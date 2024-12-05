Иван Самсонович Баранов родился в 1874 году на территории современной Белоруссии, в селе Рудня-Прибытковская Гомельской губернии. С 1895 по 1911 год он служил учителем, а в 1911 году был рукоположен в сан иерея. Отец Иван служил на приходе села Головичи недалеко от места рождения с 1914 по 1933 год, после чего был арестован и осуждён на пять лет ссылки в Казахстан. Ссылку отбывал в селе Тарханка Кировского района Восточно-Казахстанской области.

Находясь в ссылке, отец Иоанн анонимно писал в газету «Спутник агитатора» письма апологетического характера в ответ на публиковавшиеся в ней антирелигиозные статьи, за что и был повторно арестован уже в ссылке 5 ноября 1937 г. по обвинению в «систематической к/р пропаганде, направленной на разложение колхозов, распространение через печать за подписью вымышленных фамилий к/р письма против строительства колхозов и машинизации сельского хозяйства».

На допросе отец Иоанн показал:

«Я подтверждаю, что открытка написана действительно мной, но против коллективизации я не выступал. В советские газеты писал письма, по содержанию защищающие всякую поповщину, отвергая материализм. В к/р деятельности участия не принимал».

В приложенном к делу письме в газету «Спутник агитатора» отец Иоанн писал: «Развитие в мире совершается так, что всё высшее вмещает в себя и свойства низшего. Человек завершает эволюцию, но он имеет дух, противоположный организму, со способностями для вечной жизни в царстве Духа, как то: мысль о Творце, религиозное и нравственное чувство, усовершение, ответственность за дела, свободу для самоопределения, способность мысль обратить в дело и дело — в мысль и т. п. В самом духе два закона — 1-й — истины — добра для всех, и 2-й — лжи — добра личного в ущерб другим. У кого главенствует второй закон — тот остаётся при одном плотском уме. Христианство начиналось с коммунальной жизни и социализм ближе ко Христианству, чем [неразб.]. Но ошибка социализма в том, что он не различает истинных религиозников от лицемеров, истинных пастырей от требоисполнителей, но стесняет чистую религию и этим ослабляет прежде всего себя и заставляет очень многих ни в чём не повинных сторонников религии страдать, заслуга которых прежде всего в том, что они проводники культуры. Религия требует подчиняться властям предержащим, никто из истинных религиозников противиться им не будет».

20 ноября он был приговорён за свою веру к высшей мере наказания — расстрелу.

Приговор приведён в исполнение 4 декабря 1937 года.

Священномученик Иоанн прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших