Преподобномученик Иосиф (Иван Баранов) родился в 1861 г. в крестьянской семье. В тридцать лет ушёл из мира в Толгский монастырь, затем был переведён в Ростовский Троице-Варницкий монастырь, где и принял монашеский постриг. В 1900 г. его в сане иеромонаха направили для исполнения пастырских обязанностей на флот. В июне 1901 г. он вернулся в братство Толгского монастыря, где подвизался до Первой мировой войны. В качестве полкового священника находился в боях и военных походах.

Награждён орденами Св. Анны 2-й и 3-й степени и наперсным крестом. В ноябре 1915 г. вернулся в монастырь. В апреле 1917 г. отец Иосиф был переведён в Рыбинск заведующим подворья Толгского монастыря. Будучи уведён ночью 20 августа 1918 года с подворья, иеромонах Иосиф на другой день был найден убитым на реке Черемхе.

Сведения о том, что он был расстрелян богоборческой властью, поступили в Комиссию по гонениям на Русскую Православную Церковь при Священном Соборе от членов Ярославского Епархиального совета.

Преподобномученик Иосиф прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 17 июля 2001 г.

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Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших