15 минут — и вот уже склоняешься над ковчежцем, растерянный и оглушённый встречей, и радость тебя охватывает и слёзы, да что там говорить, это состояние всем православным известно.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Теперь я с ужасом и стыдом вспоминаю, как смеялась в детстве вместе с автором, известным британским натуралистом Джеральдом Дареллом, когда в своей книге «Моя семья и другие животные» он иронизировал над почитанием святого Спиридона на греческом острове Корфу. Отче Спиридоне, прости меня, неразумную! Очень надеюсь когда-нибудь попасть всей семьёй на Корфу, поклониться дорогому батюшке, попросить прощения и поблагодарить за все его благодеяния.

Слава тебе, Господи, за все твои милости к нам и за всех угодников Божиих, которых Ты посылаешь нам для вразумления и помощи!

P. S. Вот ещё маленький пример моей подруги: её документы на газификацию дома «застряли» в сельском исполкоме. С председателем исполкома у неё неважные отношения. Всё затягивалось, а сроки поджимали. В расстройстве обратилась с молитвой к святому Спиридону, и почти сразу в телефонном разговоре председатель сказал ей прийти забрать готовые документы (что было абсолютно нереально для той ситуации).

Евгения В.

«Восемь лет мы были бесплодны»

Добрый день! Пишем по поводу вашего обращения к читателям портала Православие.ру о чудесной помощи свт. Спиридона. В июле прошлого года с нами произошла очень необычная история, но мы очень благодарны за всё Богу и батюшке святителю Спиридону.

Мы с супругом состоим уже чуть более 9 лет в освящённом Церковью браке. Поженились по благословению старца скоро после знакомства. Но, к сожалению, у нас не было детей 8 лет. Со здоровьем — как у всех, кто-то из врачей ставил различные диагнозы, кто-то говорил, что мы здоровы и это неясное бесплодие. Многие годы мы горячо молились Богу и многим святым угодникам. Ездили по святым местам. Держали по благословению одного из афонских старцев строжайший пост. Но Господь медлил. Единственной нашей надеждой оставалось обетование нашего старца, батюшки Иоанна Миронова, который, венчая нас, сказал: «Будут у вас дети, трое». Эта фраза, сказанная вскользь, была для нас единственным огоньком, позволяющим продолжать надеяться и как-то бороться с глубоким отчаянием и маловерием.

Остров Корфу

И вот, спустя 8 лет, Господь сподобил нас случайно побывать на острове Корфу. До этого мы знали свт. Спиридона и очень тепло относились к этому угоднику Божию. Но совершенно не представляли, где почивают его святые мощи. Оказавшись на Корфу, мы стали ходить в храм к святителю Спиридону. Всё время нахождения, почти 3 недели, мы непрестанно посещали храм, нас туда тянуло как магнитом.

И вот по очень горячей молитве, Господь сподобил нас зачать малыша.

Узнала я об этом очень необычно. Дело в том, что я уже давно перестала ожидать чего-то, но надежда всегда теплилась во мне. И вдруг во время молитвы я как бы услышала голос внутри меня: «Ты беременна. Иоанн». Я страшно смутилась и подумала, что это какое-то искушение или прелесть. Быстро отогнав эту мысль, я забыла об этом.

В то лето Господь сподобил нас побывать у многих святынь, посетить большое количество мест. Корфу было последним пунктом нашего большого путешествия. По возвращении домой я как-то случайно пошла к доктору, и мне сказали, что я беременна. Удивлению и радости нашей не было конца. Всё было очень хорошо и малыш развивался как положено. Супруг нашёл новую работу, всё было замечательно.

Но, братия и сёстры, любой дар нужно уметь сохранить и преумножить. Мы настолько находились в эйфории, чтобы были на 100% уверены, что всё завершится хорошо. Я пожалела уйти с работы, хотелось сохранить причитающиеся пособия и прочее. Опять погрузилась в водоворот суеты. Супруг также сконцентрировался на разных мирских вещах, заботах и новой работе. Бывало так, что мы даже иногда мало молились утром и вечером.

Духовный отец наш предупреждал нас: «Чада, храните себя, берегите ваш дар, как хрустальную вазу!» Но мы не сразу смогли услышать его слова и оба находились в каком-то странном духовном оцепенении. И вот, пошли первые звоночки: начались разные недомогания. И на это мы не обратили духовного внимания, стали больше надеяться на врачебные советы. В середине срока я попала в больницу, долго лежала на сохранении. Это меня вразумило, но в меру должны прийти оба родителя.

Так случилось, что младенец умер, и были роды. Как говорит народная мудрость: «Бог дал, Бог взял».

Мы всегда думаем, что если случилось чудо, то теперь всё будет точно хорошо! Но, оказывается, и самому нужно потрудиться, сохранить, преумножить и находиться в смирении. Прошло уже более года после нашей трагедии, и пока Господь нам не посылал ещё деток. Но, мы благодарны Богу за тот опыт и теперь точно знаем, что не бесплодны!

Этим летом мы снова посетили Корфу и принесли скромный дар (серебряную пластинку с изображением младенца — есть такая традиция в Греции) в храм в знак благодарности свт. Спиридону за его чудесную помощь.

Сегодня мы каемся и молим Господа и Его святого угодника, чтобы Он не оставил нас своею милостию и даровал нам ещё чад. А также силы достойно понести родительское послушание.

P. S. Мы горячо просим братию обители и отца Тихона помянуть нас в своих молитвах. Может быть, Господь услышат нас и пошлёт ещё деток.

Александр Бондарёв, Волгоград

«Денег осталось буквально на несколько дней»

У меня сложилось сложное финансовое положение: денег осталось буквально на несколько дней, да и то, чтобы сидеть на хлебе и молоке. Я вспомнил, что при материальных трудностях молятся святителю Спиридону Тримифунтскому. Вечером прочитал акафист с надеждой получить какую-либо работу в ближайшее время. Через день поступил первый заказ, благодаря которому смогли хотя бы продукты купить. Через некоторое время ещё, и ещё, и ещё… Предложения работы поступили практически на все мои запросы к потенциальным работодателям (работаю через интернет). Был поражён такой быстротой, обилием помощи и вообще самому этому факту.

Слава Господу и святителю Спиридону — чудному молитвеннику, помощнику и предстателю за нас, грешных, перед Богом!

Леонид Илюк, Украина, г. Черновцы

«Приложившись к образку, я почувствовал душевное облегчение: всё получится!»

В прошлом году решался вопрос о предоставлении моей семье кредита для строительства жилья, так называемого «молодёжного кредита». В марте мне исполнялось 36 лет, и я терял право на его получение. Все обстоятельства складывались не в мою пользу, но я, вспомнив об особом покровительстве святителя Спиридона семьям, находящимся в стеснённых житейских обстоятельствах, начал ему по силам молиться. В решающий момент (последняя стадия согласования документов на уровне Киева) я, набегавшись по всевозможным инстанциям, буквально залетел в наш кафедральный Свято-Троицкий собор. И, метнувшись к свечному прилавку, увидел на самом видном месте образки святителя (раньше там обычно выставлялись образки Спасителя и Матери Божией). Купив образок и приложившись к нему, я как-то сразу почувствовал душевное облегчение: всё получится! В итоге документы оформил, кредит получил, а дом, в котором получаю квартиру (а он был «заморожен» и в нём годами не велись строительные работы), за год был достроен с трёх этажей до последнего, девятого! По плану в первом полугодии 2014 года мы заселяемся. Сейчас с супругой и двумя детьми мы каждый день читаем молитву святителю Спиридону и просим его не оставлять своей милостью и в будущем. Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Татьяна Мезенцева

«У меня вытащили кошелёк»

Я «познакомилась» со святителем Спиридоном десять лет назад. До Святого Причастия оставалось около получаса, когда я обнаружила пропажу из сумки: вытащили кошелёк, в котором лежали общественные деньги, собранные на подарки и выпускной вечер в классе старшего сына, сумма для меня очень значительная. Внутри поднимался ропот, и надо было успокоиться перед тем, как подойти к Чаше. И в тот же момент неожиданно для себя стала молиться свт. Спиридону (тогда ещё ничего о нём не зная, даже само его имя каким-то чудесным образом возникло в мыслях). Милостью Божией спокойно и радостно причастилась, а спустя некоторое время сделали какие-то перерасчёты в заработной плате за несколько лет, и доплаченная сумма была равноценна пропавшей…

Марина Лукашова

«Я упираюсь лбом в батюшкину икону и начинаю нудить»

Дорогая редакция портала Pravoslavie.ru, прежде всего позвольте поблагодарить вас от имени всей нашей семьи за ту работу, которую делаете на этом сайте. Он стал нашим основным ресурсом в интернете, я уже и дня не могу прожить, чтобы не почитать статьи и прочие материалы любимого портала. Но почему-то случилось так, что я ни разу не видела, что собирались материалы о помощи святых. Вчера впервые заметила объявление о том, что собирается информация о том, кому и как помог батюшка святитель Спиридон.

К сожалению, у меня на памяти нет какого-то яркого и совершенно сверхъестественного чуда, но я решилась всё-таки написать, потому что мне кажется, что умолчать значило бы проявить неблагодарность по отношению к любимому и скоропослушливому Чудотворцу.

У меня тяжело болеет мама, и много лет назад, когда мы только начинали многолетнюю борьбу с болезнью, заступничеством святого Спиридона Господь не однажды посылал нам хороших врачей. Да и просто посылал надежду на благополучный исход.

Но самый основной вопрос, по которому приходится очень часто обращаться к свт. Спиридону — это наши семьи. Я всегда молюсь ему, когда у меня самой или у моих самых близких большие и, как иногда кажется, неразрешимые проблемы и конфликты в семьях. Мы все, к сожалению, очень сильно изменились за последние десятилетия, и порой кажется, что совсем не можем уживаться друг с другом, хотя, как можем, любим друг друга. И часто, очень часто я чувствую в своей душе или вижу у своих близких такое болезненное состояние: невозможность принять и жить в любви или хотя бы в каком-то мирном состоянии со своими самыми близкими домочадцами или своей второй половинкой. Тогда я прихожу в наш храм и начинаю докучать святителю. Или дома молюсь ему. Но особенно чувствую его близость в храме: у нас есть большая икона батюшки. Как баран я прихожу и упираюсь лбом в батюшкину икону и начинаю нудить и просить, чтобы он помог мне или моей сестре, брату, мужу. Чтобы вразумил, умудрил, дал увидеть ситуацию в истинном свете, научил хоть как-то смиряться и принимать ту или иную вещь. И я не помню ни одного раза, чтобы святитель Спиридон не помог: начинает рассеиваться в голове или совестно становится за свою «правоту», берутся силы потихоньку принять какие-то вещи. В общем, всегда это происходит по-разному. Но для меня главное чудо в том, что ОН СЛЫШИТ и спешит помочь! Где он и где мы!!! Но не гнушается и, очевидно, любит нас, раз так возится с нами!

Не знаю, можно ли что-нибудь и прибавить. И есть ли большее чудо, чем любовь к нам святых.

Ещё раз спасибо вам, дорогая редакция. С большим уважением и любовью, семья Лукашовых.

Елена Лисицына

«Я была не в состоянии платить долг за квартиру и жила в постоянном страхе»

В первые годы моей жизни в Израиле, из-за незнания законов, а больше из-за своей безрассудности я сделала несколько больших ошибок, одной из которых, влекущих за собой тяжёлые последствия, была покупка квартиры через маклерскую контору, где работали люди сомнительной репутации, выходцы из бывшего Союза. Сообразив, что они имеют дело с одинокой, недавно приехавшей в страну женщиной, при покупке квартиры они обманули меня по максимуму. Поняла я это, конечно, слишком поздно. Ежемесячная выплата за квартиру повышалась с каждым годом и на третий год достигла уровня моей ежемесячной зарплаты. У меня трое сыновей, двое старших первый год мне помогали, но вскоре среднего сына забрали на службу в армию, а старший сын погиб в несчастном случае. Осталась я с малолетним сыном.

Я решила оставить квартиру для продажи банку, так как после смерти сына и тяжёлых проблем не могла сама заниматься этим. Банк продал квартиру за половину её стоимости, а остальные 70 000 $ я должна была выплатить. Платить этот долг я была не в состоянии и жила в постоянном страхе. По закону Израиля, за неуплату долга банку мне грозило одно из трёх — или меня могли посадить в тюрьму, или конфисковать всё имущество, или арестовать и закрыть мой счёт в банке, а также закрыть доступ для открытия счёта в других банках.

Господь привёл меня в святую Церковь смертью моего сына. Хотя я была крещена от младенчества, но не была воцерковлена, и с той поры, как батюшка отпел его, я не пропускала уже ни одной службы, исповедовалась и причащалась. Люди из прихода были очень дружные, все знали о моей проблеме с долгом и каждый пытался что-то посоветовать, поддержать добрым словом, кто-то тайно клал мне в карман деньги на жизнь. А одна раба Божия Юлия посоветовала молиться свт. Спиридону Тримифунтскому. Сказала она мне так: «Читай акафист Спиридону Тримифунтскому, он помогает. Моей подруге на Украине помог, у неё был большой долг».

Кто такой Спиридон Тримифунтский, я тогда не знала, да и выговорить не могла правильно «Тримифунтский». Но вдруг вижу: в церковной книжной лавке продаётся акафист этому святому! Я начала читать акафист каждый день, читала и верила без сомнений, что он мне поможет. Особенно на меня произвели впечатление строки:

«Воспеваем тя, святителю Божий, яко удивил еси мир чудесы, истекающими от святых мощей твоих. Вси бо с верою приходящии и лобызающии их получают вся благопотребная просимая».

И я решила поехать к его святым мощам. До сих пор не могу понять, как у меня оказалась необходимая сумма денег для поездки в Грецию. Мои знакомые, братья во Христе, подвизающиеся на Афоне, в келии святителя Спиридона при болгарском монастыре Зограф, порекомендовали меня одной русскоязычной семье в Афинах — понтийцам, попросили их принять меня и по возможности помочь. Семья Темирджиоклис оказалась очень верующей. Эти люди приняли меня, как члена их семьи, во многом мне помогли, проводили на автовокзал и посадили в автобус, следующий на Корфу.

На Корфу я приехала поздно вечером и, переночевав в гостинице, утром отправилась искать заветный храм. Не могу передать своего состояния, когда я нашла его — это было, как во сне, трудно было поверить, что я нахожусь в храме, где покоятся мощи моего заступника, великого святого Спиридона Тримифунского! Сердце колотилось, волнение, радость, слёзы. Полный храм людей. Вижу русскую группу паломников, наших батюшек, пробираюсь к ним, одному из них — иеромонаху Ираклию — дарю святыньки со Святой Земли, от Гроба Господня, исповедаюсь у него и еле успеваю к Чаше, слава Богу причастилась! Отец Ираклий вписывает меня в список и служит молебен святому с акафистом. Наконец, открывают кувуклию со святыми мощами! Стою в длинной очереди, прикладываюсь и лобызаю святую ножку в красной замшевой туфельке, снова и снова становлюсь в очередь и прикладываюсь к святым мощам, пока не закрывают крышку серебряного гроба. Весь день я пробыла рядом с моим святым, читала акафист, слёзно молилась, просила заступничества и помощи. Видела, как одна бесноватая женщина не могла приложиться ко гробу, как отталкивала её невидимая сила, и, может, только с десятого раза она смогла приложиться ко гробу. Вечером меня вытолкали из кувуклии и закрыли храм, и я вернулась в Афины.

С Божьей помощью и с помощью моих друзей-понтийцев мне удалось посетить множество святых мест в Греции, после чего я благополучно вернулась в Тель-Авив. Продолжала жить своей обычной жизнью, с верой и надеждой продолжала читать акафист Спиридону Тримифунскому. Прошло около года со дня, как я начала молиться этому святому. И вот вызывают меня в банк, попадаю я к очень внимательному и доброму работнику банка. Поговорив со мной и обо всём меня подробно расспросив, он посоветовал мне написать прошение банку. Написать искренне всё, что со мной произошло, описать все мои проблемы, собрать все необходимые справки, которые, на мой взгляд, должны мне помочь и просить комиссию помиловать меня, не наказывать строго. Я выполнила всё, как посоветовал мне этот добрый человек.

По прошествии двух месяцев звонит мне этот служащий и радостно сообщает, что комиссия рассмотрела моё прошение и решила простить мне почти весь долг, оставив для выплаты 5000 $, которые за один год тоже с Божьей помощью и святого Спиридона выплатила. Казалось, что я должна была прыгать от радости в тот момент, когда мне сообщили такую новость, а я плакала, я почувствовала Господа так близко ко мне — великой грешнице, я почувствовала Его, как прикосновение, которое пронзило всю мою душу, я почувствовала Его неизречённую любовь, бесконечную милость! Да, конечно, я была рада, но, вот радость моя проявилась так.

А в благодарность Господу и моему святому заступнику я поехала на Корфу, в монастырь св. Параскевы, к матушке Фотинии и потрудилась в том монастыре во славу Божию некоторое время, а когда мой младший сын заканчивал службу в армии, то я ушла из мира и поселилась в одном из восстанавливающихся монастырей Болгарии, как и обещала Господу и святителю Спиридону. Благодарю Господа за все скорби, которые Он послал мне для того, чтоб я вышла на путь спасения, благодарю и прощаю всех моих недоброжелателей, через которых Господь открыл мне мои грехи и по-Отцовски с любовью наказал меня, благодарю всех людей, которые мне подали руку помощи, всех священников, через которых Господь наставлял и укреплял меня в тяжёлое для меня время. Благодарю молитвенника нашего и заступника святителя Спиридона Тримифунтского! Радуйся, Спиридоне, великий чудотворче!

Наталья Вавилова

«У меня обострился гастрит»

Моя история очень простая и скромная. Это не рассказ про какое-то удивительное чудо. Тем не менее, помощь святителя Спиридона, которую он мне оказал, была для меня очень значимой и бесценной.

Расскажу по порядку. В мае нынешнего (уже уходящего) года к нам в Минск привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского. До этого момента об удивительном святом я ничего не знала. Но мы с моей подругой Катей решили сходить в Свято-Духов кафедральный Собор и поклониться мощам.

Перед тем, как идти в храм, я посмотрела информацию о святителе в интернете, почитала о его житии, чудесах и помощи людям. Больше всего меня тронул рассказ о башмачках Спиридона: о том, что каждый год служители греческого храма, в котором хранятся мощи чудотворца, меняют его стоптанную обувь. Это значит, что даже после своей смерти Спиридон ходит по миру и помогает нуждающимся и болящим.

В церковной лавке мы с подругой приобрели масло, освящённое на мощах святителя Спиридона. А после поклонения его деснице нам подарили маленькие иконки чудотворца. Дома я поставила все эти ценности на полочку, где хранятся другие иконки и молитвословы. И до поры до времени. забыла о них.

А в ноябре, как раз перед Рождественским постом, у меня очень обострился гастрит. Боли были такие, что я не могла спокойно заснуть ночью. Когда стало совсем плохо, вспомнила про чудесное масло святителя и помазалась им. Как только я это сделала, боль моя моментально ушла. Удивительно: как будто её и не бывало. Через несколько дней приступ повторился. И снова мне мгновенно помогло масло святого.

Скажу честно, человек я не очень аккуратный. Диеты при гастрите не соблюдаю и лекарства стараюсь не пить. Поэтому вполне закономерно, что приступ мой повторился в третий раз. Удивительно другое: терпение святого. Он снова пришёл мне на помощь. Как только я помазалась маслом, боль моя тут же ушла, и я смогла заснуть.

Ни акафисты, ни молитвы чудотворцу раньше я не читала. Даже во время болезни, когда мне было особенно плохо, обращалась к святому Спиридону Тримифунтскому своими словами. Чтобы поблагодарить его за помощь, читала тропарь, который написан на подаренной в храме иконке. Мне кажется, что святитель Спиридон очень бескорыстный, милосердный и доверчивый к человеку.

Святитель, отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Вероника Андриенко

«Я везде натыкалась на молитвы святителю Спиридону»

Слава Богу за всё! В период моего воцерковления чудеса в моей жизни происходили каждый день. У подруги заболела сестра, и я решила, что нужно помолиться за неё (о том, что нужно взять благословение на это, я, конечно же, тогда ещё не знала). Заглянуть в молитвослов ума не хватило, искала молитвы в интернете. И знаете, на какую страничку не войду: везде натыкаюсь на молитву святителю Спиридону Тримифунтскому. Сначала закрывала и продолжала поиск. Но потом в какой-то момент чётко осознала: так это молитва мне!

Нашла и прочитала житие святителя, акафист. На следующий день, после вечерней службы, я без денег вошла в иконную лавку вслед за знакомой, которой нужно было купить свечи. Дожидаясь, решила далеко не проходить, остановилась возле полки с книгами. В те времена их было немного, и я уже точно знала, что там есть. Но почему-то стала пересматривать их заново. И вдруг нахожу книгу, которой раньше не видела: о жизни святителя Спиридона Тримифунтского! Знакомая моя, видя моё удивление и живой интерес к этой книге, предложила мне денег в долг и, я согласившись, двинулась расплачиваться за неё. Не меньшее удивление я увидела в глазах женщины, которая стояла за прилавком. Она утверждала, что такой книги не могло стоять на полке… На этом чудеса не закончились. В два следующих дня я чудесным образом обрела икону святителя и масло, освящённое на его мощах…

Прошёл месяц после этих событий. Обращаться с молитвой к святителю стало правилом. В связи с переездом мне необходимо было продать свою машину. Рассчитывать на успех не приходилось: только что произошли печально известные события в Японии, и японские машины вообще не покупались. На авторынке сотни машин… Поставила спозаранку и свою в общий ряд. Прочитала утреннее правило, акафист и молитвы святителю Спиридону Тримифунтскому. Через 20 минут машину купили! Чудо! Другого объяснения этому событию нет. Само по себе событие это, конечно же, житейское, мирское, суетное, но как Благ, Мудр Господь, приводя нас к Себе через такие чудеса, отрывая от мира:

«Оставих Тя, не остави мене; изыди на взыскание моё, возведи к пажити Твоей и сопричти мя овцам избраннаго Твоего стада, воспитай мя с ними от злака Божественных Твоих Таинств, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих. Аминь».

Ирина Вашурина

«Он и так знает все наши нужды»

Не было ещё ни одного случая, что бы Святой Спиридон Тримифунтский не помог нашей семье! С его помощью нам удалось построить дом. Хотя ситуация вначале казалась совершенно безнадёжной. Он помог вернуть нам безнадёжные долги.

Святого Спиридона даже можно ни о чём не просить, а просто читать акафист и молиться ему. Он и так знает все наши нужды.

Благодарим тебя, отче Спиридоне, за помощь, хоть и не достойны мы этого, грешные. Дивен Бог во святых Своих. Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Константин Загребельный

«Я сидел дома без работы»

В моей жизни все события, связанные с именем святителя Спиридона, иначе как чудом не назовёшь.

Его икону подарила нам с женой близкая родственница, которая не являлась воцерковлённой и сама о Спиридоне ничего не знала. В церковной лавке ей сказали, что Спиридон — второй после Николая Угодника почитаемый святой. Это родственница, вручая икону, и «ретранслировала» нам. Когда икону незнакомого святого дарит невоцерковленный человек, не соблюдающий посты и путающийся в названиях церковных праздников, это вызывает чувство, далёкое от благоговения! Но теперь я уже знаю: Господь и такие пути и таких проводников выбирает для своего Промысла, это и есть самое настоящее чудо.

Я сидел дома без работы, и у меня было время перелопатить интернет в поисках информации о жизни и чудесах великого святого. На одном из сайтов я прочитал, как женщина, прося помощи святителя Спиридона о работе для своего мужа, сорок дней подряд читала акафист святому, и чудесным образом её муж получил работу, о которой и не мечтал.

Я принял для себя решение последовать примеру этой женщины и стал усердно читать акафист святому Спиридону. Не прошло и половины намеченного срока, как мне последовало предложение о работе. Пока временной, но после полутора лет бездействия это было очень радостное событие! Я, уже работая, продолжил усердное моление, и тут моё временное предложение чудесным образом переросло в полноценную долгосрочную работу руководителем организации. Эта работа позволила мне совершить несколько поездок на остров Корфу и припасть к нетленным мощам великого святого и чудотворца Спиридона.

Святой Спиридон постоянно оказывает мне помощь и как путеводитель в дороге, и как мудрый наставник, и как врач, и как заступник от напастей.

Воистину дивен Господь во святых Своих. Святый отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Татьяна Хайкина

«15 лет родные не могли получить квартиру»

По заступничеству святителя Спиридона племянница получила служебную квартиру, а жили они в одной комнате вчетвером! Произошло это после того, как год назад я подарила ей иконочку свт. Спиридона Тримифунтского и рассказала, что по его святым молитвам совершаются подобные чудеса. Мы молились и заказывали молебны. И через год чудо совершилось. А квартиру они не могли получить в течение 15 лет. Это произошло в Калининграде. Слава Господу и великая благодарность заступнику нашему Спиридону Тримифунтскому!

Юлия Дудина

«Мы очень хотели посетить святого Спиридона на Корфу»

Святитель Спиридон помог сначала мне, а потом и моей подруге обрести своё жильё. Моя ситуация была абсолютно безнадёжная, как мне казалось: денег не было совсем и никакой поддержки. А у неё вся семья собирала ей деньги на однокомнатную квартиру. В результате купили двухкомнатную, до сих пор не понимают, как так получилось. Мы вместе молились святому Спиридону, и всё устроилось лучше, чем мы могли даже предположить.

Мы так были ему благодарны за его молитвы и заступничество перед Господом! С такой теплотой душевной про него думали и очень хотели посетить его на Корфу и поблагодарить. Мы собрались в отпуск в Грецию, но финансово могли позволить себе поехать только на Халкидики, а это на другом конце Греции — очень далеко от Корфу. Искали экскурсии с полуострова Халкидики на Корфу, но их не было. Пришлось смириться, хотя душа туда рвалась.

Мы приехали в Грецию и в первый же день наш гид предложил нам двухдневную экскурсию Метеоры-Корфу! Мы поверить не могли. Но это ещё не всё! Мы попали туда на праздник святителя Спиридона! На один из трёх праздников в году, когда совершается крестный ход с его мощами и съезжаются многочисленные паломники. А мы ничего про это не знали. Думаю, Господь и святитель Спиридон увидели наше чаяние и всю нашу благодарность.

Наш экскурсовод объяснил нам, что в августе бывает огромное число паломников, что к мощам начинают пускать после 11 утра, когда закончится крестный ход. Что толпа будет огромная, и до часу дня мы не пройдём. А в час мы должны будем уезжать. Но я верила, что раз мы смогли попасть на Корфу, то святой Спиридон поможет нам и в этом.

Крестный ход с мощами святителя Спиридона. Остров Корфу

Мы приехали на Корфу около 9 часов вечера, усталые после переезда по всей Греции и посещения Метеор. Молебен в храме святого Спиридона должен был начаться в 5:30 утра на следующий день. Я знала, что точно пойду. Вопрос был в том, как туда добраться. Собиравшиеся туда женщины оказались в другой гостинице, которая была далеко от нашей. На ресепшн мне объяснили, что я смогу дойти туда пешком минут за 20. Я купила карту и просмотрела маршрут. Было страшновато. Ночью мне снилось, что я не смогу туда попасть, что не хватит сил, что не смогу найти место. В пять утра и спросить на улице не у кого. И вообще я в чужой стране в абсолютно незнакомом месте. Но я молилась.

Выхожу в пять утра из гостиницы. Темно. На улице никого. Чужое место, чужая страна. Я взмолилась святителю Спиридону. И тут зазвонили церковные колокола, и я пошла на звон, зная точно, что дойду с Божьей помощью. Хозяева маленьких магазинчиков показали мне путь, когда я запуталась. Они не говорили по-английски, но имя Спиридон тут знают все. Так я оказалась на молебне, потом на литургии, потом состоялся крестный ход. На него я не пошла, мне посоветовали остаться в храме, если я хочу успеть подойти к мощам. Но на нём была моя подруга, которая не смогла прийти на литургию! Вот так мы друг друга дополнили.

После крестного хода в храме было очень много людей отовсюду, была давка, но я сумела поклониться мощам святителя и приложиться к его сапожкам.

Святого Спиридона на его праздники, после крестного хода, сажают на трон, и ты кланяешься ему сидящему. Радость, радость и благодать! Когда я вышла из храма, было 12:45. В час нас забрал гид, и мы поехали обратно через всю Грецию. Весь день мы летали как на крыльях и усталости не было. Так исполнилась наша мечта поблагодарить святого Спиридона «лично». Разве это не чудо?

Слава Богу за всё!

Татьяна К.

«Нас проживало 5 человек в комнате»

Мы с мужем после свадьбы долго жили у его родителей в двухкомнатной московской квартире в одной комнате с семьёй его сестры. 5 человек в комнате, 7 — в квартире. Отношения были хорошими, но через 4 года совместного проживания не могло не вырасти напряжение.

Дело осложнялось тем, что сестра мужа была прописана в другой квартире — в ближайшем Подмосковье. Однако по состоянию здоровья и другим обстоятельствам не могла проживать там, и мы сдавали эту квартиру в аренду.

Храм Воскресения словущего в Брюсовом переулке

После очередной ссоры нервы не выдержали, и муж обратился к священнику нашего храма. Тот посоветовал сходить в храм Воскресения Словущего в Брюсовом переулке, где есть чудотворная икона святителя Спиридона Тримифунтского. Не успели мы туда сходить, как посыпались предложения: то снимать одну комнату, то бесплатно пожить несколько месяцев в квартире знакомой, из которой съехали квартиранты. Однако, ни один из этих вариантов нас вполне не удовлетворял. Робкие предложения поселиться в подмосковной квартире встречались свекровью в штыки, ведь квартиранты нас «кормили».

Наконец, ожидание перемен и «чемоданное настроение» перевесило: я решила поехать в Брюсов переулок в рекомендованный мне храм — пока просто на разведку. Зашла в храм, поставила свечи, заказала молебен на удобную мне дату. Но не успела я на него попасть, как на следующий же день муж сообщил, что мама согласна, чтобы мы переехали в Подмосковье. А вечером того дня, когда я поехала на литургию и молебен в Воскресенский храм, мы уже начали перевозить вещи в новую квартиру. До сих пор удивляюсь, как быстро Бог услышал наши молитвы и руками святителя Спиридона всё устроил.

Мария Безобразова

«Стоит только в мыслях к нему обратиться — помощь приходит тут же»

Святитель — наш покровитель! Стоит только в мыслях к нему обратиться — помощь приходит тут же. В сложных жизненных ситуациях он наш помощник. Мужу, благодаря молитвам святителя, в 2 раза (!) подняли зарплату в тяжёлое для нас время. А ведь он только в мыслях призвал имя святого, как стал первым, кому так высоко подняли зарплату. Решился вопрос с жильём — теперь у нас своя квартира без всяких ипотек. Также святитель помог нам купить хорошую машину за те скудные деньги, что у нас были на тот момент. Постоянно помогает мне на экзаменах.

Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Ольга С.

«Племянник возненавидел свою бабушку»

Хочу рассказать о помощи, полученной мною и моими родными в этом году от святителя Спиридона. В январе нашу семью постигло несчастье: то ли на почве употребления «лёгких» наркотиков, то ли по какой-то другой причине, но у моего взрослого племянника случился психоз.

Дело дошло до того, что он возненавидел свою бабушку — мою маму — настолько, что, опасаясь за её жизнь, мне пришлось увезти её из её же собственной квартиры. Маму поселили в однокомнатной квартире вместе с её сестрой. Позиция племянника была убийственной: бабушке пора уходить — вообще из жизни. Мы понимали, конечно, что у человека повреждён рассудок, но боль за мать от этого не становилась меньше. Встал вопрос о принудительном — через суд — размене квартиры, чтобы мама могла спокойно жить хотя бы как-то.

Здесь мне вспомнилось, что я читала на вашем сайте о чудесной помощи в квартирном вопросе святителя Спиридона. И стала молиться этому святому, благо у нас в храме есть большая его икона. Он помог нам очень быстро: племянник пришёл в норму, мама приехала в родную квартиру и в свои 88 лет обрела свой же собственный дом во второй раз!

Величаем тебя, святителю отче Спиридоне, и чтим святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего!

Екатерина

«Полгода молилась о получении служебного жилья»

Полтора года назад я начала ежедневно читать молитву св. Спиридону Тримифунтскому о получении служебного жилья. Читала полгода каждое утро. И чудо! Получили квартиру, теперь живём в ней уже год. Слава Богу! Благодарю св. Спиридона за помощь!

Илья Г.

«Мы много лет пытались получить жильё, полагающееся нам по закону»

Может быть, мои истории будут и не самыми яркими, но всё же поделюсь ими из благодарности к святителю Спиридону.

У нас многодетная семья. Мы с женой — ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС. Проживали в однокомнатной квартире 17 кв. м. Настойчиво и неотступно много лет пытались получить жильё, полагающееся нам по закону. Кто-то из знакомых посоветовал обратиться за молитвенной помощью к святителю Спиридону. Мы о таком и не слыхали до этого. Включили в своё правило и молитвы к святителю Спиридону. А когда в Киев в Лавру привозили мощи святого, мне досталась частичка ткани с его тапочка, которую я с тех пор постоянно ношу с собой. Опуская подробности, скажу, что два года назад мы получили 3-комнатную квартиру бесплатно. Ни копейки не давали никому из чиновников. Все наши знакомые не верили в это вплоть до того момента, когда мы получили ордер. По нынешним временам это событие — чудо.

Совсем недавно у меня, как и у многих, были трудности с деньгами. Полтора месяца сидел без работы, а семья большая, аппетит у всех хороший. Когда прошла эта полоса, и начали поступать предложения заработать, я позвонил отцу и поделился этой новостью. Отец очень обрадовался: «Слава Богу! Я так усердно просил о помощи Спиридона Тримифунтского!» На следующее утро я увидел на подоконнике напротив изголовья кровати маленькую ламинированную иконку святителя Спиридона, которая обычно располагалась в спальне, среди прочих икон. Я подумал, что жена, услышав наш разговор с отцом, принесла эту иконку из спальни. Оказалось, что иконку по своей инициативе принёс из спальни и поставил на подоконник 4-летний сын после того, как она каким-то образом оказалась лежащей на полу.

Кто-то назовёт это совпадением или стечением обстоятельств. Есть интересный и поучительный ответ, который дал неверующим ныне покойный епископ Василий (Родзянко). Он говорил, что молится, и по молитве Господь посылает удивительные чудеса. Кто-то ему возразил: это, мол, не чудеса, а простые совпадения. На что владыка Василий ответил: «Очень может быть, что и совпадения. Вот только, когда я перестаю молиться, эти „совпадения“ тоже исчезают из моей жизни».

Желаю всем твёрдой веры и радости!

Наталья Л.

«Святители Спиридон и Николай — особенно крупные звёзды на божественном небосклоне»

На нашем пути к Господу более всего укрепляют в вере наши святые! Не было бы этой нескончаемой череды светильников веры, не было бы и Православия. Они все разные — как звёзды на небе, большие и малые, но одинаково чудотворные! А святители Спиридон и Николай — особенно крупные звёзды на божественном небосклоне.

К батюшке Спиридону у меня сразу сложилось особо тёплое отношение, потому что он был грозным заступником веры православной. И католикам и туркам надолго заказал дорогу в Грецию.

Мне он помогал несколько раз. Вот два случая. Года четыре назад у меня было что-то неладно по женской части. По врачам не ходила — не люблю, просто терпела. Однажды начала читать акафист Спиридону Тримифундскому (как новоначальная знала, что их надо читать). Вдруг я почувствовала, как из иконы идёт лучик вниз живота и вычищает там что-то. Я с замиранием сердца — понимала, что происходит что-то чудесное — продолжала читать, и вскоре лучик ушёл. После этого эта проблема со здоровьем ушла навсегда.

Второй раз я бросилась читать акафист батюшке Спиридону, когда дочка 23 лет пыталась выбраться в аэропорт из Афин. В тот день там в районе гостиницы началась забастовка, митинги (что-то вроде Майдана только против Евросоюза): всё забаррикадировали вокруг. Дочь звонит в панике: «Мама скоро самолёт, а мы не можем выбраться! Что делать?» Кинулась читать акафист батюшке Спиридону, ведь Греция — его «юрисдикция». Ну, а дальше вы, конечно, догадываетесь — всё как по маслу! Довёз их до аэропорта, ругаясь с митингующими, сам хозяин гостиницы, причём вовремя. Но самолёт отменили до следующего дня и дочке с подругой предоставили шикарный номер. Батюшка Спиридон подарил им ещё один чудесный день в Греции!

Слава Господу во святых Его!

Нина

«Шесть лет мы жили на съёмной квартире, и очень хотелось своего жилья»

Познакомилась я с этим добрым святым необычно. Пришла в новый храм (раньше ходила в другой), и в углу увидела икону. Незнакомую и внешне старую, потемневшую. С иконы на меня смотрел святой, и я не могла прочитать его имя. Но чувствовала какую-то теплоту и любовь от него. Хотелось стоять рядом, молиться или хотя бы смотреть, ведь я не знала, кому молиться. Спросила тётеньку в храме. Она сказала что-то вроде: «Оо, это удивительный святой, Спиридон Тримифундский. Почитайте его житие». Я переспросила имя святого ещё раз, чтобы точно запомнить. Прочитала житие святителя, которое меня действительно очень растрогало и показалось по-настоящему удивительным.

А у меня долгое время не решался вопрос с жильём. Шесть лет я жила с мужем на съёмной квартире, уже родился ребёнок, и очень хотелось своего жилья. Но просить Бога мне было стыдно, потому что Он и так о нас заботился сверх просимого. Деньги за квартиру были, квартира однокомнатная, но с большим метражом и в новом доме, рядом с родителями и в хорошем районе. 6 лет хозяева нас не выселяли и вообще не трогали, плату не задирали. Питание шикарное, пожаловаться не на что. Только благодарить.

Тут я узнаю, что святому Спиридону Тримифундскому молятся в том числе и о житейских бытовых вещах, что он может помочь. И его взгляд с иконы, и обстоятельства показались мне неслучайными, и я решила попросить у святого, чтобы он помолился о нас, и, если Богу угодно, пусть решится вопрос с жильём по милости Божией. Ещё просила, чтобы жильё было рядом с храмом.

Как-то мы ездили загород и заехали в церковь. Хотелось что-то купить на память. Смотрю, рядом со мной лежит маленькая ламинированная икона святого! Попросила мужа купить мне её, очень обрадовалась. Теперь я могла молиться ему дома и вообще как-то тепло мне становилось при взгляде на эту икону.

Через некоторое время вопрос с жильём решился. И не просто решился, а, как всегда, сверх просимого! Два замечательных храма рядом в пешей доступности, парк, инфраструктура, ремонт в квартире и сама квартира, как хотелось, даже лучше.

И хозяин съёмной квартиры заговорил о выселении, но вопрос затягивался, и мы успели переехать в новую квартиру без переезда в промежуточную съёмную. Слишком много совпадений. Дивен Бог во святых Своих! Мне кажется, не я нашла его икону, а это святой сам меня позвал.

Слава Богу! Хвала Пресвятой Богородице! Благодарение и низкий поклон святому Спиридону Тримифундскому и всем святым и ангелам Божиим!

Олег Ковальков

«Святой явил чудо и укрепил меня в вере»

Святитель Спиридон помогал мне не раз, в том числе в делах. Когда в Москву привозили его святую десницу и тапочек, я ходил молить святителя о помощи. Святой помог, и дела утряслись. А вот второй раз святой помог тем, что явил мне чудо, чем укрепил в вере, приумножил в душе любовь и благодарность.

Очередь к мощам святителя Спиридона у Храма Христа Спасителя. Москва, 2007 год

Дело было так. После скорой помощи святого Спиридона я решил съездить на Корфу, поклониться его святым мощам. Спланировал поездку на лето. По традиции, на свой день рождения я поехал на Афон. Несколько дней там молился, причастился на день рождения и уехал с Афона. На утро следующего дня у меня был самолёт до Корфу. В 5 утра беру такси и еду в аэропорт. А таксист мне и говорит: «Тебе повезло, что ты едешь в аэропорт сейчас, потому что буквально через час — уже с 6 утра — начинается всегреческая забастовка таксистов. Но на Корфу тебе так не повезёт. Пока будешь лететь, она уже начнётся». Я с чемоданом и огромным блюдом, которое купил в монастыре Ватопед в подарок святому Спиридону. Как добираться на Корфу из аэропорта до гостиницы, а затем в город к святому Спиридону? Проблема. Но главное не беспокоиться. Господь всё управит!

Прилетаю на Корфу. Выхожу из аэропорта, загруженный своей поклажей. Раз: а кругом куча такси, все работают, никаких забастовок. Спокойно добираюсь в гостиницу, переодеваюсь, беру подарки, еду в город к святому Спиридону.

Покупаю в храме икону святого, а местный батюшка интересуется: «А ты сколько времени на Корфу будешь»? И когда узнаёт, что неделю, предлагает: «А давай твою икону в раку с мощами положим на неделю. Ты потом вернёшься и заберёшь». Так и сделали. Я вернулся вечером в гостиницу и узнал из новостей, что таксисты по всей Греции начиная с 6 утра бастуют.

На следующий день таксисты острова Корфу тоже начали бастовать. Из гостиницы было невозможно куда-нибудь съездить, и я прозагарал всю неделю на пляже. Почему таксисты на Корфу задержались с забастовкой на один день, официальных версий я так и не услышал, но догадался. Святитель Спиридон — великий святой Божий.

Кстати, забастовка таксистов закончилась где-то через неделю. Ровно тогда, когда нужно было поехать в город, чтобы забрать икону, хранящуюся в раке святого. А затем добраться до аэропорта на самолёт. По молитвам святого Спиридона моё паломничество прошло легко и непринуждённо, хотя вокруг кипели страсти!

С тех пор, я очень люблю летать на Корфу в гости к святому Спиридону. Знаю, что он гостям рад. Всегда встретит и проводит!

Недавно он мне приснился. Подсказал идею, которая бы мне самому никогда не пришла в голову. Идея была до такой степени неожиданной, что я сомневался в её реальности месяц, пока не получил подтверждение от стороннего источника.

Вот так святитель Спиридон о нас заботится, помнит, помогает. И мы его любим! Молим его быть предстателем нашим пред Богом! Слава тебе, святитель Спиридон Тримифунтский, слава тебе!

Павел Бутымов

«У меня никак не получалось выбраться из кредитного болота»

Моя история о том, как по молитвам святителя Спиридона моя жизнь изменилась.

Несколько лет назад по своей дурости и маловерию я взял себе на всякий случай кредитную карту. И начались по этой карте постоянные займы и безвылазные долги. Родился ребёнок, дорогая машина в кредите, никак не получалось выбраться из этого болота.

Пошёл на исповедь, покаялся и спросил совета у духовного отца. Он посоветовал почитать акафист святителю Спиридону. Простите меня, Боже и святитель Спиридон: я даже не знал кто это! И вот ровно 40 дней я читал акафист, и уже к 20-му дню многое начало меняться.

Во-первых, появилось радостное духовное состояние и многие изменения в душе.

Во-вторых, получилось удачно продать дорогую машину, купить машину дешевле, но, как оказалось, гораздо лучше, раздать долги, научиться смирять себя в необдуманных покупках, планировать бюджет! И вот, я свободен от долгов, нетерпеливых покупок и многого другого, чем поработил меня лукавый по моим грехам.

Даже не знаю, как благодарить за всё это святителя Спиридона. За всё слава Богу во веки веков!

Марина Павленко

«Мои знакомые остались без жилья..»

Я расскажу о чуде в жизни моей близкой подруги Александры. Если необходимо, она может подтвердить всё это, просто пока у неё нет компьютера.

Лет 10 назад её муж из-за долгов в бизнесе был вынужден продать их общую и единственную квартиру. Им пришлось несколько лет снимать жильё. Заработать на новое не представлялось возможным, они были уже не молоды. Муж тяжело заболел. Появилась реальная перспектива доживать в деревне у дальней родни. Дети были уже взрослые, но ничем не могли помочь своим родителям.

Мы с подругой тогда воцерковлялись, читали житие Спиридона Тримифунтского, и она ему очень горячо молилась каждый день. Вместе мы молились примерно полгода. Уже последний хозяин стал настаивать, чтобы они съезжали с квартиры. А куда? И вдруг на работе одна сотрудница сказала, что знает женщину, которая хотела бы продать ненужную ей комнату в центре города рядом с парком, с отдельным входом, 22 метра площади. Цену она просила просто смешную, учитывая, что дом со всеми удобствами. Примерно в 6 раз меньше, чем стоил один метр в том районе.

Подруга опасалась, что это может быть жульничеством, потому что таких цен не бывает. Но её познакомили с хозяйкой, посмотрели документы, и всё оказалось правдой. Они взяли небольшой кредит, и уже через три месяца у них была маленькая уютная квартирка в тихом центре. Эту комнату они отремонтировали, сделали перегородку. Теперь она светлая и тёплая.

К сожалению, муж подруги скончался, но всё равно он умер спокойно: в своём жильё, а не в чужом углу.

Чудо же состояло в другом: в крайней нужде нашёлся человек, которому не нужны были деньги. И денег нашлось ровно столько, чтобы заплатить требуемое. Когда они оформляли покупку комнаты, один мужчина случайно узнал об этой ситуации и предложил в тот же день вчетверо больше. Но каким-то образом о его предложении не узнала хозяйка.

Подруга ежедневно читает молитву Спиридону Тримифунтскому, и я тоже. Недавно я получила помощь в решении неприятного денежного спора и ни с кем не поссорилась при этом. Каждый день после молитвенного правила я прошу святителя молиться за нас, грешных, умолить благосердие Человеколюбца Бога.

