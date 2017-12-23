Григорий Иванович Берденёв родился 24 января 1890 года в селе Погост Касимовского уезда Рязанской губернии в небогатой крестьянской семье. В детстве окончил трехклассную сельскую школу и по обычному уделу крестьянских детей смолоду начал трудовую деятельность, сначала в семье своего отца. Во время Первой мировой войны, с 1914 до 1918 год, Григорий Иванович воевал в Царской армии. В возрасте 30 лет он обзавелся своим семейством, женившись на крестьянке Елене Никитичне. Господь даровал супругам Берденёвым троих детей: Николая (1926 г. р.), Зинаиду (1930 г. р.) и Клавдию (1932 г. р.).

Хозяйство Григория Ивановича было небогатым: дом с надворными постройками, коза, две овцы да корова. Кроме того, он от отца перенял плотницкое мастерство и работал на Погостинской судоверфи токарем по дереву и плотником. Также по отцовской линии он числился и славился на всю округу как хороший кустарь-сапожник. В общем, мастером Григорий Иванович был на все руки: и земледелец, и плотник, и сапожник.

6 ноября 1937 года власти арестовали Григория Берденёва вместе с 26 другими верующими земляками и привлекли к ответственности по сфабрикованному чекистами делу о «контрреволюционной повстанческо-террористической дружине» на территории Бельковского (ныне Касимовского) района Рязанской области.

Председатель сельского совета в справке в РО НКВД, характеризовал Берденёва такими словами (орфография подлинника): «…был активный заядлый цырковник вот вы Бога ниверите и ничего все нет и нибудет приетой советской власте».

На единственном допросе, со ссылками следствия на «точные и неопровержимые» факты, виновным себя исповедник не признал, никого не оговорил. 6 декабря Особой тройкой УНКВД по Рязанской области Григорий Иванович Берденёв был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 23 декабря 1937 года. Место захоронения неизвестно.

Мученик Григорий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.