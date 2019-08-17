Преподобномученик Михаил — в миру Михаил Григорьевич Жук — родился 18 сентября 1872 г. в селе Монастырек Жолковского повета австро-венгерской Галиции (ныне — Львовская область Украины) в крестьянской семье. С детства у Михаила проявилась тяга к знанию. В 1887 году окончил гимназию, но постоянно продолжал работать над своим образованием, читал книги научного и религиозного содержания. С 16 лет служил псаломщиком при церкви. Михаил женился, у него появился свой дом, и он вёл крестьянское хозяйство, но рано овдовел.

Во время 1-ой мировой войны с осени 1914 г. по лето 1915 г. Галиция была занята русскими войсками. В 1915 году в числе беженцев Михаил Жук попал в Россию, в том же году стал жителем Краснослободска Пензенской губернии, а затем переехал в село Аксел современного Темниковского района Республике Мордовия. Здесь он подал заявление Архиерею с просьбой определить его в какой-либо монастырь. Учитывая то, что прежде на своей родине Михаил был псаломщиком, его направили в Краснослободский Спасо-Преображенский монастырь, где он прожил до 1924 года. В 1926 году Михаил Григорьевич был рукоположен во иеромонаха. С 1926 по 1932 годы отец Михаил служил в сёлах Сивинь, Новое Синдрово, Новое Девичье, Старое Зубарево.

В 1930 году батюшку арестовали, как он сам рассказывал, за то, что «оставил в церкви на ночь огонь».

Как любой живой человек отец Михаил стремился к общению с людьми, но словно кто-то невидимый подстерегал его и сдерживал. В феврале 1932 года органы ОГПУ вновь его арестовали. По этому поводу он на одном из допросов сказал: «и за что арестовали, не знаю». Ещё более удивительным ему показалось, что его отпустили без объяснений в марте того же года.

Отец Михаил присматривался к жизни тех, кто чувствовал себя строителем «нового колхозного строя», и тех, кто не находил себе места в этом «строительстве». Исповедник верил, что никто не обладает монополией на доброту, щедрость, справедливость, помилование или наказание … Одному Богу всё подвластно. Когда полуголодным колхозникам обещали «светлое будущее», он чувствовал, что, как в любом расплывчатом обещании, и в этом — была ложь. И ложь эта кровоточила…

Шли годы, а монахи закрытых большевиками монастырей и священники, потерявшие приходы, по-прежнему встречались. Нетрудно предположить, о чём они могли говорить между собой. Конечно, о том, что тревожило, волновало…

Однажды в 1933 году в Краснослободске на квартире священника Соколова отец Михаил обратился к собравшимся: «Все священники и иеромонахи боятся, что советская власть будет расстреливать нас как классовых врагов. Что мы от этого теряем?» Когда же стали говорить о том, что ждёт всех впереди, отец Михаил высказал своё мнение: «Если дело советской власти правое, то оно расцветёт, а если оно будет не право, оно, как здание на песке, при первой буре рассыплется».

23 июля 1937 года в Краснослободском РО НКВД было принято постановление «привлечь Жука Михаила Григорьевича в качестве обвиняемого по ст. 58−10 УК РСФСР».

В обвинительном заключении встречи и разговоры в доме священника Соколова были названы «систематическими собраниями группы служителей религиозного культа», на которых «прорабатывали методы агитации среди верующих против советской власти, всячески делали попытки к дискредитации вождей коммунистической партии».

На допросах он отрицал свою принадлежность к какой-либо группе, от веры не отрёкся.

Тройка при НКВД МАССР от 11 августа 1937 года постановила: «Жука Михаила Григорьевича — расстрелять». Приговор был приведён в исполнение в ночь на 17 августа 1937 года.

Преподобномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Сайт Саранской епархии