Священномученик Михаил Иванович Абрамов родился 1 ноября 1885 года в деревне Роговая Дурновской волости Пронского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. 12-ти лет, в 1897 г. он поступил в Скопинское духовное училище, которое окончил в 1901 г. по 2-му разряду. Сохранившееся свидетельство об окончании Скопинского духовного училища характеризует Михаила Абрамова как усердного и прилежного ученика. Например, в свидетельстве значится, что по русскому, церковно-славянскому, греческому и латинскому языкам Михаил Абрамов за годы учёбы обнаружил «очень хорошие» знания.

После духовного училища будущий священномученик поступил в Рязанскую духовную семинарию, по окончании которой в 1907 году был назначен в церковь Покрова Божией Матери города Пронска в качестве псаломщика и законоучителя в церковно-приходской школе.

В 1908 Михаил Иванович женился на семнадцатилетней выпускнице Рязанского епархиального женского училища дочери священника Андрея Головина Евдокии. В семье родились два сына — Владимир в 1909 г. и Леонид в 1913-м.

3 августа 1908 г. Михаил Абрамов был рукоположен во священника к Введенской церкви села Чулкова Пронского уезда. К своему служению отец Михаил относился очень добросовестно, характеризовался начальством как священник «исполнительный и усердный. К благоустройству прихода и церкви относится с полным вниманием и усердием. Во все воскресные и праздничные дни после Литургии говорит проповеди».

В 1912 году отец Михаил был переведён в Николаевскую церковь села Мостья Ряжского уезда Рязанской епархии, где он также законоучительствовал в церковно-приходской школе. За усердную службу в марте 1913 года отец Михаил был награждён набедренником. В феврале 1914 г. он получил новое назначение — священником села Богослово Епифанского уезда Тульской губернии. В мае 1916 г. за особые труды (устройство яслей для детей) по обстоятельствам военного времени епархиальным начальством священник отмечен наградой. После революции 1917 года, как и большинство священников, отец Михаил подвергался притеснениям и репрессиям: он был лишён гражданских прав, на его семью были возложены непомерные налоги. Однако отец Михаил продолжал своё священническое служение. Он прослужил в условиях этого тяжёлого времени ещё 11 лет до своего первого ареста.

В 1928 году отец Михаил был арестован и осуждён на 1 год лишения свободы за «религиозную пропаганду и обучение детей в религиозном духе» с отбыванием наказания в Тульском исправительном доме.

28 декабря 1930 года протоиерей Михаил Абрамов определяется священником храма Похвалы Пресвятой Богородицы в селе Городище, что на Дубенском устье (ныне город Дубна).

В 1934 году отец Михаил был вновь арестован и приговорён к трём годам ссылки по статье 58−10 УК. В начале 1937 г. он вернулся из ссылки на своё прежнее место служения — в храм Похвалы Пресвятой Богородицы. Но прослужил после ссылки он там недолго, всего через полгода на исповедника Христова вновь завели уголовное дело, которое решено было завершить быстро и в упрощённом порядке.

В Тверском центре документации новейшей истории хранится Дело № 6916, заведённое Кимрским районным Управлением НКВД по Калининской области на Михаила Ивановича Абрамова. Оперативный приказ НКВД СССР № 447 от 30.07.1937 г. «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» требовал: «Следствие проводится быстро и в упрощённом порядке». Дело отца Михаила было начато 13 ноября и окончено 21 ноября 1937 года.

13 ноября сотрудники Кимрского райотдела Управления НКВД по Калининской области получили ордер на производство обыска и ареста отца Михаила. В тот же день в присутствии понятых был произведён обыск и арест в доме № 14 деревни Ратмино, где отец Михаил проживал вместе с матушкой. Конфисковывать и изымать у протоиерея Михаила было нечего, и сотрудники изъяли только паспорт. Арестованного в тот же день доставили в Кимрское районное отделение НКВД.

Первый и последний допрос состоялся на следующий день — 14 ноября 1937 года, день рождения отца Михаила. Вёл допрос и заполнял протокол сержант госбезопасности. Судя по материалам дела, на момент допроса следствие не располагало никакими данными об антисоветской деятельности протоиерея Михаила. Новые материалы в деле появились позже. В справке, выданной Александровским сельсоветом 20 ноября, утверждалось: «Абрамов, враждебно настроенный к Советской власти, систематически занимался среди отсталой части колхозников, единоличников в Александровском сельсовете антисоветской агитацией против колхозного строительства».

Следователь нашёл трёх свидетелей обвинения, которые были допрошены 19 и 20 ноября, а 21 ноября, в день тезоименитства батюшки (Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных), уже было подписано обвинительное заключение:«АБРАМОВ, вернувшись из ссылки в 1937 году, враждебно настроенный к советской власти, состоя на службе священником в чине протоиерея Городищенской церкви, одновременно занимался контрреволюционной антисоветской агитацией среди отсталой части населения колхозников и единоличников Александровского сельсовета. Распространял провокационные слухи о голоде колхозников, рекомендовал колхозникам выписываться из колхоза — внушал повстанческие намерения, о войне на Советский Союз, о приходе к власти фашистов. Восхвалял расстрелянных врагов народа Троцкистов. Клеветал на Героев Советского Союза и новую Конституцию и высказывал террористические намерения против руководителей советской власти. В предъявленном ему обвинении виновным себя не признал, но полностью изобличается свидетельскими показаниями».

Трудно поверить, чтобы добрый батюшка призывал свою паству к контрреволюционному мятежу или восхвалял троцкистов — самых нетерпимых к религии большевиков, мечтавших о мировой революции. Но уничтожение священнослужителей было делом государственной важности, и тройка УНКВД Калининской области 27 ноября постановила: Абрамова Михаила Ивановича — расстрелять.

29 ноября 1937 г. отца Михаила расстреляли во внутренней тюрьме НКВД. Тело священномученика было погребено в безвестной могиле.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.