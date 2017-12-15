Матфей Иванович Александров родился 17 ноября 1872 года в селе Большая Белозерка Мелитопольского уезда в семье священника. Отец его, Иоанн Матвеевич Александров, окончил курс в Белгородской Духовной семинарии и начал своё служение в должности пономаря (в то время пономарей именовали дьячками) Преображенской церкви этого села в 1866 году. В 1875 году Иоанн стал пономарём Свято-Покровской церкви того же села, в 1879 г. был рукоположен во диакона, а в 1907 году — во священника. Матвей Иванович пошёл по стопам отца: 10 июня 1894 года окончил полный курс в Таврической Духовной семинарии, учительствовал в церковно-приходских школах сёл Ушкалка и Большая Белозерка. В марте 1901 г. его назначили псаломщиком к Вознесенской церкви села Ново-Николаевка, а 12 октября 1902 г. архиепископ Таврический Николай рукоположил Матвея Ивановича во священника Космо-Дамиановской церкви села Тимошевка. В этом селе он был заведующим и законоучителем Иоанно-Богословской церковно-приходской школы и двух школ грамоты; состоял катихизатором и духовным следователем Михайловского благочиннического округа. В 1903 году в семье отца Матфея и его супруги Марии Григорьевны родился первый ребёнок — сын Борис, второй сын, Евгений, родился в 1905 году, а в 1908 — дочь Антонина.

Отец Матфей жил тихо и благочестиво, в любви и мире со своими прихожанами. Он был прекрасным проповедником, строгий и взыскательный к себе, он был неизменно милостив к окружающим людям, для каждого находил слово любви и отеческого назидания. Было у отца Матфея большое увлечение — пчёлы. Его знания и опыт высоко оценивались знатоками, за что его неоднократно приглашали на съезды пчеловодов.

Грянула революция, и отец Матфей углубившись в молитву и богомыслие, с ещё большей настойчивостью звал согрешающих к покаянному духовному подвигу. И многие отошедшие от веры в результате вездесущей революционной пропаганды возвращались в церковь. В это время он жил и священствовал в церкви во имя Святителя Николая в селе Верхний Рогачик (Херсонская обл. Украины).

Как и прежде, отец Матфей продолжал истово служить, непрестанно проповедовал, обличая всякую неправду и безбожие, чем вызывал тревогу и всё возрастающее раздражение у представителей победившей безбожной власти. На праздник Введения Во Храм Пресвятой Богородицы отец Матфей произнёс проповедь, в которой призывал прихожан спасти храм Святителя Николая от закрытия и поругания. Когда местные власти решили отобрать принадлежавший общине дом, священник стал, как мог, сопротивляться этому беззаконию, справедливо замечая, что судьбу дома должно решать приходское собрание. Но к его мнению и доводам власти прислушиваться не стали, собирать приходское собрание запретили, а дом был отнят силой

12 декабря 1921 года священник был арестован. Ему ставилось в вину «злостная и сознательная контрреволюция и антисоветская агитация». Через три дня состоялся суд, скорый и немилостивый (судом в то смутное время именовалось заседание так называемой Чрезвычайной тройки).

Отец Матфей Александров как на допросах, как и на суде держался мужественно. Все обвинения он опроверг, но это уже не интересовало гонителей веры. Священник был поспешно расстрелян сразу после суда. В постановлении губернской черезвычайки от 15 декабря 1921 года говорилось: «Поп Александров подвергнут высшей мере наказания — расстрелу как злостный, сознательный и непримиримый враг рабоче-крестьянской власти»

Постановлением Священного Синода УПЦ от 29 августа 2001 г. священномученик Матфей причислен к лику местночтимых святых новомучеников Запорожской епархии. Постановлением Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских ХХ века имя священномученика Матфея Александрова внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.