Священномученик Александр родился 23 февраля 1890 года в Нижнем Новгороде в семье диакона единоверческой Свято-Духовской церкви Николая Ивановича Белякова. Проучившись два года в Нижегородской Духовной семинарии, Александр Беляков подал прошение об отчислении его на приход по семейным обстоятельствам. 8 июля 1911 года решением епархиальных властей он был определён на должность псаломщика в единоверческую Георгиевскую церковь в село Наговицыно Горбатовского уезда. Это был немногочисленный, отдалённый приход, где Александр Беляков прослужил в течение пяти лет сначала псаломщиком, а затем диаконом. Здесь, в Наговицино, в 1914 году у отца Александра и матушки Людмилы родился старший сын Николай.

29 января 1915 года псаломщик Александр Беляков был рукоположен в сан диакона, а через полтора года, 14 ноября 1916 года, в сан священника, с переводом в единоверческий приход села Соколово Макарьевского уезда. Небольшой деревянный храм в честь Архистратига Михаила в этом селе был построен в 1906 году на средства крестьянина Фёдора Тихоновича Кондрашёва, который перешёл из раскола в единоверие. К 1917 году в Нижегородской епархии насчитывалось 14 единоверческих приходов.

В 1913 году отец Александр был удостоен своей первой награды — набедренника, а в 1918 году представлен к награждению скуфьёй.

Служение отца Александра в селе Соколово продолжалось двадцать лет, пока по настоянию местных властей Архангельский храм не был закрыт. В 1936 году иерей Александр был назначен настоятелем нижегородской Свято-Духовской единоверческой церкви, где его отец когда-то служил диаконом. Этот храм был выстроен в 1843 году на городской окраине, рядом с городским Петропавловским кладбищем, на средства нижегородского купца 2-й гильдии Василия Михайловича Арясова.

В Нижнем Новгороде (Горьком) отец Александр вместе с матушкой и младшим сыном Владимиром проживал недалеко от Вознесенского Печерского мужского монастыря в посёлке Печерские выселки в небольшом деревянном доме, который он унаследовал от отца.

6 августа 1937 года единоверческий священник Александр Беляков был арестован по обвинению в участии в церковно-фашистской подпольной организации и заключён под стражу в горьковскую тюрьму. Спустя почти месяц после ареста состоялся его единственный допрос:

— Скажите, Беляков, с кем вы имели общение по контрреволюционной деятельности?

— Контрреволюционной деятельностью я не занимался и не занимаюсь.

— Кому и при каких обстоятельствах вы распускали провокационные слухи о голодовке на Украине и в Саратовской губернии?

— Таких слухов я никому не распространял.

— Что вам известно о контрреволюционной деятельности духовенства вообще на последнем этапе?

— Никаких сведений о контрреволюционной организации в среде духовенства я не слышал и сам в таковой не участвовал. Больше показать ничего не имею.

21 сентября 1937 года Тройка НКВД приговорила отца Александра к расстрелу. Иерей Александр Беляков был расстрелян 4 октября 1937 года и погребён в общей могиле, на безвестном расстрельном полигоне Горьковского НКВД.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г .

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