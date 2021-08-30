Алексей Александрович Великосельский родился в семье священнослужителя в 1865 г. После окончания в 1888 г. Ярославской Духовной Семинарии служил псаломщиком, учителем и законоучителем местной церковно-приходской школы при церкви Происхождения Честных древ Животворящего креста Господня села Красного на Шексне Мологского уезда Ярославской губернии (затоплено при создании Рыбинского водохранилища). Алексей Александрович вступил в брак Зинаидой Арсеньевной 1870 г. р. и 9 июня 1891 г. был рукоположен во священника к церкви Смоленской иконы Божией Матери села Никольское-на-Тропе Рыбинский уезда. Исполнял обязанности заведующего и законоучителя Оболтинской школы грамоты.

В апреле 1903 года согласно прошению, перемещён к Спасской церкви села Ивашево Ростовского уезда (ныне — Ильинского района Ивановской области), преподавал Закон Божий в Ивашевском и Чанниковском земских училищах. Был преподавателем церковного пения в Ивашевской школе.

12 ноября 1912 г. архиепископом Ярославский и Ростовским Тихоном (Белавиным), будущим Патриархом, переведён к церкви Смоленской Иконы Божией Матери села Диево-Городище Ярославского уезда, а затем назначен настоятелем Троицкой церкви того же села.

В 1918 г. во ходе Ярославского мятежа отряд белогвардейцев занял село Диво-Городище, расположенное на границе Ярославской и Костромской губерний. 10 июня красные взяли штурмом село и арестовали около ста его жителей, в том числе и отца Алексия Великосельского, настоятеля Троицкой храма, на колокольне которого обнаружили пулемёт. Большевики посчитали батюшку белогвардейцем и 30 августа 1918 г. расстреляли в Костроме.

Сведения о расстреле поступили в Комиссию по гонениям на РПЦ при Священном Соборе 1917−1918гг. от членов Ярославского Епархиального совета.

Священномученик Алексей прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 26 декабря 2001 г.

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших