Священномученик Алексий родился 15 февраля в 1873 года в селе Губино Можайского уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Веселовского. В 1887 году окончил Перервинское Духовное училище. После окончания в 1894 году Вифанской Духовной семинарии работал учителем народной школы. В 1908 году Алексей Александрович был рукоположен во священника к Введенскому храму в селе Клементьево Рузского уезда Московской губернии, где прослужил до 1911 года. Затем в течение 26 лет, с 1911 по 1937 год, отец Алексий служил в храме Рождества Богородицы в селе Старая Руза Рузского района Московской области.

Твёрдая вера и ревностность отца Алексия вызывали преследования со стороны безбожных властей. В двадцатые годы священника лишили гражданских прав, его хозяйство было реквизировано, а в 1930 году отец Алексий был арестован и выслан из Рузского района. Подробности первого ареста неизвестны. Через два года он вернулся в Старую Рузу и продолжил пастырское служение на прежнем месте.

Уже к моменту первого ареста священник остался один — его жена умерла, а трое детей выросли, обзавелись собственными семьями и жили отдельно. Сын работал в посёлке Тучково, дочери — в Москве. Отец Алексий полностью посвятил себя служению Церкви. Несмотря на угрозу новых репрессий и слабеющее здоровье, он продолжал проповедь Христа, но подробности его духовной жизни неизвестны. В таких случаях составители жития новомученика анализируют высказывания гонителей, пытаясь по протоколам допросов (мученическим актам) по крупицам восстановить духовный облик пастыря-исповедника.

При втором аресте 29 ноября 1937 г. в характеристике, составленной для органов НКВД, председатель сельсовета написал: «Веселовский Алексей Александрович является служителем культа, как до революции, так и после революции, до настоящего времени является священником». Иными словами, в вину отцу Алексию вменялось, что он не отрёкся от Бога и не сложил с себя священный сан. Одно это уже являлось преступлением перед богоборческой властью.

В обвинительном заключении говорится, что «Веселовский А.А. проводил среди колхозников контрреволюционную агитацию, направленную на срыв всех мероприятий партии и Советского правительства».

Какие же мероприятия партии и правительства мог сорвать один единственный священник? Только мероприятия по борьбе с религией, а такие мероприятия были действительно наиглавнейшими в политике богоборческой власти. Верующие люди, священнослужители и миряне, уже одним фактом своего существования вызывали чувство страшной ненависти у тех, кто смыслом своей жизни поставил разрушение, кто через потоки крови шёл к «религии будущего» — религии антихриста.

Пастырь-подвижник не мог не видеть того, как крестьян, некогда самую благочестивую часть народа, насильно сгоняют в колхозы, отлучая тем самым от церковных богослужений, заставляя работать в воскресенья и праздники и полностью контролируя их личную жизнь. В протоколах допросов слова отца Алексия, что «работать в праздники — грех» рассматриваются как контрреволюционная агитация. Равно как и следующие слова: «Что вы работаете в колхозе? Всё равно ничего не заработаете, а что заработаете, у вас государство отберёт, совсем Советская власть мужика обобрала, так стало нечем жить..Вот вы работаете в колхозе, вас и в церковь не пускают, а были бы не в колхозе, вам никто бы не запретил ходить в церковь». Отец Алексий ясно видел, что идет целенаправленное духовное разложение крестьянства, и в этой ситуации не мог молчать — «пастырь добрый душу свою полагает за овцы» (Ин.10,11).

На следствии отец Алексей никого не назвал и виновным себя не признал. 5 декабря 1937 года тройка при УНКВД СССР по Московской области приговорила отца Алексия Веселовский к высшей мере наказания. 11 декабря 1937 года протоиерей Алексий принял мученическую кончину — был расстрелян на полигоне в Бутово и погребён там же в безвестной общей могиле.

Священномученик Алексий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Священник Вячеслав Осипов, сайт Покровского храма деревни Алексино Рузского района Московской области