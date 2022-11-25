Священномученик Матфей родился 1 августа 1879 года в селе Стенькино недалеко от Рязани в семье священника Александра Алоина.

После окончания Рязанской Духовной семинарии Матвей Александрович был рукоположен в 1899 году в сан диакона, а в 1909 году в сан священника. В 1929 году отец Матфей был возведён в сан протоиерея.

Отец Матфей последовательно служил в различных епархиях: сначала в Черниговской — в селе Лысые, а затем перевёлся в Рязанскую епархию, где служил в сёлах Хавертово и Поляны.

Последние годы жизни отец Матфей служил в храмах Коломенского района Подмосковья: в Никольской церкви в селе Погост Старки, а в 1936 году, незадолго до мученической кончины, его перевели в Успенский храм в селе Мячково.

В 1937 году советская власть решила Успенский храм в селе Мячково закрыть и переделать в зернохранилище. Для этого было проведено собрание граждан, которые, как планировали безбожники, должны были высказаться за скорейшее закрытие церкви. Однако верующие, пришедшие на собрание, сумели отстоять храм.

Летом 1937 года безбожники начали беспощадное гонение на Русскую Православную Церковь. В октябре 1937 года сотрудники Коломенского районного отделения НКВД решили арестовать отца Матфея. Для дачи показаний было вызвано несколько человек, жителей села Мячково, которые подписали необходимые показания. Как доказательство антисоветской деятельности священника они привели факты, что отец Матфей выступал против закрытия храмов, против воспитания молодёжи в атеистическом духе, о чём часто беседовал с верующими в храме и на улице, а также хорошо относился к тем, кого советская власть считала кулаками.

31 октября 1937 года протоиерей Матфей Алоин был арестован сотрудниками НКВД и заключён в Коломенскую тюрьму.

— Вы арестованы за проведение активной антисоветской деятельности, требую дать показания, — потребовал следователь.

— Никакой антисоветской деятельности я не вёл.

— Следствие имеет данные, что вы являетесь участником контрреволюционной церковно-монархической группы и участником контрреволюционной кулацкой группы в селе Мячково. Требую дать правдивые показания.

— Я участником контрреволюционной церковно-монархической группы и участником контрреволюционной кулацкой группы в селе Мячково не являлся и о существовании их ничего не знал.

Следователь зачитал все показания лжесвидетелей.

— Ещё раз требую в последний раз чистосердечных показаний, — сказал следователь.

— Я показания свидетелей отрицаю, антисоветской агитации и деятельности я не вёл.

Вскоре отец Матфей был переведён в Таганскую тюрьму в Москве. Здесь священника 13 ноября допросили ещё раз.

— Вы обвиняетесь в том, что вели активную контрреволюционную агитацию. Признаёте себя виновным?

— Нет, виновным себя не признаю.

— Подтверждаете свои предыдущие показания по данному делу?

— Да, подтверждаю.

— С какого времени вы являетесь служителем религиозного культа?

— С 1899 года по 1909 год диакон, после всё время священник.

Допросы на этом закончились. На следующий день — 14 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Матфея к расстрелу.

Протоиерей Матфей Алоин был расстрелян 25 ноября 1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребён в безвестной общей могиле.

Священномученик Матфей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Протоиерей Максим Максимов. «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века Московской епархии. Дополнительный том 1». Тверь, 2005 год, стр. 244−247.