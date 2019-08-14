Священномученик Димитрий Павский родился 16 января 1874 года в селе Максатиха Бежецкого уезда Тверской губернии в семье потомственного священника Александра Павловича Павского. Рос весьма любознательным и способным ребёнком, очень интересовавшимся церковной историей.

Окончил духовное училище, затем — Тверскую духовную семинарию. В 1896 году поступил в Казанскую духовную академию, которую окончил в 1899 году со степенью кандидата богословия.

После окончания академии в сане диакона, а затем протодиакона служил в городе Ржеве Тверской губернии, сначала преподавателем арифметики и геометрии, а с 1901 года преподавателем русского языка и дидактики в епархиальном женском училище.

В 1903 году Дмитрий Павлович был рукоположен в сан священника и назначен заведующим Леушинской церковно-учительской женской школы Новгородской епархии. 25 июня 1904 года определением Св. Синода он был перемещён в Минск на должность епархиального наблюдателя «школ церковно-приходских и грамоты Минской епархии» с причислением к клиру кафедрального Петро-Павловского Собора. Очень скоро в среде минского духовенства отец Дмитрий приобрёл широкую известность и зарекомендовал себя с самой положительной стороны.

По своим обязанностям епархиального наблюдателя он много ездил по епархии, общался с духовенством и за короткое время смог достаточно хорошо ознакомиться с особенностями местной церковной и народной жизни. Будучи коренным россиянином, отец Дмитрий, оказавшись в Белоруссии, столкнулся со многими не известными до этого для него проблемами. Он сразу почувствовал, какую опасность здесь представляют польское движение и католическая пропаганда. Особенно резко эта проблема обнажилась после обнародования 17 апреля 1905 года Императорского Указа «Об укреплении начал веротерпимости». Согласно Указу отпадение от православия более не преследовалось, и люди свободно могли избирать для себя вероисповедание. Кроме того, разрешалось преподавание Закона Божьего на национальных языках. После выхода Указа на окраинах Российской Империи случаи отпадения от православия стали массовыми. Отчасти это явление имело вполне естественный и даже оправданный характер, но во многих случаях становилось результатом религиозного совращения.

Такая ситуация не могла не вызвать противодействия со стороны православных людей. Для борьбы общими силами с надвигающейся католической и антирусской пропагандой необходима была некая форма объединения — знамя, под которым бы могли объединиться и вместе трудиться люди самых разных профессий и положения, люди, которым не безразличны были судьба православия и отечества.

Таким объединением явилось открытое в феврале 1907 года Минское Православное Народное Братство во имя Животворящего Креста Господня, организованое на самых широких началах, не только из представителей клира, но и при широком участии мирян, почему и было названо Народным. У самых истоков создания Братства стоял отец Дмитрий, ставший одним из активнейших его членов Павский. При.

С самого начала своей деятельности Братство стало проводить внебогослужебные беседы в храмах Минска. До 500−800 человек слушателей привлекали эти беседы, среди которых было немало и городской интеллигенции. На братских беседах среди других лекторов регулярно выступал и отец Дмитрий. Кроме организации публичных бесед, Братство учредило Справочное бюро для оказания помощи православным людям в трудоустройстве, оказывало материальную помощь нуждающимся, помогало в погребении умерших бедняков и многое другое. Братство обращалось с воззванием к православным не отдавать своих детей в католические школы, возбудило ходатайство об увеличении содержания недостаточно субсидируемых земством церковно-приходских школ. Братство стало издавать газету «Братский Листок», в подготовке которой участвовал и отец Дмитрий. Новоучреждённое Народное Братство сразу обратило на себя внимание в обществе — вызвало самые лестные отзывы со стороны старейшего и авторитетнейшего Виленского Свято-Духовского Братства, неоднократно удостаивалось благодарности епархиального архиерея. Среди пожизненных членов Минского Православного Народного Братства были такие выдающиеся личности, как почётные члены Императорского Православного Палестинского Общества митрополит С.-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) и святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Одновременно с активной деятельностью в Братстве, отец Дмитрий Павский состоял членом Совета и Товарищем Председателем Минского Церковного Историко-Археологического Комитета.

В июне 1908 года он нёс послушание инспектора и преподавателя временных педагогических курсов для учителей и учительниц церковных школ Минской епархии. 8 октября 1908 года был назначен на должность председателя Минского епархиального училищного совета.

Активное участие принимал отец Дмитрий и в подготовке первого (после 300-летнего перерыва) съезда представителей западнорусских православных Братств, инициированного Минским Народным Братством, проходившего в Минске 29−31 августа в 1908 года. К тому времени он пользовался среди братчиков таким авторитетом, что единодушно был избран участниками съезда его председателем. На съезде отец Дмитрий сделал доклад о тайных польских школах, обнаруженных в Минской губернии, и о сохранении русских школ грамотности. Он призывал участников съезда активно бороться с наступлением католичества, не понаслышке зная, с какой изобретательностью и упорством действуют его распространители.

