Священномученик Николай Васюкович родился 28 марта 1882 года в семье священника.

Его отец служил настоятелем церкви святой праведной Анны в деревне Коски Минского уезда Минской губернии. По окончании в 1908 году Духовного училища, Николай Васильевич работал учителем народных школ, а затем служил псаломщиком при церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Литвяны Игуменского уезда Минской губернии. После посвящения в сан диакона он продолжал служение в этом же храме. В 1930 году, когда большевики в Литвянах ночью сожгли церковь, отец Николай плакал и сказал: «Разве это власть, когда во власти большевики? Это не люди, которые не веруют в Бога, а банда проходимцев, которые издеваются над православным народом».

Когда в 1936 году народ заставляли подписываться на займ, отец Николай отказался от приобретения никчёмных билетов, сказав: «Подписываться не буду, мне нечего укреплять эту власть…». 6 августа 1937 года он был арестован и заключён в Борисовскую тюрьму НКВД. На допросе отец Николай был немногословен. Не добившись от него отречения от церкви, чекисты приговорили его к расстрелу. Диакон Николай был расстрелян в тюрьме НКВД в Борисове 26 сентября 1937 года. Место захоронения тела страдальца неизвестно.

Священниомученик Николай Васюкович был прославлен как местночтимый святой Минской епархии Синодом Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви в 1999 году и причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 для общецерковного почитания.

БД ПСТГУ «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»

Собор минских новомучеников