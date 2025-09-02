Священномученик Николай Васильевич Бирюков родился 26 февраля 1865 года в городе Екатеринбурге в семье протодиакона. Образование получил в Пермской духовной семинарии, три класса которой закончил в 1882 году и по прошению был уволен и назначен надзирателем Пермской Александровской земской больницы.

В 1884 году Николай Васильевич стал псаломщиком в Введенской церкви Красноярского села Камышловского уезда. В этом же году в Камышловском уездном училище он выдержал экзамены на звание начального народного учителя и с этого времени стал преподавать в различных учебных заведениях Камышловского уезда, совмещая эту деятельность со служением Церкви.

В 1889 году Николай Васильевич был рукоположен в сан диакона, а в 1896-м — в сан священника. Служил отец Николай на различных приходах Екатеринбургской епархии: в сёлах Красноярском, Тыгишском, Закамышловском, Кургановском, Никольском, в Спасо-Преображенском соборе города Шадринска и в Верхне-Уфалейском заводе.

27 октября 1914 года отец Николай был переведён к церкви Каменского Преображенского монастыря, которая стала последним местом его служения.

Каменская Преображенская обитель была основана в 1850 году как женская община и получила статус монастыря в 1892 году. Отец Николай окормлял насельниц обители и исполнял обязанности приходского священника. Он был ревностным пастырем, постоянно заботившимся о духовно-нравственном воспитании паствы, требовательным к себе и другим и одновременно исполненным христианской любви.

Батюшка считался хорошим проповедником: он умел доступно и в то же время глубоко объяснить смысл евангельского текста. За ревностное прохождение пастырского служения отец Николай удостоился нескольких церковных наград: набедренника, архипастырских благословений и грамот.

Отец Николай был женат на дочери священника Ольге Васильевне; известно, что к 1903 году у них было четверо детей: сыновья Василий, Стефан и Фёдор и дочь Павла. Родители заботились о духовном образовании своих детей: все они обучались в различных духовных школах. Семья была дружной и крепкой. О том, какие тёплые отношения царили в ней, свидетельствуют строки из сохранившегося письма отца Николая к младшему сыну Фёдору, написанного уже в годы гражданской войны.

Отец Николай Бирюков с супругой Ольгой Васильевной

В этом письме после отеческих наставлений есть приписка матушки Ольги: «Милый Дарик, преогромное тебе спасибо за мёд». Ласковое прозвище «Дарик», видимо, было уменьшительным от имени Феодор — «Божий дар». В семье Фёдора продолжали называть Дариком и тогда, когда он уже вырос, женился, воевал в рядах Белой армии. Из этой же приписки к письму ясно, что Фёдор тоже относился к своим домашним с нежной любовью — ведь он нашёл возможность послать им мёд в условиях войны.

Вообще, все известные сведения об отце Николае Бирюкове и его домочадцах говорят о том, что они были истинными христианами и их лучшие качества с особенной силой проявились в годы революции и гражданской войны.

Октябрьский переворот разрушил устойчивый провинциальный быт Каменска. Отец Николай не скрывал своего отношения к начавшимся переменам: он призывал прихожан не поддаваться революционным страстям, не посещать митинги, не участвовать в демонстрациях во избежание соблазна и искушений, больше молиться и уповать на Бога. Несмотря на неудовольствие местных властей, отец Николай продолжал совершать богослужения, подавая своей пастве пример истинной духовной ревности.

7 апреля 1918 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородице, отец Николай в конце Литургии прочитал с амвона воззвание Патриарха Тихона, напечатанное в «Церковных ведомостях».

Прочитав послание и затем ещё раз дневное Евангелие (Мк, 8.34−38), батюшка истолковал прихожанам прочитанные тексты. Он сказал, что Патриарх Тихон призывает верующих сплотиться вокруг храмов Божиих, а, если потребуется, то и пострадать за свои убеждения. О том же говорилось и в евангельском зачале: Господь через Евангелие призывает христиан быть верными Ему, не страшась мук и самой смерти.

В этот же день по распоряжению Каменского совдепа отец Николай был арестован и отправлен в Следственную комиссию революционного трибунала Екатеринбурга. Его обвинили в распространении «черносотенного воззвания Патриарха Тихона». Рассмотрев дело священника и приняв во внимание, что «означенное воззвание исходило не лично от него, а лишь объявлено было им после Литургии», Следственная комиссия 10 июня 1918 года приняла постановление об освобождении священника. С него была взята подписка не читать в церкви никаких брошюр и изданий без разрешения местного Совета. К радости насельниц монастыря и прихожан батюшка возвратился из заключения и продолжил своё служение.

Шла гражданская война. Жестокой болью отзывались в сердце отца Николая страшные события: разрушение храмов, осквернение святынь, избиения священнослужителей, убийства мирных жителей. В проповедях он продолжал призывать прихожан к стойкости в вере, к усердной молитве и упованию на Бога. Своего сына, Фёдора, батюшка благословил служить в Белой армии.

