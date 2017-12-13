Российский автомобильный рынок демонстрирует двузначные показатели роста. После нескольких лет кризиса его, судя по всему, ожидает продолжительный рост. Выгоду от этого получат и немецкие автопроизводители.

Конвейер на заводе Volkswagen в Калуге вновь переходит на более высокую передачу: в центре сборочного цеха на высоте примерно в два с половиной метра новая модель автомобиля Tiguan получает свой скоростной двухлитровый двигатель. Не более двух минут требуется для того, чтобы соединить кузов с мотором, а на очереди — уже Skoda Rapid. Благодаря полной автоматизации на этом заводе люди не нужны даже в качестве «контролёров».

У 4 тысяч рабочих завода в Калуге и так хватает работы: они занимаются пайкой, сваркой, шлифовкой, монтируют электронное оборудование и другие детали комплектации. Шум в заводских корпусах не прекращается до полуночи. «Вот уже две недели у нас вновь введена субботняя смена, поскольку мы должны нагнать планы по производству, — говорит генеральный директор компании Volkswagen Group в России Маркус Озегович (Marcus Osegowitsch). Кроме того, запланированная ранее остановка производства на время католического Рождества — в России это рабочие дни — теперь, по его словам, отменяется. «Мы давим на педаль газа и работаем без перерыва до 31 декабря», — добавляет он.

Сборка автомобилей Skoda Yeti на Горьковском автозаводе

Работа кипит не только на заводе компании Volkswagen. Всего в 30 километрах, если двигаться дальше на запад, быстрыми темпами возводятся сборочные цеха автоконцерна PSA, поскольку с начала следующего года там должны уже сходить с конвейера небольшие автомобили-фургоны Expert компании Peugeot и Jumpy компании Citroёn. А в другом российском центре автомобильной промышленности, Санкт-Петербурге, расположенные там заводы компаний Nissan, Hyundai и Toyota в октябре установили рекорд — 32,5 тысяч автомобилей, и это означает дополнительные 19% по сравнению с результатами прошлого года.

Автопроизводители в России напряжённо работают, чтобы увеличить производство. Недаром говорят: кто глубоко упал, может высоко подняться. В течение четырёх лет продажи на российском автомобильном рынке падали в почти бездонную яму. По сравнению с самыми высокими показателями 2012 года, когда было продано 2,78 миллиона новых автомобилей, показатели 2016 года составили всего половину (1,426 миллиона машин). Производители отреагировали на это увольнением персонала, сокращением рабочего времени, а некоторые — в том числе компания General Motors в Санкт-Петербурге — предприняли радикальные меры и закрыли свои предприятия.

Но теперь ситуация вновь меняется к лучшему, а темпы роста выражаются в двузначных величинах. В настоящее время рост рынка составляет около 11%, однако темпы роста продолжают увеличиваться. В октябре плюсовые показатели составили уже 17,3%. Продажи растут уже восьмой месяц подряд.

Последний раз такого рода показатели отмечались в 2012 году, не скрывая своей радости, говорит Йорг Шрайбер (Jörg Schreiber), глава автомобильного комитета Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в Москве. «Конечно, показатели продаж сегодня ещё далеки от рекорда того времени», — говорит он. Однако, по его оценке, автомобильный рынок с учётом нынешних темпов роста может выйти на показатели 2015 года, когда было продано примерно 1,6 миллиона новых автомобилей.

Последствия кризиса будут ощущаться долго

Возникшая в конце года гонка поддерживается опасениями россиян по поводу возможной отмены важных стимулирующих мер. Поскольку субсидирование автомобильных кредитов продолжает оставаться важнейшим регулирующим фактором, Озегович считает происходящий подъём «несколько искусственным», и поэтому в начале 2018 году темпы роста, по его мнению, несколько снизятся.

Тем не менее этот уроженец Австрии настроен оптимистично. «У меня нет никаких сомнений относительно следующего и 2019 годов», — говорит он. По его словам, темпы роста в 2018 году тоже будут двузначными. Хотя Озегович считает иллюзорными высказанные намерения потеснить Германию и стать автомобильным рынком номер один в Европе, Россия тем не менее способна производить 2,7 миллиона легковых машин, и для автомобильных компаний это «огромные» показатели.

Однако последствия продолжающегося с 2014 года кризиса будут ощущаться ещё долго. Девальвация рубля и высокая инфляция, согласно официальной статистике, сократили реальные доходы россиян примерно на 10%. И даже в текущем году происходящие процессы нельзя назвать устойчивыми: Министерство труда ещё в сентябре объявило об увеличении реальной заработной платы на 2,5%, однако картину испортила статистика октября и минус в 1,3%. «Мы будем медленнее выходить из кризиса, чем в предыдущие годы», — отмечает Озегович.

Кроме того, из-за сократившихся доходов отмечается тенденция роста интереса к небольшим автомобилям, а не к машинам класса люкс.

«Спрос на модели эконом-класса — самый высокий», — подчёркивает Шрайбер.

Работа завода ОАО «АвтоВАЗ» в Тольятти

Не случайно в выгодном положении в этом году оказался АвтоВАЗ, производитель дешёвых автомобилей марки «Лада» (теперь он стал частью концерна Renault), который смог увеличить свои продажи на 17,2%.

Расположившаяся в этом же сегменте рынка компания KIA увеличила свои продажи даже на 25,4%. И Volkswagen оказался в числе лидеров с ростом продаж в 17,5%, однако в целом результаты этого концерна будут явно ниже из-за плохих показателей у Audi (минус 20,2%).

Другие немецкие автопроизводители тоже пострадали от переориентации покупательского спроса. Если BMW за счёт удачного финиша в этом году ещё может надеяться на двузначные показатели роста — в настоящее время он составляет 7,5%, — то компания Mercedes пока остаётся в минусе (минус 0,9%), тогда как продажи у Porsche сократились на 8,5%.

Причина в том, что оба автопроизводителя пока импортируют в Россию свои автомобили, однако у Mercedes ситуация вскоре должна измениться. Эта компания из Штутгарта вложила 250 миллионов евро в строительство завода в Московской области. Уже в 2019 году там будут производиться лимузины Е-класса, а позднее — и пользующиеся большой популярностью в России внедорожники «Гелендваген». А пока руководство компании Mercedes надеется на то, что продажи люксовых автомобилей в России вновь начнут расти.

http://inosmi.ru/economic/20 171 213/240992076.html