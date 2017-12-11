10 декабря 1877 года русско-румынские войска и болгарские ополченцы взяли крепость Плевна (Плевен). Покорение этой цитадели обеспечило России успех на Балканах и победу в войне с Османской империей. За пять месяцев ожесточённых боёв, неоднократных штурмов и длительной осады обе стороны понесли большие потери, и в итоге гарнизон крепости был вынужден капитулировать. RT разбирался, почему битва за небольшой болгарский город стала символом мужества и боевого братства русских, болгар и румын.

Александр II наблюдает за ходом сражения под Плевной 10 декабря 1877 года

Битва за болгарский город Плевна (Плевен) является основным эпизодом Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Крепость находилась на пересечении дорог, необходимых для переброски войск в район Константинополя.

В преддверии войны

Российская империя была вынуждена вступить в войну с Турцией после провала переговоров о мирном урегулировании вопросов, связанных с защитой христианского населения на Балканском полуострове. Порта (правительство Османской империи) вела боевые действия против Сербии и фактически проигнорировала ультиматум Александра II о заключении перемирия.

Российский генералитет принял решение начать наступление вдоль западного побережья Чёрного моря в направлении столицы Османской империи. Таким образом планировалось заставить Порту сесть за стол переговоров, добиться гарантий прав славянских народов полуострова и укрепить позиции в регионе.

Очередная русско-турецкая война могла окончательно решить для Петербурга Восточный вопрос, который возник во второй половине XVIII века с созданием Черноморского флота. Россия стремилась поставить под контроль стратегически важные проливы Босфор и Дарданеллы и обрести статус средиземноморской державы. +Это дало бы ей значительные военные и экономические преимущества.

В середине XIX века Османская империя утратила прежнее могущество и уже не могла на равных противостоять северному соседу. Западные державы понимали, что Порта без их помощи обречена на поражение. К тому же в 1870-е годы Россия практически оправилась от последствий Крымской войны 1853—1856 годов, в которой она проиграла коалиции Турции, Великобритании и Франции.

Чтобы не допустить краха Османской империи и сдержать амбиции Петербурга, англичане и французы занимались обучением и перевооружением турецких войск. В то же время Лондон и Париж не поддерживали излишне жёсткую позицию Порты по отношению к христианскому населению на Балканах.

В 1877 году на фоне репрессией османов против христиан России удалось добиться нейтралитета Запада, что позволило объявить Турции войну. Однако Великобритания и Франция внимательно наблюдали за ходом боевых действий, опасаясь поспешной капитуляции Турции и захвата русскими войсками проливов.

На подступах к Плевне

Александр II оттягивал момент вступления в войну с Турцией, хотя план этой войны был подготовлен в 1876 году. Император справедливо полагал, что российская армия ещё не была готова вести крупномасштабные сражения, по крайней мере продолжительное время.

Вооружённые силы империи находились в стадии модернизации. Войска не успели получить современное оружие и освоить передовую тактику ведения боя. Незавершённая военная реформа послужила одной из причин первых неудач в боях за Плевну.

Накануне войны численность русской армии оценивалась примерно в полмиллиона человек против двухсоттысячного турецкого войска. Осенью 1876 года на юго-западных границах Россия сосредоточила армию численностью свыше 180 тыс. человек. На стороне Российской империи были готовы действовать румынские и сербские войска, а также болгарские, армянские и грузинские ополченцы.

Александр II объявил войну Турции в апреле 1877 года. В начале июля часть русских войск форсировала Дунай, который разделял Румынию и Болгарию, и закрепилась на подступах к Плевне. 16 июля 9-й корпус генерал-лейтенанта Николая Криденера овладел крепостью Никополь в 40 км от Плевны.

На тот момент гарнизон города состоял всего из трёх турецких пехотных батальонов, на вооружении которых находилось четыре орудия. 19 июля 17 тыс. турецких солдат под командованием маршала Осман-паши совершили марш-бросок на 200 км и заняли оборону вокруг города.

Артиллерийский бой под Плевной. Батарея осадных орудий на Великокняжеской горе. Художник Николай Дмитриев-Оренбургский

Бои за Плевну начались 18 июля, но первые атаки русских войск захлебнулись. К августу 1877 года российская армия потеряла почти 10 тыс. солдат. Пользуясь паузой, турки нарастили численность гарнизона до 32 тыс. человек при 70 орудиях и возвели новые инженерные сооружения.

Турецкая группировка создала угрозу форсированию Дуная, и российское командование остановило наступление на Константинопольском направлении. Было принято решение взять город штурмом. Вблизи Плевны были сосредоточены 84 тыс. солдат при 424 орудиях. Поддержку русским оказывали румынские войска (32 тыс. человек при 108 орудиях) и отряды болгарских ополченцев.

От штурма к осаде

В августе-сентябре русско-румынские части предприняли несколько безуспешных попыток овладеть турецкими укреплениями. Историки Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации объясняют неудачи наступающих сил дезорганизацией в системе управления.

«При отряде находились император Александр II, великий князь Николай Николаевич и военный министр Дмитрий Милютин, что затрудняло единое управление войсками. Планирование и подготовка союзных войск к наступлению велись шаблонно, удары намечалось наносить на прежних направлениях, взаимодействие между войсками, наступавшими на каждом из них, не было организовано», — отмечают эксперты.

В Военной академии Генштаба ВС РФ считают, что русские и румыны недооценили противника и пренебрегли разведкой, которая помогла бы выявить бреши в обороне Плевны. В частности, на западной окраине города у турок почти не было укреплений, но это направление так и не стало перспективным.

