В память о наших земляках, участниках и героях Русско-Турецкой войны 1877−78 годов, в Бунинской публичной библиотеке Орла прошла международная конференция «Братушки». Она была посвящена 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

Символично, что встреча состоялась в День Георгиевских кавалеров — 9 декабря по инициативе Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл». Председатель регионального отделения этой общественной организации Константин Грамматчиков напомнил присутствующим о том, что в 2000 году указом Президента России орден святого Георгия и георгиевский крест вновь были возвращены в наградную систему России. Первое награждение новыми георгиевскими крестами состоялось в 2008 году, после Грузино-Осетинского конфликта, когда кавалерами ордена стали более ста солдат и офицеров нашей армии. В числе первых награждённых были и наши земляки — Александр Крупчатников и Николай Ревин. Они награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе.

Участники международной конференции (а среди них были писатели, историки, общественные деятели, журналисты, кадеты, а также представители Общества «Двуглавый орел») возложили цветы и провели молебен у могилы героя Болгарии генерала В.Н. Лаврова на Кривцовском мемориале Болховского района. Гости нашего города посетили Литературные музеи Орла, присутствовала на панихиде на месте упокоения участника войны сенатора А.А. Нарышкина в селе Георгиевском.

Магистральная тема конференции выбрана не случайно — в этом и следующем году отмечается 140-летие войны за освобождение Болгарии и других балканских государств от турецкого ига. О той далекой войне современная молодежь, мало интересующаяся историей, в основном, что-то знает лишь из краткого школьного курса, да разве что из детектива Бориса Акунина «Турецкий гамбит» (и снятого по его мотивам одноименного фильма.) Ну, это там где главный герой Эраст Фандорин спасает инфантильную барышню Варвару Суворову, а заодно и всю русскую армию, от происков балканских авантюристов и коварного османского шпиона. Понятное дело, что реалии войны были несколько иными. Это касается не только огромных человеческих потерь, которые понесла Россия, сражаясь за свободу славянских братьев, но и того накала страстей и массового движения поддержки которые вызвало война в русском обществе. Зверства турок по отношению к порабощенному ими болгарскому народу привели к тому, что противников войны в России находилось немного. И если либералы с неохотой пытались признать освободительные цели войны, то консерваторы шли дальше, мечтая о захвате Константинополя и сплочении вокруг России славянских народов на основе православия.

За примерами далеко ходить не надо. «Голова всей русской литературы», и наш знаменитый земляк, И. С. Тургенев, чье двухсотлетие мы готовимся отмечать в следующем году, говорил о войне так: «Будь я моложе, я сам бы туда поехал». Удивительно, что о своём желании воевать сообщил писатель, которого некоторые современники называли мягкотелым, а также «натурой, лишённой энергии». Что же говорить о других?!

Позицию Англии, с чьей молчаливой поддержки Турция развязала резню против болгар, Иван Сергеевич осудил, отозвавшись гневным стихотворением «Крокет в Виндзоре». Королева Виктория открыто обвинялась в нём в попустительстве действиям османских изуверов:

" Толкует нам «Таймс», как болгарский народ

Стал жертвой турецкого гнева…

Вот капли… примите… все это пройдет!"

И в замок идёт королева.

Вернулась домой — и в раздумье стоит…

Склонились тяжелые вежды…

О ужас! кровавой струею залит

Весь край королевской одежды!

«Велю это смыть! Я хочу позабыть!

На помощь, британские реки!"

«Нет, ваше величество! Вам уж не смыть

Той крови невинной вовеки!"

О тех, кто действительно поехал воевать, участникам конференции рассказали орловские историки Александр Полынкин и Алексей Тихомиров. Яркий пример — дружившая с Тургеневым баронесса Юлия Вревская. Эта блестящая светская дама продала своё орловское имение Старицы и на вырученные деньги сформировала санитарный отряд, с которым отправилась в действующую армию. Умерла в Болгарии от сыпного тифа.

На войну поехал и состоявший в переписке с Тургеневым председатель Орловской губернской земской управы Александр Нарышкин. Впоследствии он стал сенатором, а также единственным высшим сановником Российской Империи, награждённым солдатским Георгиевским крестом за мужество в битве при Шейново. При штурме болгарского села Горный Дубняк героически погиб другой наш земляк — командир лейб-гвардии Финляндского полка генерал-майор Василий Лавров. Страдания балканской войны описал воевавший в составе 138-го Болховского полка писатель Всеволод Гаршин.

