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ИноСМИ.ru13.12.2017 

Растёт благосостояние россиян: внутренний автомобильный рынок набирает обороты
Андрэ Баллин, Handelsblatt, Германия

Российский автомобильный рынок демонстрирует двузначные показатели роста. После нескольких лет кризиса его, судя по всему, ожидает продолжительный рост. Выгоду от этого получат и немецкие автопроизводители.

Конвейер на заводе Volkswagen в Калуге вновь переходит на более высокую передачу: в центре сборочного цеха на высоте примерно в два с половиной метра новая модель автомобиля Tiguan получает свой скоростной двухлитровый двигатель. Не более двух минут требуется для того, чтобы соединить кузов с мотором, а на очереди — уже Skoda Rapid. Благодаря полной автоматизации на этом заводе люди не нужны даже в качестве «контролёров».

У 4 тысяч рабочих завода в Калуге и так хватает работы: они занимаются пайкой, сваркой, шлифовкой, монтируют электронное оборудование и другие детали комплектации. Шум в заводских корпусах не прекращается до полуночи. «Вот уже две недели у нас вновь введена субботняя смена, поскольку мы должны нагнать планы по производству, — говорит генеральный директор компании Volkswagen Group в России Маркус Озегович (Marcus Osegowitsch). Кроме того, запланированная ранее остановка производства на время католического Рождества — в России это рабочие дни — теперь, по его словам, отменяется. «Мы давим на педаль газа и работаем без перерыва до 31 декабря», — добавляет он.

Сборка автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе

Работа кипит не только на заводе компании Volkswagen. Всего в 30 километрах, если двигаться дальше на запад, быстрыми темпами возводятся сборочные цеха автоконцерна PSA, поскольку с начала следующего года там должны уже сходить с конвейера небольшие автомобили-фургоны Expert компании Peugeot и Jumpy компании Citroёn. А в другом российском центре автомобильной промышленности, Санкт-Петербурге, расположенные там заводы компаний Nissan, Hyundai и Toyota в октябре установили рекорд — 32,5 тысяч автомобилей, и это означает дополнительные 19% по сравнению с результатами прошлого года.

Автопроизводители в России напряжённо работают, чтобы увеличить производство. Недаром говорят: кто глубоко упал, может высоко подняться. В течение четырёх лет продажи на российском автомобильном рынке падали в почти бездонную яму. По сравнению с самыми высокими показателями 2012 года, когда было продано 2,78 миллиона новых автомобилей, показатели 2016 года составили всего половину (1,426 миллиона машин). Производители отреагировали на это увольнением персонала, сокращением рабочего времени, а некоторые — в том числе компания General Motors в Санкт-Петербурге — предприняли радикальные меры и закрыли свои предприятия.

Но теперь ситуация вновь меняется к лучшему, а темпы роста выражаются в двузначных величинах. В настоящее время рост рынка составляет около 11%, однако темпы роста продолжают увеличиваться. В октябре плюсовые показатели составили уже 17,3%. Продажи растут уже восьмой месяц подряд.

Последний раз такого рода показатели отмечались в 2012 году, не скрывая своей радости, говорит Йорг Шрайбер (Jörg Schreiber), глава автомобильного комитета Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в Москве. «Конечно, показатели продаж сегодня ещё далеки от рекорда того времени», — говорит он. Однако, по его оценке, автомобильный рынок с учётом нынешних темпов роста может выйти на показатели 2015 года, когда было продано примерно 1,6 миллиона новых автомобилей.

Последствия кризиса будут ощущаться долго

Возникшая в конце года гонка поддерживается опасениями россиян по поводу возможной отмены важных стимулирующих мер. Поскольку субсидирование автомобильных кредитов продолжает оставаться важнейшим регулирующим фактором, Озегович считает происходящий подъём «несколько искусственным», и поэтому в начале 2018 году темпы роста, по его мнению, несколько снизятся.

Тем не менее этот уроженец Австрии настроен оптимистично. «У меня нет никаких сомнений относительно следующего и 2019 годов», — говорит он. По его словам, темпы роста в 2018 году тоже будут двузначными. Хотя Озегович считает иллюзорными высказанные намерения потеснить Германию и стать автомобильным рынком номер один в Европе, Россия тем не менее способна производить 2,7 миллиона легковых машин, и для автомобильных компаний это «огромные» показатели.

Однако последствия продолжающегося с 2014 года кризиса будут ощущаться ещё долго. Девальвация рубля и высокая инфляция, согласно официальной статистике, сократили реальные доходы россиян примерно на 10%. И даже в текущем году происходящие процессы нельзя назвать устойчивыми: Министерство труда ещё в сентябре объявило об увеличении реальной заработной платы на 2,5%, однако картину испортила статистика октября и минус в 1,3%. «Мы будем медленнее выходить из кризиса, чем в предыдущие годы», — отмечает Озегович.

Кроме того, из-за сократившихся доходов отмечается тенденция роста интереса к небольшим автомобилям, а не к машинам класса люкс.

«Спрос на модели эконом-класса — самый высокий», — подчёркивает Шрайбер.

Работа завода ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти

Не случайно в выгодном положении в этом году оказался АвтоВАЗ, производитель дешёвых автомобилей марки «Лада» (теперь он стал частью концерна Renault), который смог увеличить свои продажи на 17,2%.

Расположившаяся в этом же сегменте рынка компания KIA увеличила свои продажи даже на 25,4%. И Volkswagen оказался в числе лидеров с ростом продаж в 17,5%, однако в целом результаты этого концерна будут явно ниже из-за плохих показателей у Audi (минус 20,2%).

Другие немецкие автопроизводители тоже пострадали от переориентации покупательского спроса. Если BMW за счёт удачного финиша в этом году ещё может надеяться на двузначные показатели роста — в настоящее время он составляет 7,5%, — то компания Mercedes пока остаётся в минусе (минус 0,9%), тогда как продажи у Porsche сократились на 8,5%.

Причина в том, что оба автопроизводителя пока импортируют в Россию свои автомобили, однако у Mercedes ситуация вскоре должна измениться. Эта компания из Штутгарта вложила 250 миллионов евро в строительство завода в Московской области. Уже в 2019 году там будут производиться лимузины Е-класса, а позднее — и пользующиеся большой популярностью в России внедорожники «Гелендваген». А пока руководство компании Mercedes надеется на то, что продажи люксовых автомобилей в России вновь начнут расти.

http://inosmi.ru/economic/20 171 213/240992076.html
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