По мнению историков, причина трёх неудачных штурмов Плевны и десятков боёв за редуты заключалась в высокой плотности огня, которую создавали турецкие пехотинцы. На дальней дистанции османы использовали американские винтовки Пибоди — Мартини, а в ближнем бою — карабины Винчестера.

Захват Гривицкого редута под Плевной. Художник Николай Дмитриев-Оренбургский

13 сентября Александр II принял решение начать планомерную осаду Плевны. Строительством укреплений руководил генерал Эдуард Тотлебен — на тот момент ведущий специалист в области инженерного дела. Он пришёл к выводу, что гарнизон города не сможет продержаться более двух месяцев, если перерезать все каналы снабжения.

1 ноября русские войска полностью окружили Плевну, выбив турок из посёлков Горный, Дольний Дубняк, Телиш и Горный Метрополь. 12 ноября Осман-паше было предложено сдаться, но он ответил отказом. Крепость удерживали 44 тыс. человек, численность русских войск составляла 130 тыс. штыков. Положение гарнизона из-за дефицита продовольствия и воды ухудшалось с каждым днём.

Финальная схватка

Цель русско-румынских войск заключалась в том, чтобы не допустить прорыва противником оборонительных линий, возведённых осаждающими войсками. Единственным шансом на спасение для османов была переправа через реку Вид, последующее нанесение неожиданного удара и отступление на Видин или Софию, где стояла турецкая армия.

1 декабря Осман-паша принял решение вывести гарнизон из Плевны. Операция по прорыву осады началась в ночь на 10 декабря. Под покровом темноты османы переправились на левый берег Вида и ранним утром атаковали 9-й гренадерский Сибирский полк.

К 9 утра турки смогли прорвать две линии укреплений, но уже через два часа 2-я бригада 3-й гренадерской дивизии перешла в контрнаступление и через час турецкие войска были оттеснены к первой линии обороны. После этого 1-я бригада 2-й гренадерской дивизии ударила по противнику с левого фланга, вынудив его отступить к реке.

Турецкие войска натолкнулись на оставленные после переправы обозы. В их рядах началась паника, и отступление приняло беспорядочный характер. Гренадеры буквально расстреливали противника на расстоянии 800 шагов. Видя, что его войска обречены на уничтожение, Осман-паша решил сдаться.

10 декабря русско-румынские части беспрепятственно заняли Плевну. В плену оказались десять турецких генералов, 2128 офицеров, 41 200 солдат, кроме того, победители стали обладателями 77 орудий. Падение крепости позволило освободить более 100 тыс. человек и продолжить наступление на Константинополь.

Пленённого Осман-пашу представляют Александру II в день взятия Плевны. Художник Николай Дмитриев-Оренбургский

«Армия эта со своим достойным командующим во главе (Осман-пашой), в числе 40 тысяч сдалась нам безусловно. <…> Я горжусь командовать такими войсками и должен сказать вам, что я не нахожу слов, чтобы достойно выразить моё уважение и удивление к вашим боевым доблестям. <…> Помните, что не я один, а и вся Россия, все сыны её ликуют и радуются вашей славной победе над Осман-пашой», — заявил после окончания битвы генерал-лейтенант Иван Ганецкий, командир гренадерского корпуса.

Историки Военной академии Генштаба ВС РФ отмечают, что, несмотря на допущенные ошибки, императорская армия достигла успехов в применении новых приёмов действий пехоты, «стрелковые цепи которой сочетали огонь и движение, применяли самоокапывание при сближении с противником». Также были осознаны значение полевых укреплений и высокая эффективность тяжёлой артиллерии.

Осада Плевны научила командование российской армии использовать более совершенные методы доставки грузов, переброски и размещения войск. Например, транспортировкой продуктов и вооружения занимались два «вольнонаёмных транспорта». Также под Плевной впервые в мире появились аналоги современных полевых кухонь.

Святая память

Победа под Плевной и удачные действия в Закавказье, где была разбита армия маршала Мухтар-паши, создали условия для военной капитуляции Порты. 19 января 1878 года было подписано Адрианопольское перемирие, а 3 марта — Сан-Стефанский мирный договор.

По итогам переговоров с Портой Сербия, Черногория и Румыния обрели независимость. Болгария превратилась в автономное княжество, хотя в период работы Берлинского конгресса, который был созван по инициативе западных держав, полномочия Софии в сфере самоуправления были значительно урезаны.

3 марта является для болгар национальным праздником. Война с Османской империей в 1877—1878 годах в историографии Болгарии называется Освободительной. По всей стране были установлены памятники русским и румынским воинам.

«В память боёв под Плевной в городе сооружены мавзолей павших русских и румынских воинов, Скобелевский парк-музей, исторический музей „Освобождение Плевны в 1877 году“, около Гривицы — мавзолей румынских воинов и около 100 памятников в окрестностях крепости», — отмечают историки Военной академии Генштаба ВС РФ.

В 1887 году в Москве в Китай-городе был установлен памятник-часовня русским гренадерам, погибшим в боях за Плевну. Мемориал был сооружён по инициативе Русского археологического общества и офицеров расквартированного в Москве гренадерского корпуса.

Памятник-часовня памяти Героев Плевны в Ильинском сквере в Москве

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с RT отметил, что, несмотря на непростые политические отношения между Москвой и Софией, битва за Плевну и Шипкинский перевал остаются символом боевого братства русских, румын и болгар.

«Неоднократно Россия и Болгария оказывались по разные стороны баррикад, но политические распри не касались святой памяти о вкладе русских в независимость страны. То же самое мы наблюдаем и сейчас. К сожалению, в Болгарии есть силы, которые требуют демонтировать памятники советским солдатам. Однако к мемориалам Русско-турецкой войны отношение исключительно положительное», — рассказал историк.

https://russian.rt.com/science/article/458 420-pobeda-plevna-slava