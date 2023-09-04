Священномученик Гавриил Иванович Архангельский родился 25 марта 1890 года в селе Урлейка Петровского уезда Саратовской губернии в семье псаломщика. Первоначальное образование получил в Петровском Духовном училище. В 1910 году определён на должность псаломщика Никольской церкви в селе Гусёлка Камышинского уезда Саратовской губернии. В 1917 году окончил Саратовскую Духовную семинарию и рукоположен во диакона, а в 1918 году — во священника, служил в храмах Пензенской епархии.

29 ноября 1929 года отец Гавриил был арестован вместе с другими священнослужителями церкви Рождества Богородицы в селе Канаевка (ныне Городищенский район Пензенской области). 12 февраля 1930 года он был приговорён к 5 годам заключения в концлагере. Отбыв срок, с 1934 года продолжил служение в храмах Пензенской епархии. 10 января 1936 года Пензенский епископ Феодор (Смирнов), которого отец Гавриил знал по учёбе в Духовной семинарии, направил его в Покровский храм села Покрово-Берёзовка (ныне Кондольский район Пензенской области). В разорённом безбожниками храме не осталось богослужебных сосудов. С благословения епископа священник Гавриил Архангельский закупил стеклянную посуду и стал служить литургии. По-видимому, вскоре храм был закрыт. 5 апреля 1936 года отец Гавриил уехал в Пензу и по благословению епископа Феодора служил псаломщиком в Митрофаниевской церкви, где находилась архиерейская кафедра. Совершал панихиды на Мироносицком кладбище и побуждал прихожан обновленческой Успенской церкви перейти под омофор законного архиерея, что власти расценили как антисоветскую агитацию.

18 октября 1936 года вместе с епископом Феодором и 4 священниками по обвинению в принадлежности к контрреволюционной организации церковников заключён в Пензенскую тюрьму. На допросах отрицал предъявленные обвинения. 10 апреля 1937 года дело было отправлено в Специальную коллегию Куйбышевского областного суда. По требованию члена коллегии дело было возвращено на доследование и вновь определено к слушанию, но 7 августа Особая тройка УНКВД по Куйбышевской области приговорила епископа Феодора и арестованных вместе с ним священников к высшей мере наказания. Священномученик Гавриил был расстрелян 4 сентября 1937 года и погребён в общей безвестной могиле.

Священномученик Гавриил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский)

Собор Новомучеников и Исповедников Российских