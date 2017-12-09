|Православие и Мир
|09.12.2017
Сегодня — день памяти великомученика Георгия Победоносца и праздник учреждённого в честь святого воина самого почётного российского военного Ордена. Его так и называли — Георгиевский праздник, то есть праздник Георгиевских кавалеров. Мы собрали небольшую галерею их портретов.
Начальник 10-й кавалерийской дивизии генерал-майор граф Ф.А. Келлер вручает Георгиевский крест вахмистру 1-го Оренбургского казачьего полка. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.
Кавалер ордена св. Георгия 3 ст., начальник 3-го кавалерийского корпуса генерал от кавалерии граф Ф. А. Келлер с чинами штаба корпуса. Фото: ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного.
Младший урядник 1-го Оренбургского казачьего полка Харитон Зонов. Фото из частного собрания
Георгиевские кавалеры 10-й кавалерийской дивизии
Ротмистр 10-го драгунского Новгородского полка — кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с драгунами на позиции. Фото из фондов ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного
Георгиевские кавалеры различных родов войск. Фото: Российская Национальная Библиотека
Полные Георгиевские кавалеры 1-го Оренбургского казачьего полка: подхорунжие И.П. Саперов, С.Н. Ушаков, И. Захаров, вахмистр Н.З. Туголуков. Фото из частного собрания
Пулемётчик — Георгиевский кавалер
Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. с супругой
Георгиевский кавалер — мотоциклетчик с сослуживцами
Георгиевский кавалер. Рисунок А. Каращука
Лётчик Леонид Байдак, кавалер ордена св. Георгия 4 ст.
Офицеры — Георгиевские кавалеры 10-го гусарского Ингерманландского полка
Полинезиец Марсель Пля, служивший мотористом-стрелком на аэроплане «Илья Муромец» Русского Императорского военно-воздушного флота — кавалер Георгиевских крестов III и IV степени
Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. и Георгиевского оружия генерал В.Н. Клембовский (раскрашенное фото)
Протопресвитер Александр Шабашев, награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте в бытность полковым священником 233-го пехотного Старобельского полка
Награждённый наперсным крестом на Георгиевской ленте полковой священник 10-го гусарского Ингерманландского полка протоиерей Василий Копецкий с сыном Платоном. Фото из семейного архива Копецких
Сестра милосердия, награждённая Георгиевским крестом
Открытка времён Великой войны
Георгиевский кавалер в лазарете
Группа офицеров и нижних чинов одного из армейских полков на фронте
Лётчик — Георгиевский кавалер
Оренбургский казак Николай Пономарев
Награждённая Георгиевским крестом Петронелла Андреевна Горлау. Фото из частного собрания, sammler.ru
Подпрапорщик 219-го Котельнического пехотного полка И. М. Загайнов
Кавалер ордена св. Георгия 4 ст. полковник З. О. Киселёв
http://www.pravmir.ru/georgievskie-kavaleryi-velikoy-voynyi/
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