Владимир Петрович Двинский родился 13 июня 1858 года в деревне Полонский погост Пикалихинской волости Псковской губернии в семье священника Петра Двинского, служившего в Ильинской церкви на этом же погосте Полонск. Семья Двинских происходила из рода священнослужителей. Жила она в родовой усадьбе, которая располагалась рядом с церковью. Когда Владимиру исполнилось 16 лет, он поступил в Псковскую семинарию, однако уже через год был вынужден уволиться по невозможности платить за учебу. В ответ на прошение его отца, священника Петра Двинского, епархиальная Духовная консистория предоставила Владимиру штатное место псаломщика в Ильинской церкви родного погоста. Спустя год Владимир был посвящён в стихарь Преосвященным Павлом, епископом Псковским и Порховским.

Через 10 лет служения псаломщиком, после женитьбы, в 1888 г. Владимир Петрович «по прошению его, за доброе поведение, определён штатным диаконом к сей Ильинской церкви погоста Полонский» и был рукоположен во диакона епископом Псковским и Порховским Ермогеном (Добронравиным) к той же Ильинской церкви.

Диакон Владимир, кроме исполнения своих прямых обязанностей, много лет трудился на поприще духовного просвещения народа. Он состоял законоучителем в Трубниковской и Жуковской земских школах. И своим детям, которых было пятеро, он старался дать образование. 30 лет диаконствовал отец Владимир в Ильинской церкви. А всего он прослужил на приходе 40 лет, явив редкий для того времени пример постоянства приходского служения.

С 1907 г. в Ильинской церкви священником стал отец Александр Любимов.

Александр Михайлович Любимов родился 13 июля 1884 года в деревне Полонский погост Пикалихинской волости Псковской губернии в семье священника. По окончании Псковской духовной семинарии в 1905 году был определён на должность законоучителя церковноприходской школы при подворье Никандровой Пустыни в городе Порхове Псковской губернии. Впоследствии работал в школе, преподавал русский и церковнославянский языки в Порховском духовном училище.

11 февраля 1906 года архиепископом Псковским Арсением (Стадницким) рукоположен во диакона, а на следующий день — во иерея и определён к Александро-Невскому храму при Порховском духовном училище. В 1907 году отец Александр стал священником Ильинского храма родного Полонского погоста. Это был многочисленный приход, при котором действовала богадельня. В прилегающей к Полонскому погосту местности жило около сотни раскольников (феодосиевского толка и беспоповцев), и отцу Александру приходилось прикладывать немало усилий по возвращению их в лоно Православной Церкви. Отец Александр вёл широкую преподавательскую деятельность, являясь законоучителем сразу в четырёх школах. Кроме того, епархиальное управление привлекало священника и к трудам вне прихода. С 1910 года при Епархиальном женском училище начало свою деятельность Попечительство, и отец Александр вошёл в его состав сначала в качестве члена-соревнователя, а затем и в качестве действительного его члена. За «за полезную и усердную службу» отец Александр был награждён 1910 году набедренником, а в 1914 за заслуги по Епархиальному ведомству — скуфьей.

Совместное многолетнее служение диакона Владимира и священника Александра связало их узами духовного родства и после октябрьского переворота они продолжали совместное служение на своем приходе. В сложное время, когда начались гонения на Православную Церковь оба священнослужителя оставались верными своему долгу: проповедовали, учили паству жить по Заповедям Божиим, разъясняли прихожанам суть происходящего вокруг и призывали их отстаивать церковное имущество, что в то время сопряжено было с немалым риском для жизни.

Летом 1918 года настоятель Ильинской церкви священник Александр Любимов и диакон Владимир Двинский оглашали в храме наиболее значимые определения 3-й сессии Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917−1918 гг., в которых содержались призывы к верующим встать на защиту Церкви в условиях начавшихся гонений (в частности, не допускать разграбления церковного имущества). Вскоре на священнослужителей стали поступать доносы. Односельчане сообщали большевицким властям, что священнослужители «устраивали митинги возле церкви и вне её, читали соборные постановления, разъясняя, что земли монастырские и церковные отбирать не имеют права».

Активная проповедническая деятельность не могла пройти безнаказанно Полонским священнослужителям. В местные органы новой власти начали регулярно поступать доносы от наиболее нетерпимых и охваченных дурманом революции односельчан и на основании этих доносов против них было сфабриковано следственное дело.

10 сентября 1918 года священник Александр Любимов и диакон Владимир Двинский были арестованы. Их обвинили в «контрреволюционных действиях, монархизме, агитации в церкви среди крестьян против декрета Совета народных комиссаров», а также в том, что во время революции 1905 года они будто бы доносили полиции на своих односельчан. Перед арестом были произведены обыски в их домах. Обнаруженные книги и даже граммофонные пластинки были объявлены монархическими. Допросы священнослужителей были короткими. Арестованных допрашивали каждого всего по одному разу. Все обвинения в контрреволюции арестованные категорически отвергли. Существует косвенное свидетельство о том, что священнослужители Полонской церкви пострадали еще и потому, что препятствовали конфискации большевиками у местных крестьян хлеба. Постановлением ЧК Карамышевского района оба обвиняемых были приговорены к расстрелу.

13 сентября отца Александра и отца Владимира вывели со связанными руками за деревню, в рощу. Приговор приводила в исполнение группа чекистов. Их тела в течение восьми недель оставались непогребенными, т. к. похоронить их по христианскому обряду власти не разрешали под страхом смерти. Полонские новомученики были одними из первых, кто пострадал на псковской земле в гонениях от богоборческой власти, начавшихся в 1918 г.

Священномученики Владимир и Александр прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2002 года.

1 апреля 2003 года в Псково-Печерском монастыре состоялось первое богослужение в честь священномучеников Александра и Владимира, которое совершил Псковский и Великолукский архиепископ Евсевий (Саввин) в сослужении архиереев и сонма духовенства.





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Тропарь священномученикам Александру и Владимиру, глас 1

Радуйся и красуйся, земле Псковская, прославляющая двоицу священную, Александра и Владимира, добре Христу Богу и ближним послужившии, и за правду Божию гонения претерпевшии. Безумие мучителей посрамили есте, страстотерпцы Святыя Троицы явистася. Ныне у престола Божия предстоящии, Христа Бога молите во еже спастися душам нашим.