24 июля 1918 года в посёлок Каменский завод вступили части Белой армии под командованием подполковника Д. Н. Панкова. Целый год в посёлке действовала старая волостная власть под руководством военного коменданта, назначенного командованием Белых. После годичного правления в июле 1919 года власть Белых в Каменске пала под натиском Красной армии. Начались репрессии со стороны красных, и обрушились они, прежде всего, на духовенство.

Летом 1919 года в Каменский ревком стали поступать доносы на отца Николая. «Прошу обратить особое внимание на монастырского священника Н. Бирюкова, который в личной беседе со мной не согласен ни в одном политическом вопросе и присутствовать на митингах он отказывается. <…> О последствиях прошу уведомить политотдел 21 дивизии».

«Сегодня мне случайно удалось услышать от граждан завода Каменского, бывших у богослужения, что священник монастыря (как его фамилия, я не знаю) читал проповедь антисоветского характера, что является недопустимым. А потому, стоя на страже интересов трудящихся, прошу ревком принять против этого меры пресечения».

В августе 1919 года отец Николай был арестован во второй раз. В этот же день у него в доме был произведён обыск, в результате которого чекисты обнаружили личную переписку. Было найдено письмо к сыну Фёдору, занимавшему у Белых должность коменданта станции Богданович.

«Здравствуй, милый Дарик! — писал отец Николай. — Как здравствуешь и бьёшь ли краснотряпичников, воров и жуликов? Я слышал, что ты берёшь там на поруки незнакомых тебе лиц. Поберегись, брат. Милосердие — вещь хорошая и для тебя обязательная, но только там, где злодеяние преступника касается только тебя, тебе причиняется вред, но не там, где вред творится обществу, строю, государству. Припомни обличения Христа книжникам и фарисеям, которых Он, Всемилосердный, гневно величает змиями, порождениями ехидны за то, что они сбивали с пути истины весь еврейский народ. Он же употребляет насилие при изгнании торговцев из храма, опять-таки оберегая весь народ. <…> Дави красных воров сильнее и берегись. Дай Бог тебе успеха и благополучия. Да хранит тебя Бог!».

На основании письма и двух доносов было принято решение о привлечении священника Николая Бирюкова к ответственности «за погромную антисоветскую и антисемитскую агитацию». Причиной обвинения в антисемитизме послужила проповедь, сказанная на Евангельские слова: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской».

После толкования и объяснения евангельского текста отец Николай добавил: «Саддукеи учили, что нет воскресения мёртвых. Ныне враги народа говорят открыто на митингах то же самое: нет воскресения мёртвых, нет рая и ада, нет Бога». В заключение проповеди батюшка предостерёг своих чад, чтобы они не посещали такие митинги во избежание соблазнов и искушений.

Когда следователь попросил объяснить, кого подразумевает обвиняемый под «врагами народа», отец Николай сказал следующее: «Всех людей, которые идут против христианской Церкви, я называю врагами народа, а против таковой, главным образом, выступают евреи. В своей проповеди я указывал, что враги народа не только евреи, но все те, кто идёт против христианской Церкви».

Одним из обвинений отца Николая был его отказ во время гражданской войны отпеть красноармейца. Свой отказ он мотивировал так: «Смерть его никем не засвидетельствована. Кроме того, я не приходской священник, а монастырский. Таковых же лиц я считаю отлучёнными от Церкви за те выступления, кощунства, избиения священников, осквернения храмов, что делали красноармейцы в прошлом году».

При этом отец Николай сослался на решения Поместного Собора, поддержавшего обращение Патриарха Тихона от 19 января 1919 г., призвавшего воюющих к покаянию: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафемствуем вас! Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: «измите злого от вас самих».

Хотя погибший красноармеец и принадлежал по рождению к Православной церкви, но участие в братоубийственной междоусобице, в попрании святынь, в кровавых расправах подводили его под анафему Поместного собора. Отказавшись отпеть красноармейца, отец Николай следовал духу и форме правил Церкви.

До последней минуты отец Николай твёрдо держался Православной веры и не падал духом. К таким, как он, относятся слова: «Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр.12.11).

Постановлением Екатеринбургской ГубЧК священник Николай Бирюков «за антисоветскую и антисемитскую агитацию» был приговорён к высшей мере наказания и 2 сентября 1919 года расстрелян.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2002 г.

Тропарь, глас 3:

Церкве Русския столпе непоколебимый, благочестия правило, жития евангельскаго образе, священномучениче Николае, Христа ради пострадавый даже до крове, Егоже моли усердно, яко Начальника и Совершителя спасения, Русь Святую утвердити в Православии до скончания века.

Кондак, глас 2:

Восхвалим, вернии, изряднаго во священницех и славнаго в мученицех Николая, Православия поборника и благочестия ревнителя, земли Русския красное прозябение, иже страданием Небес достиже и тамо тепле молит Христа Бога спастися душам нашим.

http://monasterium.ru/monastyri/svyatie/svyashchennomuchenik-nikolay-biryukov-presviter/