Мученик Евгений Дмитрев родился 18 июля 1913 года в селе Самылово Касимовского уезда Рязанской губернии в семье священника Феодора Андреевича Дмитрева, который происходил из старинного священнического рода, и его супруги Лидии Евгеньевны. Кроме Евгения в семье были дочь Наталия, 1910 года рождения, сыновья Александр, 1912 года рождения, и Николай, 1915 года рождения. Александр впоследствии служил священником в храме села Макковеево Касимовского района Рязанской области, а Николай — псаломщиком в городе Касимове.

После окончания семилетней школы Евгений получил место псаломщика в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» села Митино Касимовского района Московской области. По воспоминаниям его двоюродной сестры, Ольги Михайловны Правдолюбовой, Евгений обладал необыкновенной внешностью: «Евгений — светлый был человек, он даже внешне был светлый: светлые кудрявые волосы, голубые глаза, характером в мать — спокойный, ясный, невозмутимый. Служил одно время алтарником в Митинской церкви. Однажды мама с т. Саней шли мимо Митина и видели крестный ход. И Евгений был издалека виден, как ангел».

В 1935 году Евгений был призван в ряды Красной Армии. Как церковнослужителя и сына священника его отправили не в воинские части, а на тяжёлые земляные работы, в так называемое тыловое ополчение на строительство завода № 19 в Перми. В 9-й строительном батальоне были собраны священнослужители, псаломщики и их дети, не освобождённые от воинской службы. Евгений проходил службу во 2-й роте. Во время строительства одного из объектов, перевозя тачку с грузом, он упал с помоста, разбился и какое-то время лечился в госпитале. Это падение в материалах следственного дела было расценено как «злонамеренное и диверсионное».

8 апреля 1937 года Евгений вместе с сослуживцами был арестован по «делу трудармейцев», обвинённых в «активном участии в контрреволюционной группе «Общество трудового духовенства». Как показало следствие и решение военного трибунала, к ним применяли незаконные меры воздействия — ночные допросы и пытки. Арестованных заставляли давать друг на друга показания, и пытки были столь изощрёнными и невыносимыми, что в первые десять дней после ареста «трудармейцы» подписывали протоколы с показаниями друг против друга.

Оправившись после первых пыток и давления следователей, Евгений держался твёрдо и решительно. Он объявил себя невиновным. На двух очных ставках мужественно отстоял свою невиновность и непричастность к так называемому «заговору против советской власти», а также отверг сам факт своего участия в тайных организациях. Следователь пошёл на прямой подлог, написав в обвинительном заключении «Сознался», тогда как на 84 странице дела есть запись о том, что Евгений твёрдо и недвусмысленно заявил о своей невиновности.

Сознавая, что расстрел неизбежен, Евгений Фёдорович сумел передать на волю записку для отца, в которой просил отпеть его. 25 августа 1937 года «тройка» при УНКВД Свердловской области вынесла приговор: «Расстрелять». 31 августа 1937 года в 24 часа приговор был приведён в исполнение. Могила пострадавших по этому делу неизвестна, предположительно — в Перми.

Мученик Евгений прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г . Определение Священного Синода от 27 декабря 2000 г .

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