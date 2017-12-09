Русская линия
Православие и Мир09.12.2017 

Георгиевские кавалеры Великой войны

Сегодня — день памяти великомученика Георгия Победоносца и праздник учреждённого в честь святого воина самого почётного российского военного Ордена. Его так и называли — Георгиевский праздник, то есть праздник Георгиевских кавалеров. Мы собрали небольшую галерею их портретов.

Начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-майор граф Ф.А. Келлер вручает Георгиевский крест вахмистру 1-го Оренбургского казачьего полка. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-майор граф Ф.А. Келлер вручает Георгиевский крест вахмистру 1-го Оренбургского казачьего полка. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Кавалер ордена св. Георгия 3 ст., начальник 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии граф Ф. А. Келлер с чинами штаба корпуса. Фото: ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Кавалер ордена св. Георгия 3 ст., начальник 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии граф Ф. А. Келлер с чинами штаба корпуса. Фото: ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Младший урядник 1-го Оренбургского казачьего полка Харитон Зонов. Фото из частного собрания.

Младший урядник 1-го Оренбургского казачьего полка Харитон Зонов. Фото из частного собрания

Георгиевские кавалеры 10-й кавалерийской дивизии.

Георгиевские кавалеры 10-й кавалерийской дивизии

Ротмистр 10-го драгунского Новгородского полка – кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с драгунами на позиции. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Ротмистр 10-го драгунского Новгородского полка — кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с драгунами на позиции. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного

Георгиевские кавалеры различных родов войск. Фото: Российская Национальная Библиотека

Георгиевские кавалеры различных родов войск. Фото: Российская Национальная Библиотека

Полные Георгиевские кавалеры 1-го Оренбургского казачьего полка: подхорунжие И.П. Саперов, С.Н. Ушаков, И. Захаров, вахмистр Н.З. Туголуков. Фото из частного собрания

Полные Георгиевские кавалеры 1-го Оренбургского казачьего полка: подхорунжие И.П. Саперов, С.Н. Ушаков, И. Захаров, вахмистр Н.З. Туголуков. Фото из частного собрания

Пулемётчик – Георгиевский кавалер

Пулемётчик — Георгиевский кавалер

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с супругой.

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с супругой

Георгиевский кавалер – мотоциклетчик с сослуживцами

Георгиевский кавалер — мотоциклетчик с сослуживцами

Георгиевский кавалер. Рисунок А. Каращука.

Георгиевский кавалер. Рисунок А. Каращука

Лётчик Леонид Байдак, кавалер ордена св. Георгия 4 ст.

Лётчик Леонид Байдак, кавалер ордена св. Георгия 4 ст.

Офицеры – Георгиевские кавалеры 10-го гусарского Ингерманландского полка

Офицеры — Георгиевские кавалеры 10-го гусарского Ингерманландского полка

Полинезиец Марсель Пля, служивший мотористом-стрелком на аэроплане «Илья Муромец»

Полинезиец Марсель Пля, служивший мотористом-стрелком на аэроплане «Илья Муромец» Русского Императорского военно-воздушного флота — кавалер Георгиевских крестов III и IV степени

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. и Георгиевского оружия генерал В.Н. Клембовский (раскрашенное фото).

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. и Георгиевского оружия генерал В.Н. Клембовский (раскрашенное фото)

Протопресвитер Александр Шабашев, награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте в бытность полковым священником 233-го пехотного Старобельского полка.

Протопресвитер Александр Шабашев, награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте в бытность полковым священником 233-го пехотного Старобельского полка

Награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте полковой священник 10-го гусарского Ингерманландского полка протоиерей Василий Копецкий с сыном Платоном. Фото из семейного архива Копецких

Награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте полковой священник 10-го гусарского Ингерманландского полка протоиерей Василий Копецкий с сыном Платоном. Фото из семейного архива Копецких

Сестра милосердия, награждённая Георгиевским крестом

Сестра милосердия, награждённая Георгиевским крестом

Открытка времён Великой войны

Открытка времён Великой войны

Георгиевский кавалер в лазарете.

Георгиевский кавалер в лазарете

Группа офицеров и нижних чинов одного из армейских полков на фронте

Группа офицеров и нижних чинов одного из армейских полков на фронте

Лётчик – Георгиевский кавалер.

Лётчик — Георгиевский кавалер

Оренбургский казак Николай Пономарев.

Оренбургский казак Николай Пономарев

Награждённая Георгиевским крестом Петронелла Андреевна Горлау. Фото из частного собрания, sammler.ru

Награждённая Георгиевским крестом Петронелла Андреевна Горлау. Фото из частного собрания, sammler.ru

Подпрапорщик 219-го Котельнического пехотного полка И. М.Загайнов

Подпрапорщик 219-го Котельнического пехотного полка И. М. Загайнов

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. полковник З. О. Киселёв

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. полковник З. О. Киселёв

http://www.pravmir.ru/georgievskie-kavaleryi-velikoy-voynyi/
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