Отличились на той войне не только отдельные яркие личности, но и воинские соединения. Такие, к примеру, как славный 36-й пехотный Орловский полк, в рядах которого служили многие наши земляки. Полк оставил по себе неувядающую память во время взятия и удержания стратегически важнейшего Шипкинского перевала. Русские воины и Болгарские ополченцы сошлись здесь с превосходящими силами османов, стремящихся во чтобы ни стало захватить Шипку. Именно после этих кровопролитных боёв, защитников перевала стали именовать в «Шипкинскими Орлами». Что происходило там в реальности можно увидеть на замечательной картине известного русского художника А.П. Попова «Защита Орлиного гнезда орловцами и брянцами 12 августа 1877 года». К слову, до сих пор у жителей Болгарии слова «Шипка» и «Орловский полк» стоят рядом, как свидетельство героизма и братства по оружию.

Мы один народ!

О том, как сегодня хранят память о русских братьях, подаривших Болгарии независимость рассказали гости конференции — белорусский писатель Вячеслав Бондаренко и Николай Малинов — председатель общества «Русофилы Болгарии» — самой массовой в этой стране общественной организации, насчитывающей более 35 тысяч официальных членов и 226 отделений по всей Болгарии.

— Россия для нас и Вера и Надежда и Любовь, — поделился Николай Малинов. — Русофильство в Болгарии имеет глубокие корни. Если внимательно посмотреть в прошлое, то можно прийти к выводу, что мы — один народ. Это подтверждается тем, что в древности у нас был общий язык, общий алфавит — кириллица, общая религия, общее цивилизационное восприятие, общие культурные и духовные ценности. Русско-турецкуюко войну 1877−1878 гг. можно считать кульминацией наших связей. Возможно, для вас это девятая русско-турецкая военная компания, а для нас это война Освободительная. И до, и после неё в Болгарии любили русских людей. Сегодня, когда русские войска, выполнившие свою боевую задачу с достоинством уходят из Сирии можно провести историческую параллель — также достойно они ушли из Болгарии оставив нам передовую военную науку, медицину, дороги, коммуникации и многое другое. Сравните это с тем, как американцы в своё время уходили с Кубы. В наследство этой стране от них досталась тюрьма Гуантанамо!

Можно провести и еще одну параллель — удивительно, но в большом выигрыше от русско-турецкой войны 1877−78г.г оказалась. Англия, которая в боевых действиях непосредственного участия не принимала, но оказала Турции моральную и консультативную поддержку, подпитывая османов передовым по тем временам вооружением. По итогам мирных соглашений англичане получили возможность «оттяпать» себе остров Кипр с населением, состоящим в основном из греков! Подобно этому, Америка, тайно подкармливающая террористов, сегодня стремится записать в свою пользу победу российских военно-космических сил в борьбе с исламским государством в Сирии.

Понятие геополитическое

— По данным социологического опроса, который мы проводили в прошлом году, — продолжает свой рассказ Николай Малинов, — почти 82% населения Болгарии дружески относятся к России, и лишь 4% - негативно. К сожалению, факты осквернения памятников советским воинам в нашей стране в последнее время имеют место, но не верьте СМИ, которые слишком сгущают краски. Это отдельные случаи вандализма и они касаются только советского периода, к которому и в самой России отношение неоднозначное. А, кроме того, провокационные надписи стараниями членов нашей организации исчезают менее, чем за 24 часа. Поверьте — ничего подобного в отношении памятников освободителям от османского ига у нас не происходит! Русофилы не только сохраняют прежние мемориалы, но и продолжают устанавливать новые памятники и героям русско-турецкой войны, и русским военачальникам других времен, оставившим своей след в истории независимой Болгарии. Недавно в городе Тутракан мы открыли мемориал, посвященный А.В. Суворову, который освободил этот населенный пункт в период Русско-турецкой войны 1768−1774 гг. Усилиями «Русофилов Болгарии» именем маршала Г. К. Жукова были названы улицы в различных городах страны. Не так давно на центральной площади города Казанлык наша организация установила памятник генералу М.Д. Скобелеву. Чуть ранее в Софии — бюст генералу И.В. Гурко, под командованием которого была очищена от турецких захватчиков болгарская столица. Буквально три недели тому назад мы открыли мемориальную плиту посвященную Столетову. Члены нашей организации поддерживают в должном состоянии находящиеся в разных уголках Болгарии кладбища русских солдат. Ежегодно «Русофилы Болгарии» проводят фестиваль болгаро-российской дружбы у мемориала на перевале Шипка, который стал символом стойкости русских солдат, в том числе жителей орловской губернии. Мы помним, что за время русско-турецкой войны именно Орловский полк понёс наиболее тяжелые потери, среди всех частей Русской Армии!