Ирина Костерина

«О святом моей маме рассказали во сне»

Святой Спиридон очень помог моей маме, когда у неё были жизненные трудности. Во сне ей рассказали об этом святом и сказали ему молиться. Мама очень долго искала его икону и, увидев однажды её в церкви, сразу узнала. Теперь куплен акафист святому, и мама периодически ему молится.

Татьяна Харитонова

«Перед дочерью всё время вставали различные препоны в покупке квартиры»

О святителе Спиридоне Тримифунтском я знала только понаслышке, но Господь, по великой милости Своей, дал воочию познать заступничество и помощь предивного чудотворца Спиридона. Моей дочери была предоставлена возможность приобрести квартиру по ипотечному кредитованию, но всякий раз, когда дело доходило до покупки, перед ней вставали различные препоны: то вдруг срывалась сделка, то банк отказывался предоставить недостающую для покупки квартиры сумму, требуя всё новые и новые справки.

Было у меня сновидение: в храме я приложилась к раке с мощами святителя Спиридона. Наутро я нашла житие святого и обратилась к нему молитвенно за помощью. Буквально через день или два позвонила дочь и сказала, что банк выдал ей необходимую сумму денег. Сделка состоялась. Но это ещё не всё. Бывшая хозяйка этой квартиры (низкий поклон ей за её доброту!) оставила абсолютно безвозмездно моей дочери всю мебель и технику.

«Воспеваем тя, святителю Божий Спиридоне, яко удивил еси мир чудесы, истекающими от святых мощей твоих. Вси бо с верою приходящии и лобызающии их получают вся благопотребная просимая».

Дивен Господь во святых Своих!

Елена Бакакина

«Спиридонушка — мой любимый святой»

Спиридонушка — мой любимый святой. Я живу на Кипре, его родине. Когда-то молилась ему о жильё — и купила квартиру на Кипре без копейки в кармане. Друзья молились ему, и им тоже помог святой Спиридон.

Александр

«Деньги отдали, прошло уже пять лет, а квартиры нет..»

В 2007 году мы приобрели квартиру в долевом строительстве. Построить дом должны были в конце 2008 года. Но в 2008 году случился кризис. У компании-застройщика начались трудности. И через некоторое время она оказалась банкротом. Прошло несколько лет, а наш дом так и стоял недостроенным. К 2012 году мало что изменилось, люди судились с застройщиком, писали жалобы (вплоть до президента), но дело не сдвигалось с мёртвой точки. Я начал впадать в уныние. Деньги отдали, прошло уже пять лет, а квартиры нет. Впереди неопределённость. И тут я узнал, что святитель Спиридон Тримифунтский помогает в жизненных проблемах. Приобрёл икону святителя и по вечерам читал несколько молитв святителю Спиридону. Буквально через неделю звонок из нашей строительной компании. Сообщают, что дом хоть и не сдан, но ремонт в квартирах можно начинать. И мы потихоньку начали. В итоге примерно через 10 месяцев дом достроили, ремонт доделали. То есть всё закончилось благополучно. Осталось только квартиру освятить. Так что унывать не надо, нужно молиться — и Господь поможет.

Александр

«Нам обещали дать деньги именно к этой дате, но…»

Мы решили купить квартиру, нам пообещали одолжить для этого деньги, но срок передачи денег был ограничен определённой датой в договоре долевого участия — нам обещали дать деньги именно к этой дате. Мы уехали на Афон и купили там в подарок для храма икону Спиридона Тримифунского. Одни сутки эта икона находилась у нас в квартире. Так было радостно на душе, и очень хотелось ему молиться, тем более что узнали: деньги в нужный нам срок не дадут. Мы очень переживали, что теперь возникнут проблемы с покупкой квартиры, так как у застройщика нам строго определили сроки внесения денег. Отдали в храм икону, пришлось звонить застройщику и объясниться, но там вдруг неожиданно сказали, что ничего страшного, принесёте деньги, когда сможете. Что было вначале: радость или шок — уже не помню. Мы сразу же поняли, что это нам Спиридон Тримифунский помог. А подтверждение этому то, что деньги нам в долг дали… сегодня, накануне праздника!

Надежда, г. Пенза

«Моя сестра могла остаться без квартиры»

В 2007 году в Тамбов привезли десницу Спиридона Тримифунтского. Вместе с паломниками из Пензы поехала и я. Чудо случилось с нами по приезду в Тамбов. Приехали ночью. Стояла огромная очередь. Но нас с Божией помощью, как паломников из другого города, сердечно пропустили сразу. Идя к деснице, я молилась святому о своих нуждах. А у моей сестры была неразрешимая и важная проблема с наследством. Неразрешимая настолько, что она могла остаться без квартиры, в которой проживала. Я помолилась за неё перед десницей святителя Спиридона. И проблема сестры чудесным образом разрешилась. Всё уладилось. И никто при этом не пострадал. Молюсь святому каждый день. И он помогает моей семье. «Безбедное и мирное житие да дарует нам…» Как говорил Иоанн Крестьянкин своим духовным чадам: «Молились бы вы Спиридону Тримифунтскому!» Слава Богу за всё! Моли о нас, грешных, святителю Христов Спиридоне!

Валентина

«Моей дочери врачи поставили страшный диагноз — кератит»

Моей дочери врачи поставили страшный диагноз — кератит. Лечили долго и безрезультатно. В наш город привезли мощи святого Спиридона, дочь приложилась и приложила платок и иконочку к мощам. Дома молилась святому. А в конце августа перед началом учёбы решила зайти к своему врачу — так, на всякий случай, вдруг кератит исчез. Доктор улыбнулась и сказала, что её болезнь неизлечима. А когда осмотрела её, то очень серьёзно спросила: что она делала, чем лечилась? Дочь ответила, что в это трудно поверить, но помог святой Спиридон. На что доктор сказала, что такую болезнь могло излечить только чудо! Спасибо тебе, святой Спиридон. Моли Бога о нас!

Ксения

«Все поиски работы были напрасны»

Прошёл год, как супруг остался без работы. Поиски были напрасны. Что мы только ни делали: и резюме, и звонки, и знакомых и друзей задействовали. Ничего не получалось. И как-то на службе супруг спросил у батюшки, кому молиться о поисках работы, на что батюшка ответил: «Молись святому Спиридону Тримифунтскому». Вскоре, после молитв, буквально через пару недель муж устроился на хорошую работу, рядом с домом, а главное — выходные дни: суббота и воскресенье, чтобы не пропускать воскресные службы! Слава Богу и слава Спиридону Тримифунтскому!

Татьяна

«Святитель Спиридон помог погасить задолженность»

Святитель Спиридон Тримифунтский помог мне погасить задолженность по отгруженной продукции: покупатели в течении трёх месяцев разводили руками и говорили: денег нет и нечем оплачивать. А сумма была приличная. В отчаянии я зашла на сайт «Православие» и задала вопрос: какие молитвы нужно читать и какому святому? Мне посоветовали молиться святителю Спиридону. В течение двух недель долг был погашен. Святитель Спиридоне, моли Бога о нас!

Татьяна

«Меня заподозрили в терроризме»

Со мной случилось так, что я после ареста во Владикавказе по обвинению в терроризме (заявили соседи, которым я показалась подозрительной) должна была срочно уехать из этого города. Муж был в экспедиции, он жил в палатке, а я, так внезапно свалившаяся на его голову, не знала, где свою главу преклонить. Да и со здоровьем всё было очень плохо. Дело осложнялось ещё и тем, что подруга с детьми, у которой можно было переночевать, срочно в этот самый день уезжала из Подмосковья. Её муж оставался в съёмной квартире, за которую он не заплатил. То есть я не могла проситься к ним на постой ещё и поэтому. Тем более что муж подруги часто выпивал и был непредсказуем. Я попросила у подруги книгу с житием святителя Спиридона, чудесами (подборка писем и сообщений людей), акафистом и молитвами. Читала всё подряд. Молилась святителю, и когда закончила читать, то услышала такой разговор между мужем и женой: «А где она жить будет?» (вопрос жене) — «Нигде!» — «Так пусть остаётся, поможет по хозяйству». И я осталась. Муж подруги пил очень редко, а сильно напился и дебоширил только один раз. Я его почти не боялась. Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Александр

«Денег оставалось только чтобы купить хлеб и молоко»

Помог! У меня сложилось сложное финансовое положение: денег осталось буквально на несколько дней, чтобы купить только хлеб и молоко. Вспомнил, что при материальных трудностях молятся святителю Спиридону Тримифунтскому. Вечером прочитал акафист с надеждой получить какую-либо работу в ближайшее время. Через день поступил первый заказ, благодаря которому смогли хотя бы продукты купить. Через некоторое время ещё, и ещё, и ещё… Предложения работы поступили практически на все мои запросы к потенциальным работодателям (работаю через интернет). Был поражён такой быстротой и обилием помощи и вообще самому факту. Слава Господу и отче Спиридону — чудному молитвеннику, помощнику и предстателю за нас, грешных перед Богом! Святый отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Ольга

«Всё, что я зарабатывала, уходило на лекарства»

Святителя Спиридона Тримифунтского люблю всем сердцем. Впервые услышала о нём от одной прихожанки. Она рассказала случай, когда святитель Спиридон помог в сборе денежных средств на паломническую поездку одной небогатой семье. В это время я болела и из-за болезни осталась без работы, без средств к существованию, так как всё, что я зарабатывала, уходило на лекарства, обследования и содержании дочери-подростка. Я была в отчаянии. Перед сном стала читать акафист святому Спиридону и просить о помощи, одновременно раздавая свои резюме, где только можно. Моей радости и удивлению не было границ, когда меня пригласили работать в престижную компанию. Зарплату назначили больше, чем у моего предшественника! Никто из сотрудников не верил, что меня взяли «с улицы». Затем таким же чудесным образом я смогла поехать на поклонение к поясу Богородицы и к деснице святителя Спиридона, которые привозили в Ростов-на-Дону и Краснодар. Учитывая мой график работы, это было просто невозможно! Батюшка Спиридон помощник во всех моих делах! В интернете я увидела предложение благотворительной помощи в подачи записок святителю на Корфу. В то время у меня с братом случилась беда. Очень скоро пришло исцеление от пагубной зависимости — в течение недели. Благодарю Бога за всё и всё Его святое воинство! Слава Богу во всех Его святых! Отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Алла

«В течение четырёх лет я не могла зачать ребёнка»

В моей жизни святой Спиридон совершил настоящее чудо — рождение ребёнка! Четыре года назад в Киев привезли мощи святого Спиридона, к которым посчастливилось приложиться моей маме. Зная моё безуспешное старание в течении четырёх лет забеременеть, мама молилась обо мне святому и принесла мне частичку святыни — маленький лоскуток от башмачков святого Спиридона. После наших молитв уже через месяц я узнала, что в моей семье появится ребёнок. А лоскуток от башмачков святого Спиридона я и сейчас ношу всегда с собой и молюсь святому в любых жизненных ситуациях.

Ольга и сын Макар

«Я переживала тяжёлый момент в своей жизни — развод»

Про святителя Спиридона Тримифунтского я впервые узнала на сайте «Правоcлавие.Ru», где сообщалось, что в Москву привезут десницу святого Спиридона. Я на тот момент переживала тяжёлый момент в своей жизни — развод. Решила непременно поехать в Москву и приложиться к святыне. Я, мой сын и сестра, подходя к храму, увидели огромную очередь, подошли к входу, и охранник как будто нас ждал — приветливо говорит: «Проходите, проходите». Я испытала несказанную радость, приложившись к мощам святителя Спиридона. Вся печаль куда-то ушла, и в душе воцарились мир и благодать. С тех пор молюсь и очень почитаю этого святого. Вскоре и пришла помощь от святителя Спиридона. Мой бывший муж был единственным владельцем квартиры, которую мы приобрели, и его новая жена хотела прописать туда родившего у них ребёнка. Хотели делить квартиру, бывший супруг был агрессивно настроен. По молитвам святого Спиридона бывший супруг с покаянным видом пришёл и сказал, что его мучает совесть и что он всё хочет решить мирно, и оформил дарственную на меня и сына. Спасибо, святой отче Спиридоне, за твою помощь! Мечтаю съездить на Корфу к нему.

