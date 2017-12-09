Преподобномученик Тихон родился 16 сентября 1873 года в селе Шенгуты Тетюшевского уезда Казанской губернии в семье крестьянина Петра Бузова. При крещении мальчик был наречён Иосифом. Родители желали, чтобы отрок овладел грамотой, поэтому отдали его в земскую школу.

Когда Иосифу исполнилось 18 лет, он ушёл в Седмиезерную Богородицкую Вознесенскую мужскую пустынь, находящуюся в 17 верстах от Казани, где был принят в число послушников. В 1900 году Иосиф принял монашеский постриг, в котором его нарекли Тихоном. В этом же году он был рукоположен в иеродиакона, а через год в иеромонаха. Состоял в должности ризничего и казначея.

Во время революционных волнений в стране, начавшихся в 1905 году, Казань, как и многие города России, была охвачена волнениями рабочих и студентов. За связь с революционно настроенными студентами отец Тихон был выслан в Михаило-Архангельский Козьмодемьянский монастырь, а в 1908 году — в Троицкий Чебоксарский монастырь, где исполнял обязанности певчего. В монастырской ведомости за 1908 год настоятель Чебоксарского монастыря архимандрит Серафим отмечал про иеромонаха Тихона: «..ведёт себя хорошо, к богослужениям является неопустительно». В 1909—1910 годах отец Тихон служил в Александро-Невском монастыре Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. С 1910 по 1914 — при архиерейском доме в Архангельске. В 1911—1912 он годах слушал миссионерские курсы в Уфе.

В 1914 году отец Тихон был переведён в Донской монастырь Москвы. В 1915 году он был награжден наперсным крестом, а в 1924 году Святейший Патриарх Тихон возвел его во игумена. В 1926 году отец Тихон он был возведён в сан архимандрита.

В связи с распространением слухов об убийстве большевиками Патриарха Тихона, в ОГПУ стали вызывать братию монастыря. 15 ноября 1927 года был вызван в ОГПУ и отец Тихон, где его арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму. 23 ноября его допросили. «Я лично, — показал отец Тихон, — никогда не говорил, что Патриарх Тихон замучен большевиками. И когда об этом бывал разговор при монастыре, то всегда говорил, что это неправда. Переписки с высланным настоятелем я лично не имею. Материальную помощь настоятелю мы посылаем из средств кружечного сбора. Последний раз было разделено по 23 рубля, и точно такую же сумму послали настоятелю. Кто посылает деньги, мне неизвестно. На заседании церковно-приходского совета братства я никогда не участвовал, и какие обсуждались вопросы на совете, мне не известно».

9 января 1928 следствие было закончено. В своём заключении уполномоченный 6-го отделения секретного отдела ОГПУ Жикин написал: «Гражданин Бузов ведет агитацию среди посетителей могилы Патриарха Тихона с целью возбуждения таковых против советской власти, распространяет слухи, что Патриарх замучен большевиками, и оказывает материальную помощь ссыльным церковникам, как невинно пострадавшим от советской власти». 27 января 1928 года Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ архимандрит Тихон был приговорён к ссылке с запретом проживать в шести главных городах и губерниях страны сроком на три года.

Местом ссылки отец Тихон избрал город Казань. Здесь он служил заштатным священником и одновременно работал по найму.

По возвращении из ссылки, 23 мая 1933 года архимандрит Тихон был назначен митрополитом Сергием (Страгородским) в Покровский храм в селе Ильмяны Коробовского района Московской области. 27 ноября 1937 года отец Тихон был вновь арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве. В день ареста отец Тихон был допрошен:

— Следствию известно, что вы входили в группу церковников и вели активную контрреволюционную агитацию среди населения. Дайте искренние показания по данному вопросу, — потребовал следователь.

— В состав группы церковников я не входил и никакой агитации нигде не вёл.

— Следствию известно, что вы распространяли провокационные слухи о войне, голоде, повальных болезнях и смерти, посылаемых Богом за неверие в Него, высказывали пораженческие взгляды. Дайте показания по этим вопросам.

— Я никогда этого не делал.

— Вы обвиняетесь в том, что входили в состав группы церковников и вели активную антисоветскую агитацию среди населения. Признаёте ли себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— Виновным себя не признаю, так как никакой агитации я не вёл.

5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Тихона к расстрелу. Архимандрит Тихон (Бузов) был расстрелян 9 декабря 1937 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Священномученик Тихон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2003 г.

Сайт Чебоксарского Свято-Троицкого мужской монастыря