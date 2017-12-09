Сегодня — день памяти великомученика Георгия Победоносца и праздник учреждённого в честь святого воина самого почётного российского военного Ордена. Его так и называли — Георгиевский праздник, то есть праздник Георгиевских кавалеров. Мы собрали небольшую галерею их портретов.

Начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-майор граф Ф.А. Келлер вручает Георгиевский крест вахмистру 1-го Оренбургского казачьего полка. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Кавалер ордена св. Георгия 3 ст., начальник 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии граф Ф. А. Келлер с чинами штаба корпуса. Фото: ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.

Младший урядник 1-го Оренбургского казачьего полка Харитон Зонов. Фото из частного собрания

Георгиевские кавалеры 10-й кавалерийской дивизии

Ротмистр 10-го драгунского Новгородского полка — кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с драгунами на позиции. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного

Георгиевские кавалеры различных родов войск. Фото: Российская Национальная Библиотека

Полные Георгиевские кавалеры 1-го Оренбургского казачьего полка: подхорунжие И.П. Саперов, С.Н. Ушаков, И. Захаров, вахмистр Н.З. Туголуков. Фото из частного собрания

Пулемётчик — Георгиевский кавалер

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с супругой

Георгиевский кавалер — мотоциклетчик с сослуживцами

Георгиевский кавалер. Рисунок А. Каращука

Лётчик Леонид Байдак, кавалер ордена св. Георгия 4 ст.

Офицеры — Георгиевские кавалеры 10-го гусарского Ингерманландского полка

Полинезиец Марсель Пля, служивший мотористом-стрелком на аэроплане «Илья Муромец» Русского Императорского военно-воздушного флота — кавалер Георгиевских крестов III и IV степени

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. и Георгиевского оружия генерал В.Н. Клембовский (раскрашенное фото)

Протопресвитер Александр Шабашев, награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте в бытность полковым священником 233-го пехотного Старобельского полка

Награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте полковой священник 10-го гусарского Ингерманландского полка протоиерей Василий Копецкий с сыном Платоном. Фото из семейного архива Копецких

Сестра милосердия, награждённая Георгиевским крестом

Открытка времён Великой войны

Георгиевский кавалер в лазарете

Группа офицеров и нижних чинов одного из армейских полков на фронте

Лётчик — Георгиевский кавалер

Оренбургский казак Николай Пономарев

Награждённая Георгиевским крестом Петронелла Андреевна Горлау. Фото из частного собрания, sammler.ru

Подпрапорщик 219-го Котельнического пехотного полка И. М. Загайнов

Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. полковник З. О. Киселёв

http://www.pravmir.ru/georgievskie-kavaleryi-velikoy-voynyi/