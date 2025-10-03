Священномученик Феоктист Елисеевич Смельницкий родился 4 января 1874 года в селе Тарасовичи Остерского уезда Черниговской губернии, в семье псаломщика. В 1898 году окончил Черниговскую духовную семинарию и вступил в брак с Клавдией Михайловной Ягодовской (1879 г. р.), у них родилось двое детей: Валентин (1899 г. р.) и Нонна (1905 г. р.).

15 августа 1898 года Феоктист Елисеевич был рукоположен в сан священника епископом Черниговским Антонием (Соколовым) и определён настоятелем Рождественской церкви села Верхличи Суражского уезда Черниговской губернии и законоучителем земской школы.

26 июня 1900 года отец Феоктист был назначен настоятелем Николаевской церкви деревни Горск Городнянского уезда. Кроме этого батюшка занимал должности заведующего и законоучителя местных сельских земских школ и школ грамоты. Создал в приходе церковный хор и заботился, чтобы пение было изящным и мелодичным.

В июне 1905 года отец Феоктист стал настоятелем Преображенской церкви местечка Гоголев Остерского уезда.

Во время революционных событий 1905−1907 годов батюшка, часто с опасностью для жизни, протестовал против случаев грабежей, мародёрства и еврейских погромов. Из-за решительного выступления батюшки против произвола и бездействия властей в феврале 1906 года его семья была вынуждена покинуть гоголевский приход. Архиерей по требованию губернатора отказывался назначить отца Феоктиста на один из приходов своей епархии. Лишь в конце апреля 1906 года батюшка был направлен служить в ещё недостроенную церковь села Воропаева Остерского уезда. А уже 10 июня 1906 состоялось следствие для выяснения деятельности отца Феоктиста во время революционных событий, которое возглавил настоятель Пантелеимоно-Васильевской церкви города Нежина священник Григорий Вербицкий. По результатам расследования отец Феоктист был оправдан и 26 июня был утверждён в должности настоятеля Покровской церкви села Воропаева и законоучителя земского училища села Высшая Дубечня.

В 1913 году отец Феоктист был переведён в Чернигов и назначен экономом Черниговской духовной семинарии. В Чернигове батюшка служил в семинарском храме святых мучеников Михаила и Феодора Черниговских.

Во время революционных событий 1917 года семья священника была вынуждена переехать в Киев. Отец Феоктист около трёх лет был настоятелем Дарницкого храма. Пренебрегая здоровьем и даже рискуя жизнью своей семьи, как это было и раньше в Гоголеве, батюшка протестовал против издевательств над невинными людьми. Особенно он заступался за евреев, которых массово грабили и убивали погромщики. Отец Феоктист целыми сутками дежурил под открытым небом, защищая еврейские семьи, их дома и имущество от мародёров, а в его доме скрывались целые еврейские семьи. Батюшка обходил киевские тюрьмы и всевозможными средствами пытался освободить всех несчастных, чем навлёк на себя неприязнь властей. Матушка Клавдия в письмах упоминала об угрозах от деникинцев: «Мы покажем попу, как спасать жидов и коммунистов, вместо того, чтоб служить благодарственные молебны». Среди большого количества спасённых от гибели были и такие, которые позже, при советской власти, заняли высокие должности.

В 1919 году, во время наступления большевиков, дом отца Феоктиста подвергся погрому, и батюшка со своей семьёй должен перебраться из Дарницы в Киев, но там он был арестован киевской ЧК. Исповедника выпустили из тюрьмы только через три месяца по ходатайству большого количества людей, среди которых были и те, которых совсем недавно отец Феоктист сам освобождал из тюрем.

В октябре 1919 года преемник отца Феоктиста в Воропаевской церкви священник Николай Савченко выехал из села и позже скончался на Полтавщине, а прихожане остались без настоятеля. Когда они узнали, что их первый настоятель отец Феоктист находится в Киеве, то отправили ему приглашение вернуться к ним, которое он принял с радостью и вместе с матушкой переехал в село. В это время батюшка старался быть рядом со своими прихожанами, но нередко был вынужден оставлять все дела и ехать в голодающий Киев с хлебом для детей. Отец Феоктист владел столярной профессией, поэтому мог даже в тяжёлые времена содержать свою семью и помогать более нуждающимся.

В августе 1921 года батюшка был арестован «за контрреволюционную агитацию против советской власти». На священника написали донос бывший диакон Воропаивськои церкви Сергей Ситников, которого прихожане выгнали из церкви за пьянство ещё до приезда отца Феоктиста, местный секретарь исполкома Василий Терещенко, которого батюшка часто обличал за чрезмерное корыстолюбие, и член сельского комбеда Григорий Ювжик, которому батюшка сделал замечание относительно избиения им своего старого отца.

