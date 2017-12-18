Преподобномученик Геннадий (в миру Григорий Лаврентьевич Летюк) родился в 1874 году в селе Беловоды Мариупольского уезда Харьковской губернии, в семье украинского крестьянина. В 1889 году Григорий окончил земскую школу, в 1895 поступил послушником в Петропавловский монастырь Черниговской губернии. В том же 1895 году послушник Григорий был призван в тыловое ополчение на один месяц, после чего был переведён в Белогостицкий монастырь Ярославской губернии, где позже принял монашеский постриг с именем Геннадий и был рукоположен в священный сан. С 1928 года, после закрытия монастыря, отец Геннадий служил священником в различных приходах Ростовского уезда.

В 1929 году иеромонах Геннадий был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности», но за недоказанностью обвинения вскоре освобождён. После освобождения из-под ареста отец Геннадий служил на приходах Ростовского уезда и с 1938 года был настоятелем храма в селе Петровское Ярославской области (ныне посёлок Петровск).

19 февраля 1941 года отца Геннадия арестовали и обвинили в «дискредитации существующего строя, клевете на Конституцию, руководителей партии и правительства». Подтвердить обвинение следствия отец Геннадий отказался. 9 мая 1941 года он был осуждён по ст. 58−10, 58−11 УК РСФСР как «участник а/с группы церковников» и приговорён к 8 годам лишения свободы. 9 июня 1941 года отец Геннадий написал кассационную жалобу на несправедливость приговора, в которой подтвердил свою невиновность в антигосударственном преступлении. В этот же день из его приговора была исключена ст. 58−11, но положение осуждённого не изменилось. Допросы и тюремное заключение подорвали здоровье и силы 67-летнего иеромонаха, и 18 декабря 1941 года он скончался в Ярославской тюрьме. Место его погребения неизвестно.

Преподобномученик Геннадий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

https://azbyka.ru/days/sv-gennadij-letjuk