Андрей, г. Севастополь

«Святитель Спиридон сам пришёл на наш приход»

Я знал о святителе из Акафиста Феодору Ушакову (адмиралу флота Российского), который читается каждую субботу у нас на приходе и в котором упоминается чудесная молитвенная помощь святого Спиридона нашим воинам при освобождении от захватчиков непреступной крепости острова Корфу. Того острова, где покоятся его мощи. И упоминается крестный ход, которым прошли освободители на Пасху с мощами, прославляя святого. Я только слышал о нём, но никогда не видел лика святителя. И вот недавно перед супермаркетом на асфальте вдруг моё внимание привлёк раскатанный и затёртый проезжающими машинами совсем крохотный бумажный конвертик (размером 3×3 см), с синей печати которого еле проглядывался лик кого-то близко знакомого мне. Я поднял его и прочитал по краю прописанные греческие буквы: Спиридон и греческое название острова Корфу. В нём лежали два кусочка красной материи от башмачков, которые раздают ежегодно, когда меняют облачение на мощах святителя. Так святой Спиридон сам пришёл к нам на приход и помогает в строительстве храма, приход которого носит имя святого праведного воина Феодора Ушакова, так любившего его.

Екатерина

«В полуметре от нас скалила зубы огромная овчарка»

Милостью Божией мы с подружкой побывали на прекрасном острове Корфу этим летом. Само по себе то, что мы туда попали, уже чудо, так как мы обе очень мечтали об этом, но финансовое положение наше весьма скромное и надежды особо и не было, а тут как-то всё само собой получилось. Купили очень дёшево туристическую путёвку на 8 дней, жили в 20 минутах от центра Керкиры, на берегу красивейшего Ионического моря и почти каждый день молились у мощей святителя Спиридона. Но хочу рассказать о том, как мы спаслись от настоящей опасности. На Троицу после службы мы решили погулять по улочкам нашей деревушки и незаметно для себя, увлёкшись красивой природой и колоритными двориками, поднялись уже довольно высоко в горы. Прохожих и проезжающих нам уже не встречалось, к тому же это было время сиесты, и все люди прятались от жары. И тут мы слышим лай собаки, а буквально через минуту видим в полуметре от себя огромную белую овчарку. Что было дальше, описать трудно. Скажу только, что это была реальная опасность. Мы стояли как вкопанные, с трясущимися руками и коленями, и молились прямо в голос: «Святитель Спиридон, помогай!» А она буквально кидалась, но тут же отпрыгивала, будто какая-то сила не давала ей нас загрызть. Это продолжалось минут пять-семь, но казалось, что вечность. А потом, всё так же скалясь, периодически порываясь вернуться, она стала отходить, будто её ведёт хозяин, хотя никого, кроме нас, там не было… Оценивая по прошествии времени эту ситуацию, не перестаю удивляться, как она нас не тронула! Слава Богу за всё!

Сергей

«Объявили о закрытии компании, в которой я работал»

В мою жизнь (а потом и в жизнь всей моей семьи) святой Спиридон вошёл, как обычно бывает в таких случаях — якобы неожиданно и якобы случайно. Прочитал житие, ознакомился с сайтом, посвящённым святому, и почувствовал, если так можно выразиться, глубочайшую симпатию к этому великому подвижнику, утвердителю Православия и скорому помощнику в наших духовных слабостях и мирских проблемах. Стал регулярно молиться, приорбрёл иконку. Вскоре сложилась ситиуация, требовавшая благодатной помощи святого Спиридона. Я только что сменил работу, но через два месяца объявили о закрытии компании в России. По молитвам Спиридона я устроился в хорошую компанию, где работаю уже полтора года. Моя дочь поступила в вуз. Жена также сменила работу. Во всём этом явно просматривается помощь и поддержка святого. Прошлой весной (опять же само собой) пришло решение съездить на отдых в Грецию. В выборе места отдыха сомнений не было — Корфу. Я не буду описывать чувство, которое я испытал, прикладываясь к чудотворным мощам святого Спиридона. Вместе с крестом ношу ладанку с частицей башмачка святого. Слава Богу за всё! Святый отче Спиридоне, моли Бога о нас грешных!

Мария Остапенко

«Была угроза сноса уже строящегося дома»

Вот уже около полутора лет как мама познакомила с таким дивным святым! Спиридонушка (так ласково его называем) просто покорил меня своей добротой, заботой, защитой. В то время родители вложили большую сумму их накоплений в 1-комнатную квартиру, которая никак не достраивалась, да и была угроза даже сноса строящегося дома. Родители обратились к директору ДСК за возвратом денег. Процесс этот длительный и очень эмоционально напряжённый. Только по молитвам мамы к Спиридонушке папе вернули ВСЮ сумму денег! И когда я вышла замуж, родители смогли уже помочь нам с ипотекой на 2-х комнатную квартиру. Вчера (за два дня до праздника святого Спиридона Тримифунтского) мы с мужем получили ключи от нашей новой хорошей квартирки. Впереди ещё ремонт и ипотека, но я верю, что по молитве святому у нас всё хорошо получится! А ещё Спиридонушку я негласно считаю покровителем своей маленькой семьи (меня и мужа на данный момент). Своё свадебное путешествие в прошлом году мы смогли провести на его острове (Корфу), были у его мощей, от которых исходит просто волшебное благословение!

Десница святителя Спиридона Тримифунтского

По возвращению из поездки в наш город привезли его десницу! Это ли не чудо и добрый знак?! Благодаря его помощи я смогла убедить мужа обвенчаться в этом году в часовенке у нас в городе! Спасибо, любимый святой, за всё!!! Аминь.

Светлана

«Дочь училась на платном отделении в университете»

Святитель Спиридон помог нам получить место в общежитии. Моя дочь учится в университете, на платном отделении, да ещё приходилось снимать квартиру. Мы едва сводили концы с концами. В ТвГУ мест в общежитии очень мало. Когда мы подали документы, нам сразу сказали, что надеяться не на что. Я читала, что Спиридон Тримифунтский помогает решить жилищные вопросы, и начала читать акафист. Сначала мы нашли квартиру подешевле, и рады были этому. Акафист я иногда читала в благодарность. И вдруг в октябре дочь вызывают в деканат и говорят, что в общежитии освободилось несколько мест и ей предоставили одно из них. Правда, я ещё молилась священномученику Фаддею, архиепископу Тверскому. Святителю Спиридоне и священномучениче Фаддее, молите Бога о нас!

Ольга

«Я понимала, что бывший муж не сможет платить алименты»

Хотела бы добавить свою историю скорой помощи по молитве святителю Спиридону Тримифунтскому. Муж, с которым мы были уже несколько лет в разводе, ушёл с работы, решил открыть своё дело. Я понимала, что, пока он «не встанет на ноги», алименты на ребёнка платить не сможет, и он об этом тоже говорил. Я понимала, что у нас будет нехватка денег и стала искать вторую работу в дополнение к основной. Обратилась к святителю Спиридону за помощью и в тот же день позвонила в одну фирму, где была возможна работа удалённо. По телефону мне ответили, что к ним пришло уже достаточно много резюме, но директор в командировке, будет через два дня, поэтому никого не выбрали. Я попросила на всякий случай записать мои данные, вдруг всё-таки выбор падёт на меня. И выбрали действительно меня! Причём проработала я там ровно полгода, потом дела в фирме не заладились, и заказы перестали поступать — и ровно через полгода бывший муж стал снова выплачивать алименты. Вот так батюшка Спиридон помог нам в затруднительной ситуации.

Ирина, г. Воронеж

«На работе должно было быть сокращение»

Святой Спиридон скорый помощник и заступник нам грешным. К нему, как и к Николаю Чудотворцу, наша семья обращается очень часто. За заболевшего малыша, за работу (сын долго не мог найти работу, сейчас всё в порядке, и работа нравится и рядом с домом; на работе должно было быть сокращение, вчера сын позвонил и сказал, что его не сокращают), даже по мелким проблемам бытовым, а главное — святой Спиридон помог купить нам дачу: и близко к городу, и вагончик есть, и цена смешная (все удивляются и говорят, что таких цен сейчас нет). Теперь мы сможем летом выезжать за город с малышом. Спасибо тебе, святой Спиридон. Моли Бога о нас! Слава тебе, Господи!

Татьяна

«На Корфу мы заблудились и чуть было не опоздали на свой автобус»

Со мной был такой случай. Будучи на отдыхе в Греции, поехали с подругой в Керкиру. После посещения храма Спиридона — замечательный обед в соседнем ресторанчике, а потом — свободное время. А дальше — как в кино «Бриллиантовая рука», только вместо Андрея Миронова мы с подругой бегали по одинаковым пёстрым улочкам Керкиры, спрашивая на ломаном английском и греческом место стоянки парома или памятник нашему соотечественнику Ушакову. Люди или плечами пожимали, или направляли не в ту сторону. Даже объяснения нашего замечательного гида по телефону не спасало ситуацию. И представлять не хотелось, что будет, если опоздаем на свой автобус. Не знаю, как подруга, но я просила Спиридона о помощи уже непрерывно, попутно ища транспорт. Готовы даже были на лошадиной повозке, что катает по городу, на пристань уехать, да она не остановилась. И вот, когда отчаяние было пиковым, поскольку время отплытия паромы пошло на минуты, мы стоим на переходе с перекошенными лицами и выпученными глазами, — останавливается такси вроде как на красный свет, а через несколько минут открывается картинно задняя дверь и голос на русском раздаётся: «Заходите!» Это были наши туристы с автобуса — муж с женой, хоть и изрядно выпившие, а узнали нас на переходе. На пристани нас нервно ждали, водитель даже буркнул: «Пить надо меньше!» А я, сидя в автобусе, была полностью в прострации — трудно было сразу «переварить» эту историю и быструю милость и помощь Божию и святителя Спиридона Чудотворца.

Людмила

«Деньги дочь нашла, идя в храм за иконой святителя Спиридона»

У нас был тяжёлый период, сидели без работы я и муж. На вашем сайте прочитала «Молились бы вы святителю Спиридону» архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Нашла житие, видео. Стала молиться. Но у нас в церкви не было иконы святителя. Попросила дочь (она живёт в Тернополе, туда привозили десницу святого) купить икону и переслать. А у неё были денежные затруднения. Но она-таки пошла в церковь. По дороге нашла деньги. Купила на них ПОСЛЕДНЮЮ икону в лавке, и как раз хватило денег на пересыл. Но к тому же после прочтения акафиста у мужа появилась работа и я устроилась. Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Марк

«Более чем год, как заказали фарфоровый иконостас»

Уверен, что существует множество примеров чудесной помощи по молитвам к святителю Спиридону. Было бы неправильно умолчать о том, чему сам был свидетелем. Год назад дети надумали купить квартиру в хорошем месте, рядом с нами. Денег для первого взноса насобирали только половину, а где взять остальные деньги, было непонятно, да и невероятно трудно найти, занять. И тут узнали, что святой помогает именно при решении жилищных проблем. Прочитали ему акафист, стали утром и вечером читать тропарь — и о чудо! Деньги за неделю нашлись! А через год, недавно, нужно было внести остальные деньги — и опять святитель помог. Чудеса происходили и в нашем строящемся храме преподобного Сергия Радонежского, что в г. Сумы. Более чем год, как заказали в Санкт-Петербурге фарфоровый иконостас, но производители не торопились с выполнением заказа. Дело затягивалось, а тут владыко осенью назначил срок освящения храма — 25 декабря 2012 года. Что делать? Наш настоятель раздал всем прихожанам акафист святителю, и стали все активно его читать. И вот 15 декабря привозят нам иконостас, стали его собирать, устанавливать, и ещё 24-го велись строительные работы, а 25-го всё было готово, и владыко освятил наш храм. Теперь для нас святитель Спиридон — небесный покровитель нашего храма!