Пока шло следствие, исповедник содержался в Остерской тюрьме в ужасных условиях. Отец Феоктист в контрреволюционной агитации виновным себя не признал. Всё время за батюшку не переставали хлопотать жители села Воропаева. В Остерский совет стали поступать многочисленные письма с ходатайствами об освобождении священника из тюрьмы. Эти письма писали дарницкие рабочие, чиновники и даже евреи, оставшиеся в живых только покровительством батюшки. В этих письмах они уверяют следователей в политической невинности отца Феоктиста, и каждый рассказывает о том, как батюшка без страха буквально вырывал их из рук смерти. Эти письма не остались без внимания власти. 13 октября 1921 года отец Феоктист был освобождён, а постановлением Черниговского губернского революционного трибунала от 12 января 1922 года уголовное дело в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления. После освобождения отец Феоктист немедленно вернулся к служению, но в результате упадка сил заболел тяжёлой формой сыпного тифа и около года выздоравливал.

В 1922 году развернулась широкомасштабная кампания по изъятию церковных ценностей. Отец Феоктист заранее ознакомил общественность с посланием Черниговского епископа Пахомия (Кедрова) о добровольной передаче церковной драгоценной утвари, но прихожане высказались за то, чтобы дождаться приезда комиссии. Когда 27 мая 1922 года комиссия по изъятию церковных ценностей прибыла в Воропаев, настоятеля храма не оказалось на месте, он уехал по делам в Киев. Члены комиссии вместе с церковным старостой Василием Бруханским и председателем церковного совета Андреем Качканом не смогли найти книгу описи церковного имущества. Это произошло из-за того, что ранее Воропаевская церковь считалась кладбищенской и была приписана к Жукинскому приходу, поэтому книга описи церковного имущества хранилась в Жукинской церкви. Зато члены комиссии нашли в алтаре серебряную чашу и сразу обвинили священника, старосту и председателя совета в сокрытии церковных ценностей. Старосту и председателя приходского совета арестовали на месте, а священник был арестован сразу после возвращения из Киева и содержался в Остерском доме предварительного заключения.

Следователь установил, что «Смельницкий (ранее обвинялся в контрреволюции, но почему-то оправдан) виновен в сознательном укрывательству церковных ценностей, он является заядлым и сознательным врагом власти рабочих и крестьян. Качкан и Бруханский являются виновными в соучастии с Смельницким». Решением Черниговского Губревтребунала от 29 июня все обвиняемые получили по одному году общественно-принудительных работ с лишением свободы, хотя и условно. 22 июля состоялось заседание Верховного кассационного суда, на котором рассматривалась кассационная жалоба отца Феоктиста, но решение предыдущего суда осталось без изменений.

В 1930-х годах отец Феоктист был назначен настоятелем Свято-Троицкого храма посёлка Лосиновка, расположенном в 110 километрах от Чернигова. В Лосиновке в это время шла борьба за храмы: с одной стороны представителями безбожной власти, а с другой — с раскольниками-автокефалистами. Действующей оставалась только Свято-Троицкая церковь.

В 1936 году власть закрыла и Троицкий храм, игнорируя многочисленные протесты верующих. Священника всеми правдами и неправдами заставляли покинуть Лосиновку. Отец Феоктист неоднократно обращался с просьбой к сельскому председателю не выгонять его семью зимой из церковного дома. Ответа долго ждать не пришлось: сельские коммунисты составили на священника донос, и в конце марта отец Феоктист был арестован и заключён в Нежинскую тюрьму, а затем осуждён на два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

27 мая 1936 года отец Феоктист был вновь арестован, его обвинили в том, что «находясь под стражей в тюрьме, он вёл среди заключённых антисоветскую агитацию, доказывая им, что советская власть является властью бандитов, что народ скоро восстанет и советская власть будет свергнута». Виновным себя не признал.

17 июля 1936 года Спецколлегией Черниговского облсуда батюшка был приговорён к пяти годам заключения в концлагере. По причине старческой дряхлости и резкого упадка сил он был признан негодным к физическому труду. Его отправили в Карлаг НКВД в Казахстане, где по инвалидности разрешили не работать. В лагерь исповедник веры поступил 10 сентября 1936 года.

19 сентября 1937 года отец Феоктист был арестован в лагере по обвинению в «злостной антисоветской агитации, контрреволюционной деятельности в лагере». Из обвинительного заключения:

«Находясь на излечении на инвалидной командировке „Тартаул“ — проводил злостную к/р агитацию — не прекратил к/р деятельности в лагере. В своей к/р агитации Смельницкий говорил заключённым: „страной управляет бандит (т.Сталин), который сидел в тюрьме, а теперь мы хотим ждать от него добра. Такие же и другие. Например, Гр.Ив.Петровский, он родственник моей жены (двоюродный брат), до революции занимался жульничеством и воровством“. В разговоре о лагерях и проводимой в них исправительно-трудовой политике Смельницкий говорил заключённым, что лагерями управляют босяки и бывшие преступники, что здесь заставляют работать из-под ножа, что для „сволочей“ он работать не будет. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Смельницкий виновным себя не признал, на все заданные ему вопросы дал исчерпывающие ответы, но подписать своё показание отказался, не желая пачкать своих рук»

28 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Карагандинской области отец Феоктист Смельницкий был приговорён к высшей мере наказания.

Расстрелян 3 октября 1937 г. в 23 часа 30 минут, в отделении «Тартаул» Карлага НКВД и погребён в безвестной могиле.

Священномученик Феоктист прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

