Преподобномученик Серафим (Богословский), в миру Александр Ефимович Богословский, родился в 1881 году в Глухове Черниговской губернии. Отец его, Евфимий, был управляющим у помещика. Мать, Мария, была женщина кроткая, часто посещала храм Божий. В семье было двое детей: Саша и его старшая сестра. Матери отца Серафима, когда он был ещё мальчиком-гимназистом, было открыто во сне Богом, что её сын примет мученическую кончину. Этот сон матери глубоко запал в душу мальчика, и он так рассуждал: «Если кончина моя будет мученической, что искать мне в миру?» И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь.
В 1907 году пострижен в монашество преосвященным Димитрием. Отец Серафим был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он был наделён иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Духовником его был иеромонах Домн (Аггеев), духовная связь с которым не прекращалась и после кончины последнего в
В начале XX века отец Серафим в числе других монахов Глинской пустыни был приглашён в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь, который был основан в
В 1909 году в г. Верном (ныне Алма-Ата) преосвященным Димитрием отец Серафим был рукоположен в сан иеромонаха к Успенскому храму Туркестанского архиерейского дома.
Городская суета тяготила глинского монаха, и в свободное от несения седмичных служб время он вместе с другими монахами удалялся в горное урочище Медео, где ими сообща был основан скит на сопке Мохнатой.
В скиту были поставлены деревянные кельи, поклонный крест, вокруг которого был разбит цветник, устроена подземная церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим сделал всю утварь и написал все иконы для церкви. К этому периоду времени относится основание в г. Верном Иверско-Серафимовской женской общины, обращённой в 1910 г. в женский общежительный монастырь. Отец Серафим прилагал к укреплению монастыря своё пастырское попечение, духовно окормляя его насельниц.
В
В
В
Место для скита было указано Богом: в поисках места монахи остановились на ночь в Аксайском ущельи близ пасеки у подножия Кызыл-Жарской горы и вдруг увидели на горе яркий свет. Поднявшись на гору, осмотрели место, откуда с наступлением сумерек исходило неземное сияние и вернувшись, говорили: «Какое дивное это место! Как там радостно! Какая там святость, красота какая, какая благодать!». На этом месте они поставили келии на расстоянии приблизительно
Однажды отец Серафим видел в тонком сне следующее: «Идут они втроём — отец Анатолий, отец Феогност и отец Серафим по ущелью и видят — храм стоит, красоты необыкновенной. Зашли в него все втроём, но о. Анатолий вышел из храма и убежал. И висят в этом храме 5 горящих паникадил. Вот одно из них, центральное паникадило, закачалось, закачалось, оборвалось и упало на пол. Второе паникадило закачалось и упало. Третье паникадило закачалось, но не упало, удержалось, а два паникадила висели неподвижно». Этот сон оказался впоследствии вещим.
Каждое воскресенье отец Серафим служил в скиту на Мохнатой сопке, у своих духовных дочерей. По воспоминаниям монахини Магдалины:
«Когда служил отец Серафим Литургию, в алтарь невозможно было смотреть, сияние было какое-то необыкновенное. …на отца Серафима тоже невозможно было смотреть, он в каком-то сиянии весь стоял, что и объяснить не могу. И трепет такой одолевал, что я от алтаря сразу отходила, как что-то меня отталкивало. Такая, видимо, благодать была».
Отец Серафим внешне был очень красив. Монахиня Магдалина так описывала внешность иеромонаха Серафима:
«Отец Серафим был среднего роста, среднего телосложения (не худощав, не полон). Волосы густые, тёмно-русые, без седины, очень кудрявые, не длинные — не доставали до плеч. Борода густая, небольшая, постриженная, кудрявая, тёмно-русая. Небольшие подстриженные усы. Лицо красивое, глаза голубые, большие, нос прямой, брови густые, немного не сросшиеся. Выражение лица доброе, кроткое. Лоб закрыт скуфьёй. Волосы из-под скуфьи выбивались и завивались вверх».
Отец Серафим имел кроткий нрав, и старался быть незаметным, даже юродствовал иногда: неряшливо ел, был растрёпан. Однако, перед службой всегда тщательно приводил себя в порядок.
В Аксайских горах монахи косили сено, выращивали картофель, у источника рядом со скитом сажали гвоздики…
Преподобномученик Феогност, в миру — Фёдор Пивоваров, родился в 1873 году в г. Белополье Харьковской губернии (ныне Сумская область Украины), происходил из мещанского сословия.
28 ноября 1904 года принял монашеский постриг в Глинской пустыни. Отец Феогност был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он имел хорошие административные способности. В начале XX века отец Феогност в числе других монахов Глинской пустыни был приглашён епископом Александром (Кульчицким) в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь на берегу озера Иссык-Куль. 26 апреля 1906 года рукоположен в сан иеродиакона, а 22 июля того же года — в сан иеромонаха. Со 2 ноября 1906 года — благочинный. С 8 декабря 1908 года исполнял обязанности настоятеля Иссык-Кульского монастыря. С 1916 года — помощник духовника для мирян.
Летом
С
+ + +
Лето
В августе
10 августа 1921, вечером, приехали в скит трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим принял их в своей келии, напоил чаем с мёдом, постелил под ёлкой сена и уложил спать. Сам пошёл к отцу Анатолию и рассказал ему о приехавших подозрительных вооружённых людях. Потом, встав на колена с чётками, стал читать правило. Под утро 11 августа красноармейцы подошли к нему, наставили ружьё в спину. Он закричал: «Анатолий!». Закричал, а они в это время выстрелили. Отец Анатолий понял, что отца Серафима убили, и побежал на пасеку за помощью. Потом бандиты убили спящего отца Феогноста, обыскали келии, надеясь найти деньги, но не найдя ничего, уехали.
На другой день приехали милиционеры, посмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли её досками и без гробов, завернув монахов в мантии, похоронили. Отец Анатолий (Смирнов) отпевал их в скиту на Мохнатой сопке. Сорокоуст служили во всех церквах города Верного, потому что их очень чтили в городе. Убийц нашли, но военный трибунал судить их отказался.
Предвидя свою кончину, отец Серафим говорил двоим духовным дочерям: «меня не будет. Я буду здесь похоронен, а вы каждый год ходите ко мне на могилу». Монахини, инокини и прихожане выполняли это послушание. Несмотря на государственный атеизм, все эти годы из заупокойных синодиков прихожан Свято-Никольского кафедрального собора Алма-Аты не исчезали имена убиенных монахов и совершались паломнические восхождения к могиле в Аксайском ущелье.
В
По благословению патриарха Алексия II, 11 августа
Оба мученика, Серафим и Феогност, были прославлены для общецерковного почитания на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