Вообще вопросы народного образования искренне волновали и заботили отца Дмитрия. Прекрасно понимая, что начальным образованием во многом закладывается фундамент мировоззрения человека, он не мог оставаться безучастным и безразличным к тому, в чьи руки оно попадёт и кто будет влиять на народное сознание. Так в феврале 1911 года на епархиальном съезде членов Братства во имя Животворящего Креста Господня, проходившего под председательством отца Дмитрия, по его инициативе Министру внутренних дел была послана телеграмма от имени Братства с просьбой к Государю Императору, чтобы церковно-приходские школы не были изъяты из ведения Церкви. Дело в том, что проект изъятия начальных церковно-приходских школ из ведомства православного исповедания и передачи их в ведение Министерства Народного Просвещения уже не первый год обсуждался в правительственных кругах.

В эти годы деятельность Братства заметно расширилась и уже не ограничивалась только религиозной сферой. Братство начало бороться с революционной деятельностью в деревне и приступило к активной экономической помощи крестьянству. Многими провинциальными отделами Братства открывались ссудно-сберегательные кассы и потребительские лавки для удовлетворения нужд крестьян, стремившихся вырваться из кабалы ростовщиков-евреев.

16 июля 1910 года священник Дмитрий Павский был назначен настоятелем Минского кафедрального собора, с увольнением от должности епархиального наблюдателя церковных школ, и 30 июля 1910 года возведён в сан протоиерея. За ревностное и добросовестное исполнение возложенных на него обязанностей 6 мая 1911 года он был награждён от Св. Синода наперсным крестом.

Помимо настоятельства в соборе, отец Дмитрий с конца 1911 года трудился в качестве члена Минской Духовной Консистории. В марте 1912 года он был уволен от консисторской службы и назначен преподавателем в Минскую Духовную Семинарию, где читал лекции по обличительному богословию, истории и обличению раскола и сектантства. Кроме того, он состоял членом-сотрудником и делопроизводителем Минского отдела Императорского Православного Палестинского Общества, членом Минского Епархиального Комитета Православного Миссионерского общества, секретарём совета Минского отдела Всероссийского Национального Союза, а с 1915 года был цензором Минских Епархиальных Ведомостей.

В самом начале 1915 года во время Рождественских Святок отец Дмитрий сопровождал Преосвященного Митрофана, епископа Минского и Туровского, в поездке по приходам, расположенным в непосредственной близости от боевых действий.

В сентябре 1915 года отец Дмитрий (временно) исполнял обязанности настоятеля Колпинской церкви.

В 1916 году Главнокомандующий армиями западного фронта генерал-адъютант А. Е. Эверт наградил отца Дмитрия за усердную службу и труды, понесённые в военное время, орденом Св. Владимира 4 степени.

После революции 1917 года протоиерей Дмитрий по неизвестным причинам оставил собор и стал настоятелем храма Святого Духа в Острошицком Городке Минского уезда. Возможно, на происшедшую перемену повлияли его общественно-политические взгляды. Ведь отец Дмитрий был деятельным членом и секретарём Минского отдела Всероссийского Национального Союза — известной национал-монархической организации.

9−10 августа 1927 года протоиерей Дмитрий принял участие в проходившем в Минске съезде представителей Минской епархии, сопротивлявшихся обновленческому движению и старавшихся сохранять каноническую связь с Московской Патриархией.

В 1931 году отец Дмитрий был арестован по обвинению в агитации против образования колхозов и Острошицко-Городецким народным судом приговорён к пяти годам заключения в концлагере, но был досрочно освобождён и в 1933 году переехал на жительство в село Ульяново Погорельского (ныне Зубцовского) района Тверской области, где служил настоятелем приходского храма.

Власти решили забрать у храма сторожку, переоборудовав её под помещение для аптеки. По этому вопросу отец Дмитрий совместно с прихожанами был вызван в сельсовет. Там он наотрез отказался передать сторожку властям, поддержав верующих, законно противившихся расхищению церковного имущества под мнимо благовидным предлогом.

Чашу терпения властей переполнил молебен, отслуженный отцом Дмитрием в июне 1937 года во время продолжительной засухи. Вскоре после молебна пошёл сильный дождь. Верующие со слезами на глазах говорили друг другу: «Помолились, и Господь дал дождя!»

23 июля 1937 года протоиерей Дмитрий был арестован по обвинению в «антисоветской агитации», «контрреволюционной шпионской деятельности», «сопротивление выселению из сторожки». На единственном проведённом допросе отец Дмитрий держался спокойно, отверг все предъявленные ему обвинения и отказался отвечать следователю ввиду предвзятости заданных вопросов.

10 августа 1937 года Особая тройка УНКВД Калининской области приговорила исповедника к расстрелу. Отец Дмитрий был расстрелян 14 августа 1937 года в час ночи во внутренней тюрьме города Зубцова Калининской области.

Буквально через неделю после ареста отца Дмитрия, 29 июля 1937 года, был арестован его младший брат — священник Григорий Павский, которого также постигла мученическая кончина. 13 сентября того же года он был приговорён к высшей мере наказания и 17 сентября расстрелян.

28 октября 1999 года протоиерей Димитрий Павский был прославлен определением Синода Белорусской Православной Церкви как местночтимый святой Белорусской Православной Церкви.

Священномученик Димитрий причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания в августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

https://drevo-info.ru/articles/18 078.html

http://www.ippo.ru/historyippo/article/svyaschennomuchenik-protoierey-dimitriy-pavskiy-18−202 583