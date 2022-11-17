Исмаил Николаевич Базилевский родился 7 июля 1881 года в селе Ново-Макаровка Ново-Хоперского уезда Воронежской губернии в семье псаломщика Николая Васильевича Базилевского. Всего в семье было семь детей: Измаил, Павел (служил дьяконом, скончался в 1919 г .), Григорий (1885−1937, служил священником, расстрелян), Николай, Любовь, Мария и Ольга.

В 1897 году Измаил Николаевич окончил Воронежское духовное училище по II разряду, а в 1901-м — духовную семинарию. С 1901 по 1909 год служил учителем сельской школы, затем — управляющим поместьем у помещика Резникова. Вступил в брак с Анной Николаевной. У них были дети: сын Александр 1907 г .р и дочь Александра 1910 г .р.

В 1915 году Измаил Николаевич был рукоположен в иерея к храму в селе Отскочное Добринского района Липецкой области. В 1923 году отец Исмаил становится священником храма села Скорняково Задонского района. В 1930-м году церковь была закрыта, после чего батюшка с семьёй поселился в Воронеже. Работал счетоводом на заводе и на разных работах — маляром, печником.

5 августа 1940 года отец Измаил был арестован по обвинению в «антисемитизме, восхвалении царского строя, враждебном настрое к Советской власти, распространении среди своего окружения к/р агитации». Виновным себя исповедник не признал. Тем не менее, 17 сентября 1940 года Судебная Коллегия Воронежского Облсуда, рассмотрев его дело в закрытом заседании, приговорила отца Исмаила к лишению свободы в концентрационном лагере сроком на 10 лет и 5 последующих дет лишения гражданских прав. В марте 1941 священник Измаил Базилевский был этапирован в Карлаг.

Вторично арестован в Карлаге 31 августа 1941 года по обвинению в том, что «систематически высказывал среди заключенных контрреволюционные измышления клеветнического и пораженческого характера, восхвалял капиталистический строй». Подсудимый Базилевский вину в предъявленном обвинении не признал. 4 ноября 1941 года Постоянная сессия Карагандинского Облсуда при Карлаге НКВД в закрытом судебном заседании в селе Долинка приговорила отца Исмаила к расстрелу.

Не согласившись с обвинением отец Измаил подал кассационную жалобу, в которой, в частности, говорил, что «..мне никогда не приходило на мысль проводить к-р агитацию, никогда я не был настроен против советской власти. Показания свидетеля з/к Захарова, что будто бы я говорил, что в нашей стране нет порядка, но я этого ему не говорил, а говорил, что многие рабочие недобросовестно относятся к порученному им делу, портят и воруют материалы и что это сказывается на производстве. Высшую администрацию в этом я нисколько не обвинял, а только высказывал желание, чтобы изменить это ненормальное явление. Показания свидетеля з/к Барбинова о том, что я будто бы говорил, что армия немецкая вооружена не хуже нашей, я категорически отрицаю, так как всегда говорил, что если Гитлер пошел по дороге Наполеона, то ему предстоит такой же конец. Эти мои слова он извратил, хотя по своему образованию он имеет смутное представление о войне 1812 года. Со свидетелем Барбиновым у меня были столкновения на почве его недобросовестного отношения к порученному ему делу, где он продал 105 мешков [неразборчиво] осуждал его за это и сказал, что кому-то придется отвечать и страдать за эти мешки. [Но он на] мое замечание только рассмеялся и ничуть [неразборчиво] не раскаялся.

…Прошу Верховный Суд обратить внимание на мою жалобу и назначить пересмотр дела, так как я себя виновным не считаю. На советской работе я за 10 лет никогда не имел ни одного взыскания, самым честным и добросовестным образом относился к порученной мне работе, поэтому прошу покорнейше удовлетворить мою просьбу. 5. ХІ. 41 г . Базилевский".

Кассационная жалоба Верховным Судом Казахской ССР была отвергнута и оставила приговор в силе. 17 ноября 1941 года отца Исмаила Базилевского расстреляли и погребли в неизвестной могиле.

Священномученик Исмаил прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года.