Мы проводим большую работу по пропаганде русского языка. Усилиями «Русофилов» в нашей стране создано 600 кабинетов для его изучения. В них обучается около 15-и тысяч детей. Причём всё это за счет пожертвований. В стране ежегодно проводится около 120-и концертов русской песни, куда мы приглашаем российских исполнителей.

«Мы храним нашу общую культурно-историческую память, — говорит Николай Малинов. — Стараемся делать так, чтобы народы Болгарии и России по-прежнему сохраняли близость, а наши отношения были тесными, ведь для болгар любовь к России — это геополитическое понятие».

Отдельная цивилизация

— Болгары никогда не предавали Россию! — Уверен ещё один участник встречи в Орле — генерал-лейтенант запаса, Зампредседателя Совета Общества «Двуглавый орел» Леонид Решетников. — Сегодня Болгария переживает не самый лучший период в своей истории, попав под влияние запада. Но народ сопротивляется насаждаемой русофобии и сдаваться не собирается.

Хорошо зная болгарский язык и реалии близкого нам по духу народа, Леонид Петрович убеждён: опыт сохранения исторических памятников, (так как это делается в Болгарии) — пригодился бы и в России. В своём выступлении лидер «Двуглавого орла» напомнил об инициативе этого общества, состоящей в возвращении нашей стране исторических, дореволюционных названий, заявив о том, что считает абсурдом попытку числить нашу историю только с октября 1917 года, поскольку Россия является наследницей Святой Руси с тысячелетней историей.

По словам Решетникова, наш президент Владимир Путин ясно показал своё отношение к революционным событиям начала XX века, как к национальной катастрофе, а потому необходимо сделать шаг, логически вытекающий из этой позиции. Следует отказаться от навязчивой героизации террористов, заговорщиков, разрушителей государственного порядка и традиционных устоев русской жизни, прославления имён тех, кто раздувал пожар национального противостояния в России. Один из примеров — террорист и убийца Иван Каляев, чьё имя в нашей стране носит не менее 30-ти улиц и переулков. Другой пример — Степан Халтурин, ничем кроме попытки убить царя себя не проявивший, и, тем не менее, оставивший свою фамилию в топонимике целого ряда российских городов. По мнению Леонида Решетникова, подобных примеров хватает и на Орловской земле. Такие сомнительные исторические персонажи, как Моисей Урицкий или Яков Свердлов, также оставили свой кровавый след в нашей истории. И едва ли заслужили право быть увековеченными в названиях орловских «уездов».

Памятуя о том, что Леонид Решетников в недавнем прошлом возглавлял информационно-аналитическое управление Службы Внешней Разведки России, участники конференции задали ему вопросы о том, каким видится будущее нашего государства.

— В свое время, говоря о нашей стране, президент Франции Жак Ширак заявил: «Россия это не Восток и не Запад, — напомнил Леонид Решетников. — Это отдельная цивилизация. Думаю, что бывший французский лидер прав. Россия — государство, базирующееся в первую очередь на христианских ценностях, с учетом ценностей культуры и религий других народов, населяющих её. Мы стремимся соблюдать и уважать свои традиции, обычаи всех народов, входящих в состав страны.

Все лозунги, все идеи уже были нами сформулированы, просто от них жёстко отказались после революции 1917 года — с кровью, с уничтожением несогласных. И сейчас в наших сердцах продолжают жить идеи о русской цивилизации как особой миссии свыше, основанной на служении Богу. Ведь так было на протяжении тысячелетия. Именно так мы развивались, пока однажды не поверили и своим лжепророкам и западным «доброжелателям» нашим, что можно всё поменять и будет ещё лучше. Лучше не стало! Мы потеряли духовную составляющую — тот главный стержень, на котором держалась наша цивилизация. Поэтому сегодня нам необходимо вернуться в нашу историческую, досоветскую Россию на её традиционный путь развития, взять оттуда всё лучшее и отталкиваясь от этого двигаться дальше! Другого пути я не вижу. Наша главная задача — возрождение совести русского человека, его духовности, его доброго отношения к ближним и дальним. Если же мы на первое место будем ставить оторванные от наших вековых традиций социальные и экономические проекты, опять ничего не добьёмся. Пока духовно мы не станем русскими людьми, не сможем разрешить ни один кризис! Только опора на вечные ценности Православия помогли русским и болгарам сохраниться в истории и побеждать, воюя в одном строю.