Елена

«Ушёл муж, оставив на меня два своих кредита»

Мне святитель Спиридон помог финансово. В 2009 году от нас с детьми ушёл муж, оставив на меня два своих кредита (один в долларах), мелкие долги и ещё занял приличную для нас сумму у моей подруги, сказав ей, что жена отдаст (я и не знала об этом). К огромной моей боли о предательстве венчанного мужа добавилось тяжелейшее финансовое состояние. А на мне были два сына-подростка. Слава Богу, у меня стабильная работа, хоть и с небольшим заработком (в банке). И вот в день почитания святителя Спиридона я была в храме, молилась, и тут мне звонят с работы и говорят, что дают льготный кредит! Я отдала все долги, погасила кредиты. И пусть на работе я до сих пор (и ещё год) выплачиваю кредит, но это пятая-шестая часть зарплаты, а не практически вся, как раньше. Кредит на работе получила просто чудом, это очень сложно для такого простого работника, как я, все удивлялись и говорили, что ещё с утра меня не было в списках. А теперь (как и раньше) молюсь всем святым о вразумлении моего мужа Андрея!!! Святителю Спиридоне, моли Бога о нас!!!

Людмила

«По молитвам святителя помощь приходила всегда»

Святой Спиридон Тримифунтский — особо почитаемый святой в нашей семье! По его молитвам помощь приходила всегда, когда была нужна. Святой помогает нам! И вразумляет нас, грешных, что очень важно! Ездили в Керкиру, молились у мощей святителя, молимся ему дома, иногда читаю ему акафист, когда уныние или если кто-то заболел. Святой Спиридон всегда помогал. Слава Богу! Святой Спиридон помог нам с квартирой: купить ту квартиру, которую мы хотели. А некоторое время назад я узнала, что храм в честь святого Спиридона строится в соседнем районе. Это большая радость для нас! Слава Тебе, Господи!!! Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!!!

Андрей

«Благодаря ему я пришёл в Церковь»

Святитель Спиридон не просто очень помог мне в решении материальных проблем, но благодаря ему я пришёл в Церковь. Я крещённый в младенчестве, родители были верующими людьми. К стыду своему, из-за повседневных жизненных забот я перестал молиться, не соблюдал пост и очень редко ходил в храм Божий. В трудный жизненный момент я стал просить у святителя Спиридона помощи в житейских, материальных делах, и он мне помог и сейчас помогает. Это чудо! Но самое главное: я теперь постоянно хожу в храм, и на душе у меня радостно и спокойно, я как будто заново родился. Как мне жаль эти годы, когда я грешил и редко вспоминал о Боге! Слава Богу и великая благодарность святителю Спиридону Тримифунтскому!

Наталия

«Когда наш папа ушёл в запой»

Нашей семье святитель Спиридон тоже помог. Когда у нас папа ушёл в запой, моя сестра начала усиленно молиться святителю, потому что была наслышана о том, как Господь по его молитвам скоро помогает страдающим людям. Молилась она несколько дней, и папа вышел из запоя! Для нас это настоящее живое чудо Божие! Слава Господу нашему во веки. Аминь.

Мария

«Мама подписала по неосторожности финансовую бумагу на большую сумму денег»

Нам святитель Спиридон помог предотвратить судебное разбирательство. Несколько лет назад моя мама подписала на работе по неосторожности одну финансовую бумагу на большую сумму денег. Как в плохом кино, её компания закрылась, и вся финансовая ответственность легла на неё как на подписчика. Перспективы были страшные: тюрьма и прочее. Мы начали молиться Иисусу Христу, Богородице и святым. Я ещё каждый вечер читала акафист святителю Спиридону. Приду вечером, сил нет, спать тянет — а я себе скажу: нет, вставай на колени и читай, проси батюшку Спиридона о помощи. Через несколько дней мне посоветовали лучшего адвоката. Он принял нас по рекомендации, ни взял ни копейки. Посмотрел бумаги и сказал, что срок ответственности истёк и маме ничего не грозит! Большей радости я не испытывала! Слава Богу и спасибо Спиридонушке за его помощь нам грешным!

Ирина

«Святитель Спиридон удивительным образом вошёл в мою жизнь и в ней остался»

Эта запись была сделана мной в 2011 году. Удивительный святой святитель Спиридон Тримифунтский! Удивительным образом вошёл в мою жизнь и в ней остался. Началось с того, что 19 февраля 2009 года, узнав, что у меня благополучно родился первый внук, я на радостях зашла в храм. Благодарила Бога, Богородицу, всех святых, просила заступничества матери и чаду. Потом в церковной лавке купила памятную иконку Божией Матери и попросила святого угодника Божия Даниила, имя которого решили дать младенцу. Такого образка не нашлось, и вместо него был предложен небольшой образок святителя Спиридона Тримифунтского. Я с благодарностью приняла, хотя в тот момент совсем не была знакома с этим святым, однако точно знала: случайностей не бывает, и Божий Промысл действует независимо от нашего во благо нам грешным. Иконка Богоматери была подарена детям и внуку, а святитель Спиридон остался у меня в воспоминание о том счастливом дне. Конечно, я прочитала житие этого святого, но со временем подробности стали забываться. Следом за первым родился второй внук, жизнь диктовала свои правила, возникли трудности, но я не отчаивалась, твёрдо веря в милость Всевышнего и заступничество святых. Меня нельзя назвать примерной прихожанкой, каюсь, но милости Творца нет конца, только бы не опускались совсем руки, только бы не помрачалось сознание и не ожесточалось сердце.

Постепенно жизнь начала налаживаться, неожиданно мне предложили работу на более выгодных условиях. В это же время я узнаю, что в Ставрополь прибыли святыни Московского Данилова монастыря: частица мощей, прижизненный портрет-икона и чётки святого преподобного Серафима Саровского. Решила сходить поклониться. Перед работой захожу в Андреевский собор и рядом с вещами, принадлежавшими Серафиму Саровскому, вижу большую икону святителя Спиридона Тримифунтского! Я о нём почти перестала вспоминать, а он не забывал обо мне и напомнил, по чьей милости и ходатайству пришла помощь. И башмачок свой приложил в подтверждение. Вот ведь какая радость, умиление, слёзы благодарности и раскаяния. Повторно перечитываю житие и чудеса святителя Спиридона, но уже совсем другим сердцем проникаюсь ими, а дочь его звали так же, как меня, — Ириной. Вчера был день памяти Спиридона Тримифунтского, а сегодня, зная, что молоденькая сотрудница испытывает трудности с оформлением ипотеки, посоветовала молитвенно обратиться к доброму святителю Спиридону. Думаю, что и ей он постарается помочь. Слава Богу за всё!

P. S. 22.12.13 молодая сотрудница переехала в новую квартиру!

Раба Божия Тамара

«Мы еле сводили концы с концами»

Однажды у нас в семье сложилась очень тяжёлая финансовая ситуация. Мы с мужем бились, но еле сводили концы с концами, и мы не видели выхода из тупика, так как оба уже пенсионеры. Я настолько уже устала от безвыходности, что как-то вечером при вечерней молитве я взмолись к Господу нашему Иисусу Христу о помощи. На другой день я просматривала свой церковный календарь и заинтересовалась иконой святителя Спиридона Тримифунтского. Прочитав его житие, я помолилась ему о помощи. Через неделю мой муж получил долгожданную надбавку к пенсии, и мы хоть и не стали богатыми, но наше финансовое положение стабилизировалось. Спасибо Господу нашему Иисусу Христу и святителю Спиридону Тримифунтскому!

Виталий

«Проработал три месяца и не выполнил план»

Работаю в банке. Случилось так, что перешёл с одной должности на другую. Проработал три месяца и не выполнил план, а надо сказать, что такое случилось впервые за последние несколько лет (женщина, которая работала несколько лет до меня, всегда выполняла). Пошёл в храм помолился святителю Спиридону Тримифунтскому, и тут клиенты пошли один за другим. Плюс ещё у меня был день рождения, надарили кучу денег…

Танюшка

«Святитель заставил прочитать весь Новый Завет»

Меня святитель Спиридон как-то заставил прочитать весь Новый Завет от начала до конца. Чего греха таить, обычно не могу долго читать Священное Писание, постоянно отвлекаюсь на суету. Но однажды, после молебна в храме святителю Спиридону, вдруг нашло особое вдохновение, можно сказать — пасхальное настроение — и прочла от корки до корки за три дня весь Новый Завет! Позже сама удивлялась себе…

Мария

«Святитель передал мне кусочек от своего башмачка»

Помощь святителя Спиридона ко мне приходила неоднократно. Я и сейчас часто к нему обращаюсь, и 25 декабря — особый день для нашей семьи. Три года назад мы с мужем остались без работы. Разумеется, уныние и все вытекающие «прелести» безработицы и долгов на какое-то время стали нашими спутниками. Случайно по телевизору узнала о святителе Спиридоне и решила ему молиться. По молитве Спиридону Тримифунтскому я в течение двух недель разместила резюме, прошла собеседование и нашла прекрасную работу. Ещё через год мы снова смотрели по телевидению передачу о Спиридоне и узнали, что его башмачки за год снашиваются, и когда их меняют, то сношенные разрезают на небольшие кусочки и раздают верующим. Поскольку о паломничестве на о. Керкира мне на тот момент можно было только мечтать, я мысленно попросила Спиридона как-нибудь передать мне кусочек от своего башмачка, если это возможно. Через несколько дней случайно встречаю давнюю знакомую и узнаю, что она была на Керкире и у неё есть кусочек от башмачка Спиридона, который она брала как раз с целью кому-нибудь подарить. В общем, недели через две после того, как я попросила Спиридона о небольшой святыне, у меня появилось не только просимое, но ещё и освящённый на его мощах елей.

Наталья

«Святитель помог в строительстве нашего храма»

Несколько лет назад у мощей Спиридона Тримифунтского просила о помощи в строительстве храма в п. Кировское в Крыму. С тех пор в нашем посёлке открылась часовня Николая Чудотворца и начато строительство храма Амвросия Оптинского. Спасибо святителю за то, что услышаны наши молитвы.

Анна

«Наутро ребёнок выздоравливал»

Святитель Спиридон — наш семейный святой. Он помогает не только в трудностях с жильём. Он большой помощник во всех семейных проблемах! Я могу рассказать очень много случаев благодатной помощи от святого Спиридона нашей семье. Если болел ребёнок — я молилась Спиридону, вечером читала акафист, ставила рядом с сыночком иконочку святого — и наутро ребёнок выздоравливал. Так было несколько раз! Если проблемы на работе — тоже молимся Спиридону, и помощь приходит незамедлительно. В материальных затруднениях, когда были ситуации, что просто нечем заплатить за квартиру или отдать долги, — всегда помогал святитель Спиридон, деньги появлялись будто из ниоткуда (или подработка неожиданная, или родственники дали, или незапланированная премия). Ещё Спиридон защищает от недоброжелателей, а главное — вразумляет! Святителю отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Анатолий

«Строители строили вкривь и вкось»

Мне святитель Спиридон Тримифунтский помогает строить дачу. Когда начинал стройку, денег уходило много, а строители строили вкривь и вкось. А потом и деньги кончились, и работа остановилась. Денег нет, а работы непочатый край. Я начал каждое утро обращаться к святителю Спиридону с просьбой помочь мне окончить строительство. Просьба моя была исполнена очень просто путём прояснения в моей голове, что нужно делать на каждом этапе строительства. Я понял, что все строительные работы могу сделать сам и сам могу произвести все необходимые закупки строительных материалов в необходимом количестве. И быстро выяснилось, что недостатка в деньгах нет и что я всё умею делать. Жалею только, что раньше не обратился к святителю Спиридону. Преподобне отче Спиридоне, моли Бога о нас!

