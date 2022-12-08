Семён Иванович Афонькин родился 13 февраля 1870 года в селе Оброчено Кроснослободского уезда Пензенской губернии. Когда был рукоположен и где служил отец Симеон остаётся невыясненным, но известно, что в 1937 году он был священником в городе Каскелен в Казахстане, и с честью нёс подвиг пастырского служения в те нелёгкие годы. Находясь в каноническом общении с архиепископом Алма-Атинским Тихоном (Шараповым), но будучи практически на нелегальном положении, он вынужден был служить не в церкви, а в молитвенном доме.

24 ноября 1937 года отца Симеона арестовали. Ему было предъявлено обвинение в том, что «среди населения г. Каскелена распространял антисоветскую пропаганду, при этом внушал религиозные убеждения. В отношении новой Конституции говорил, что она издана не для всего народа, а для известной категории людей, при этом в адрес советского правительства высказывал клеветнические толки, сводящиеся к тому, что христиан закрепостили, что загнали их в колхозы, где издеваются над народом».

В предъявленных обвинениях отец Симеон себя виновным не признал. Тройка при УНКВД по Алма-Атинской области приговорила священника к высшей мере наказания. 8 декабря 1937 отец Симеон Афонькин был расстрелян.

Долгое время место погребения святого оставалось неизвестным. Его мощи были обретены в конце 2013 года, в 40 км от Алма-Аты, на бывшем полигоне НКВД «Жаналык», близ храма праведного Иоанна Кронштадтского. Рядом с ним — могилы священномучеников епископа Порфирия (Гулевича) и священника Сергия Бредникова. На этом же погосте в братских могилах покоятся тела 4,5 тысяч жертв репрессий. Среди них — священномученик епископ Тихон (Шарапов).

Священномученик Симеон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г .

Собор Казахстанских новомучеников