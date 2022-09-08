Пётр Васильевич Бордан родился в 1895 году в селе Слободзея Херсонской губернии. Известно, что с 1915 по 1917 год он служил в Царской армии.

4 февраля 1936 года Пётр Васильевич был приговорён советской властью к трём годам заключения в концлагере и отправлен отбывать наказание в Ортаусском отделении Карлага в Карагандинской области Казахстана.

7 августа 1937 года уполномоченному НКВД Карлага на Петра Бордана и Дмитрия Морозова поступил рапорт, в котором говорилось:

«…з/к Морозов и з/к Бордан… работы никакой не делают, но занимаются систематически а/с агитацией. Считают, что советская власть антихристова, построена на насилии, а надо служить только Богу. Пели: „Боже, Царя храни“, „Спаси, господи, люди Твоя“ и другие молитвы. В лагере не работают, заявив, что на антихриста они работать не будут. Бордан в своих суждениях осторожнее, но путем умелого психологического подхода был вызван на откровение о том, что в советских учреждениях работать из религиозных убеждений не будет. С утра до вечера Морозов и Бордан демонстративно занимаются церковной службой в присутствии других заключенных. Заявляют: „Эту власть Бог послал в наказание за наши прегрешения. Время последнее: аэропланы, радио, автомобили и др. — выдумка дьявола и антихриста. Все изобретения в области техники направлены на уничтожение людей. Можете не работая жить, мы 9 месяцев жили не работая и с помощью Божией не умерли“. Из-за них до 6−7 человек не выходят на работу».

22 августа 1937 года Пётр Бордан и Дмитрий Морозов были арестованы. На допросе Пётр Бордан дал следующие показания:

«Власть сейчас антихристова, лучше умереть, чем работать в колхозе. Свои мысли я высказывал открыто, пели „Отче наш“, „Пресвятая Богородице“, „Достойно есть“ и другие молитвы… Виновным себя не признаю, так как все мои разговоры — это правда Божия».

В окончательном обвинительном заключении сказано, что Морозов и Бордан «систематически работы в лагере саботировали, проводили среди заключенных к/р агитацию, открыто устраивали моления с пением церковных молитв и царских гимнов „Верую во Единого Бога Отца“, „Отче наш“, „Спаси Господи, люди Твоя“ и т. д., т. е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 п.10, 14 УК РСФСР»

31 августа 1937 года Особой тройкой УНКВД по Карагандинской области Пётр Бордан был признан виновным в «к/р агитации, саботаже, участии в демонстративных коллективных молениях» и приговорён к расстрелу.

Расстрелян 8 сентября 1937 года вместе с Дмитрием Морозовым, погребён в безвестной могиле.

Мученик Пётр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Открытая православная энциклопедия «Древо»

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