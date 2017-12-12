На днях случайно на глаза попалась информация: активисты общественного движения «За жизнь» доставили к Администрации Президента России свыше ста полных коробок, в которых находились подписи граждан России, выступающих против абортов. Волонтёры выстроились в живую очередь, которая начиналась у выхода из метро «Китай-город». В руках у каждого было по коробке с подписями, собранными во всех 85 регионах страны. На каждой из них указано название региона, где собраны подписи — всего их миллион. Все они были оформлены соответствующими детскими рисунками. Цель акции — убедить взрослых дядь и тёть, представляющих нашу власть, в том, что убийство человека по признакам эмбрионального или плодного возраста не может быть оправдано никакими целями. Ошарашенные чиновники признались, что будут считать их недели две.

Сама акция была приурочена к печальным датам легализации абортов в России. Они впервые в мире были разрешены именно в нашей стране 97 лет назад, в ноябре 1920 года. После частичного запрета абортов в 1936-м году их повторная легализация последовала в 1955-м, также в роковом для страны ноябре.

На первый взгляд, кажется странным, почему такая масштабная акция в центре столицы осталась практически незамеченной вездесущими журналистами и блогерами? Не узнал я о ней и от своих коллег по редакции федерального издания, обычно фиксирующих каждый маломальский чих-пых в столице.

Так, недавно недалеко от нас выпал из окна пятиэтажки голый мужик, который, как потом оказалось, был. педерастом. Мой коллега находился рядом: он первым делом зафиксировал этот «исторический момент» на гаджет, потом вызвал скорую и даже пытался оказать помощь пострадавшему. К слову, тот остался жив, упав на стоящий под окном тентованный фургон. Об этом случае моментально узнали все на работе, а вскоре и в ФБ, куда фотки с соответствующими комментариями были срочно выложены! На мой недоуменный вопрос: «Зачем?» последовал ответ: «Я — профессионал и должен отражать все стороны жизни, которые вижу!»

Попытался проанализировать ситуацию — получилось следующее. Со мной работают вполне нормальные люди, среди которых немало верующих, т. е. тех, кто не отрицает наличие Бога и даже порой захаживает в церковь поставить свечки. Среди них есть и те, кто побывал, между прочим, на Святой земле! Однако когда я принёс на работу те самые подписные листы в надежде сподвигнуть коллег на всего лишь подписи под обращением поддержать Патриарха и вывести аборты из системы ОМС, получил неожиданный отказ! Причём, говоря словами Шукшина, срезался я уже на самом первом кандидате — одном из лучших журналистов нашей редакции, моём друге, вполне патриотически настроенном человеке, выезжавшем не раз в том числе и в т.н. «горячие точки». Он стал бормотать что-то про различные жизненные обстоятельства, когда аборты необходимы и т. д.

Неудача меня постигла, и когда я подготовил интервью ко Дню Защиты детей с одним из руководителей движения «За жизнь» для нашего издания. Редактор (кстати, женщина) материал утвердила, вычеркнув, однако, всё, что касается критики абортов, объяснив это решение соображением политкорректности.

Не думаю, что ситуация в нашей редакции коренным образом отличается от общероссийского масштаба, и неясно, кто на кого в итоге влияет: журналисты на общество или наоборот, ведь и наши народные избранники, руководствуясь, видимо, похожими мотивами, который раз блокируют инициативы Церкви в лице Патриарха хотя бы об ограничении абортов. Политкорректность у нас оказалась выше самосохранения!

Что же, как известно, что посеем, то и пожнём. Это вполне житейская, народная и нисколько не «церковная» мудрость, от которой в кругу не только моих коллег принято делать показной кислый вид, мол, достали эти поповские байки. Статистика и факты, дружба с которыми пока ещё считается признаком хорошего тона, утверждают между тем следующее. В 2016-м году в России было зарегистрировано 650 тысяч абортов, что несколько меньше, чем в 2015-м — 747 тысяч. Однако при этом рождаемость за 7 месяцев 2017 года снизилась на 11% в сравнении с 2016-м годом, когда родилось 1,888 млн. младенцев. На сегодняшний день в России родилось на 107 тысяч меньше малышей, чем за аналогичный период прошлого года.

И вот последний неутешительный прогноз. Точнее, это уже не прогноз, а статистический факт, который может измениться только в ещё худшую сторону: по данным, приведённым на телеканале «Царьград» со ссылкой на ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, к 2030 году коренных жителей — граждан России — в возрасте до 35 лет станет на четверть меньше.

Напомню также приводимые мной не раз цифры, которые почему-то не публикуются практически нигде, но которые никто не опровергал и не отменял. По данным международной организации Worldbank, приводимыми общественной организацией «Многодетная Россия», общемировой коэффициент рождаемости (количество родившихся на 1000 человек) равен 2,5. В России этот показатель в прошлом году был на уровне 1,77, а в Таджикистане — 3,5. Нетрудно подсчитать, что только Таджикистан опережает нас почти в 2 раза. А есть ещё Киргизия, где этот коэффициент составляет 3,2. А ещё Узбекистан и другие государства и республики, представители которых активно заселяют среднерусскую равнину.

Кому, собственно, непонятно, что дисбаланс деторождения, искусственно создаваемый нами, естественным образом покрывается за счёт других народов? Математика в чистом виде. Кстати, я предлагал для опубликования подобную статистику своим коллегам. Не поставили, испугались. Чего же? Наверное, самих неудобных цифр, ведь за ними чётко вырисовывается наше будущее. Точнее, будущее наших детей и внуков. А оно, судя по всему, у них будет безрадостное! Но думать об этом сегодня не хочется, тем более что никто и не заставляет! Проще привычно по-страусиному сунуть голову в компьютерный «песок» и помечтать, забыв о надвигающемся кошмаре. Ведь в окружающем виртуальном мире столько возможностей отвлечь себя от тягостных дум о грядущем! Да и живём, как известно, один раз! На носу — вау — Новый год, а там и лето не за горами, отпуск с манящими пляжами дальних и жарких стран, где так хорошо нежиться, отдыхая от праведных трудов.

Неужели это и есть наш «достойный» ответ плодовитым соседям? Они нам — двойной прирост населения, а мы им — ускоренное вымирание государствообразующей нации, под трусливые рассуждалки о том о сём! Ну, это не считая миллиона подписей. Между прочим, всего миллиона на всю 146-миллионную страну.

А о будущем пусть заботятся другие. В конце концов для этого у нас власть есть, Президент Путин. Он ведь и виноват во всём этом, по большому счёту. Значит, пора его менять. Грядут выборы: кто нам что посулит? Вон у Собчак рейтинг, сказали коллеги, растёт. А с ней точно скучно не будет!

А что же наш Президент? На состоявшемся 28 ноября т.г. заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей он в очередной раз заявил о том, что «нужна активная, последовательная работа по всем направлениям — и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости. Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. Значимость таких направлений, как укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей, остаётся важнейшей для нас». И не только заявил, но внёс ряд конкретных предложений и поручений правительству.

Только спасёт ли это людей, желающих не бороться за своё будущее, а лишь сладко мечтать о нём?

http://www.pravoslavie.ru/109 017.html