Елена Гурьева

«Жили на съёмной квартире с тремя детьми»

Нам помог святитель Спиридон Тримифунтский, когда у нас было ужасное положение: жили на съёмной квартире с тремя детьми, муж меня бросил, да ещё работы лишилась. И вот молились святителю Спиридону, читали акафист, и по молитвам святого нам предоставили 100-процентную субсидию на приобретение жилья. Эту субсидию, оказывается, дают многодетным семьям в Москве, только мы не знали — вообще об этом мало кто знает. И надо было собрать уйму разных бумаг, справок, что у нас нет другого жилья, стоять в очереди по ночам, чтобы эти справки отдать. И вот жилищная комиссия в апреле 2012 года выдала нам сертификат, чтобы мы на него купили квартиру. А мы даже две приобрели: не одну двухкомнатную, а две однокомнатные, правда, одну из них в Подмосковье. Зато теперь нам так хорошо и удобно стало! Сейчас, правда, меняем нашу московскую квартиру на другой район — из Ясенево в Измайлово, так как не договорились толком между собой, где жить. И вот теперь я снова стала читать акафист святителю Спиридону. Слава Богу за всё! Святителю отче наш Спиридоне, моли Бога о нас! Как же мы ужасно пропадали, я все глаза проплакала, когда у нас ничего не было, а сейчас такая радость! Как хорошо, когда такие добрые молитвенники у нас есть! Нет достаточных слов, чтобы высказать всё это счастье, что мы сейчас имеем по милостивым молитвам святителя! Не мыкаемся теперь по чужим углам, а свою собственную квартиру имеем. Слава Богу!!!

Вера

«Решение суда было не в нашу пользу»

Нам святитель Спиридон и святой Николай помогли решить жилищный вопрос. У нас было судебное разбирательство по приватизации ведомственной квартиры, которое тянулось полтора года, и первое решение суда было не в нашу пользу. Сменив юриста, мы начали дело повторно. Тем временем, пока шёл процесс, мы посетили остров Корфу и молились у мощей святителя Спиридона, и спустя полгода мы выиграли это практически проигрышное дело! Мало того, спустя год мы нежданно-негаданно купили ещё недорогую квартиру! Это настоящее чудо, которое потребовало от нас много сил, слёз, усиленных молитв всей нашей семьи. Слава Богу за всё!

Екатерина

«Святитель учит меня смирению»

Со святителем Спиридоном у меня связана масса хоть не чудесных, но необычных совпадений. Он как будто специально напоминал о себе и стал почти родным. Узнав, что ему молятся при жилищных проблемах, я начала просить… Правда, сейчас стыдно — до того себя «натренировала», что, подходя к иконе святителя, думала только о своей квартире… Проблема пока не решилась, но к тому идёт, и, думаю, это урок мне: смирению учит меня святитель, что куда спасительнее. А сама уже ничего не выпрашиваю — просто благодарю, прошу о спасении души и верю, что если будет полезно мне, то всё образуется!

Илья

«Каждый год перед праздником святителю чудеса случались»

Слава Богу! Всё было просто: увидел на Первом канале передачу про святого Спиридона Тримифунтского. Как скоро он помогает. Во время этой передачи и попросил святого. Понимал: безумие, откуда квартире взяться? Живём с родителями в двухкомнатной. Через день, два понял, что вера у меня не та… а через три дня забылось. Через полгода родственники позвали в трёхкомнатную квартиру жить, ключи отдали 25 декабря. Каждый год перед праздниками чудеса случались, дивились и ждали. Ощущение было, что забыл что-то: только на третий год и вспомнил о своей просьбе. Поблагодарил, как мог, батюшку попросил Господу и Его святому угоднику благодарственный молебен отслужить. Дивен Господь Бог во святых Своих. Матушка у меня упрямая: всё время, пока на квартире жили, повторяла, что лучше бы свою, маленькую, но свою. На четвёртом году узнала, что есть святой Спиридон Тримифунтский, который с жильём помогает. Не стал я ей говорить про просьбы свои, спросил только, кто с этой квартирой помог? Задумалась — и всё же лучше бы свою. Сама молилась да молебны заказывала. Слава Богу, в декабре переехали: маленькая своя, ремонт не до конца сделан. Житие святого с тех пор читаю внимательно и каждый раз глаза со слезами… Слава тебе, святитель Спиридон. Спасибо родителям за их помощь и молитвы.

Валентина

«Не могла найти работу в течение года»

Мне очень помог святитель Спиридон Тримифунтский. Когда я стояла на распутье — не знала, что мне делать. Дело в том, что я не могла найти работу в течение года (меня сократили в связи с ликвидацией предприятия), а мы живём вдвоём с дочкой, и было очень тяжело, так как наш папа алименты не платил. И я решила продать нашу 3-комнатную квартиру в посёлке и купить в областном центре, так как там легче найти работу. Я везде подавала объявления о продаже, но никак не могла найти покупателей, и тогда взмолилась святителю Спиридону, чтобы он мне помог или как-нибудь дал знать, что он меня слышит. И вот на следующий день у меня появилось сразу два покупателя, хотя уже более месяца никто не интересовался моей квартирой. Один из них согласен был отдать деньги в тот же день, но я сказала, что сначала поищу себе подходящую квартиру в Брянске, а потом сразу продам. Но когда я стала искать квартиру, оказывалось, что цены взлетели почти в два раза и за свою хорошую трёшку я могла купить только плохую однушку. Я передумала, и через три месяца у меня появилась работа. И я понимаю, что святитель дал понять мне, что он меня слышит, тем, что послал мне покупателей, чтобы я сама убедилась, что мне не надо продавать квартиру, и чтобы я не изводила себя. Благодарю тебя святителю Спиридоне! Молю Бога о нас.

Ирина

«Хотелось иметь собственный домик»

Я узнала о святителе Спиридоне Тримифунтском, когда в Киев привезли его десницу. Это было в 2009 году. Всей семьёй мы ходили в Киево-Печерскую Лавру поклониться и приложиться его святым мощам. Мне всегда хотелось иметь собственный домик за городом. И я попросила, если возможно, чтобы нам его построить. На тот момент не было таких финансов. И вот на следующий год мужу предложили выгодную работу по контракту на 1,5 года. И за эти деньги мы смогли начать строить. Перед закладкой дома я попросила батюшку на участке отслужить молебен и помолиться святому Спиридону. И хотя ещё не всё закончено в строительстве и работ ещё очень много, но начало, благодаря молитвам святого Спиридона, положено. Более того, батюшку, которого мы приглашали помолиться о начале строительста, теперь считаю своим духовником и стараюсь почаще исповедоваться именно у него. Сейчас, приезжая на стройку, первым делом читаю несколько раз тропарь святителю и молитву. А возле работы открылся храм, где есть мощи святых Николая и Спиридона. Теперь каждый четверг можно в обед пойти на молебен святому Николаю и святому Спиридону. Слава Господу Иисусу Христу! Благодарю за помощь и молитвы святителя Спиридона!

Елена

«Жила в ветхом деревянном доме. Щели, отовсюду сквозняки…»

Я очень почитаю святителя Спиридона! Я читала о том, что он был другом святителя Николая Мирликийского, чудотворца, что они вместе выступали на Соборе против ереси арианства. Купила акафист святителю Спиридону, его икону. А потом узнала, что святитель Спиридон очень помогает, если у человека есть жилищные проблемы. Стала молиться и заказывать молебны этому святому. У меня инвалидность, пенсия мизерная (5560 р.), подрабатываю, конечно, но денег маловато. А живу в Подмосковье в ветхом деревянном доме. Щели, отовсюду сквозняки, вода в доме есть, но негде было мыться. Одна комната, крохотная кухонька, старая веранда, туалет на улице… Летом ещё ничего, а зимой тяжеловато приходилось.

Услышав о том, что в Даниловский монастырь привезли мощи святителя Спиридона, я поехала туда. Очередь была огромная. Я встала в самый конец в 12 часов дня, а к мощам приложилась в 2 часа ночи! 14 часов простояла на ногах, ни разу не присев! А усталости не было, и это с моей больной спиной! И таксист отвёз к друзьям ночью за небольшую плату. А вскоре после этого другие мои друзья, получив большую премию за одно изобретение, просто подарили мне 100 тысяч рублей на ремонт дома. И нашлись два замечательных человека, которые мне очень задёшево утеплили веранду, сделав из неё кухню, а из бывшей кухни — душевую и туалет, провели канализацию. Теперь у меня все удобства. Я считаю, что это просто чудо по молитвам святителя Спиридона Тримифунтского ко Господу. Славен Бог во святых Своих!

Константин Лавров

«Злоумышленники убоялись использовать автобус в личных целях»

Псковская епархия. Настоятель церкви Петра и Павла села Ветвенник отец Константин Подкорытов приехал поздно ночью в Петербург по приходским делам. В 6 часов утра автобуса «Газель» не оказалось у подъезда дома по Кадетскому бульвару города Пушкин (Царское Село). Батюшка обратился в правоохранительные органы, сам предпринял попытки поиска автобуса, усердно молился, но… Через духовных чад обратился за молитвенной помощью к протоиерею Иоанну (Миронову). Отцу Константину было передано, что автобус найдётся, но надо пойти в часовню святителя Спиридона на Большом проспекте Васильевского острова и попросить его о помощи, а прошло уже около месяца. Вскоре раздался звонок с автостоянки в городе Колпино о том, что надо оплатить стоянку автомобиля, который оставлен был на один день, и забрать автомобиль. Видимо, злоумышленники убоялись использовать автобус в личных целях и оставили его, ничего не тронув. Вот такая помощь святителя Спиридона произошла в Петербурге.

Елена М.

«Меня ждало разбирательство в суде»

Святитель Спиридон Тримифунтский — мой первый и самый любимый святой. Может, кому-то это и не покажется чудом, но он мне очень сильно помог. Случайно услышав о нём по телевизору, я поехала в тот храм, из которого о святом говорил ведущий. Купила там акафист и молитвы святому. А ещё из передачи я узнала, что святой всегда помогает, если ему молиться не менее 30 дней. Меня тогда ждало разбирательство в суде, и до него оставалось три дня. Я про себя посетовала, что, мол, вряд ли мне святой поможет, ведь у меня нет впереди 30 дней. Тем не менее, надежда умирает последней, я каждый день читала акафист святому, тропарь 5-й и кондак 2-й, молитвы. Через три дня пошла в суд, и, к моему счастью, заседание суда перенесли, что дало мне возможность гораздо лучше подготовиться к суду. Когда я вернулась домой, то сумбур в голове и нервное состояние сменились на ясную конкретную и стройную программу. То, чего мне не удавалось сделать до того: упорядочить своё предстоящее выступление и позаботиться о том, чтобы были все необходимые для суда копии документов, — всё сразу получилось и встало на свои места. И ещё появились недостающие дни для прочтения молитв. С тех пор я читаю эти молитвы каждый день (хотя все суды, слава Богу, закончились), периодически и акафист тоже читаю.

Над текстом работали Антон Поспелов и Надежда Кузнецова

https://www.pravoslavie.ru/66 959.html