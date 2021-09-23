Священномученик Глеб Семёнович Апухтин родился в 1885 году в городе Обояни Курской губернии в семье крестьянина. В 1902 году окончил Обоянское городское училище. Ещё до революции 1917 года был рукоположен во диакона. В 1919—1920 годах служил рядовым в 13-й армии на территории города Луганска.

В 1925 году был рукоположен во священника. Служил в Троицком храме села Борового Ново-Усманского района Воронежской губернии (ныне в составе Воронежа).

В 1929 году был арестован, обвинён в «неуплате налогов» и приговорён к 5 годам ссылки в Западную Сибирь. Отбывал наказание в городе Канске Западно-Сибирского края, а затем в Калиновском районе Киевской области. В 1934 году вернулся из ссылки в Боровое и был назначен настоятелем Троицкой церкви.

28 марта 1935 года вновь арестован. 5 октября того же года Специальной Коллегией Верховного суда РСФСР осуждён по ст. 58−10, ч. 1 УК РСФСР по обвинению в «систематической и антисоветской пораженческой агитации и оскорблении руководителей советского правительства». Кроме того, отца Глеба обвинили в противодействии снятию колоколов с церкви. Из обвинительного заключения:

«В церковной сторожке села Борового и при посещении домов занимался антисоциалистической агитацией».

Приговор — 10 лет лишения свободы. Для отбывания наказания был направлен в Мичуринский концлагерь НКВД. 22 ноября 1935 года этапом прибыл в Волголаг в Угличском районе Ярославской области. В лагере работал курьером. Администрация пыталась использовать его для слежки за заключёнными, но доносчиком отец Глеб не стал. Ему этого не простили, он сам оказался жертвой клеветы и доноса.

14 августа 1937 года исповедник был арестован по обвинению в отказе от работы. 22 сентября того же года Тройкой при УНКВД по Ярославской области осуждён по ст. 58−10 УК РСФСР за «контрреволюционную агитацию среди заключённых, срыв строительства Волгостроя, восхваление царского строя и распространение слухов о войне и гибели советской власти». Приговорён к расстрелу. Проходил по групповому делу «Дело священника Глеба Апухтина, Петра Григорьева и др., Волголаг 1937 г .» Из материалов дела:

«За время пребывания в лагере стремился втереться в доверие сотрудникам 3-го отделения, якобы изъявляя желание сотрудничать и способствовать вскрытию контрреволюционных формирований лагеря, фактически же давая ложную информацию, отвлекая внимание от действительных виновников, лиц, проявляющих контрреволюционные вылазки…»

23 сентября 1937 года священник Глеб Апухтин был расстрелян в изоляторе 3-го отделения Волголага. Похоронен в братской могиле при лагере.

Священномученик Глеб прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века. ПСТГУ, Братство во Имя Всемилостивого Спаса

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших