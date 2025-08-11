Преподобномученик Серафим (Богословский), в миру Александр Ефимович Богословский, родился в 1881 году в Глухове Черниговской губернии. Отец его, Евфимий, был управляющим у помещика. Мать, Мария, была женщина кроткая, часто посещала храм Божий. В семье было двое детей: Саша и его старшая сестра. Матери отца Серафима, когда он был ещё мальчиком-гимназистом, было открыто во сне Богом, что её сын примет мученическую кончину. Этот сон матери глубоко запал в душу мальчика, и он так рассуждал: «Если кончина моя будет мученической, что искать мне в миру?» И, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь.

В 1907 году пострижен в монашество преосвященным Димитрием. Отец Серафим был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он был наделён иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Духовником его был иеромонах Домн (Аггеев), духовная связь с которым не прекращалась и после кончины последнего в 1908 г . В Глинской пустыни он нёс послушание в иконописной, но кроме того был прекрасный чтец.

В начале XX века отец Серафим в числе других монахов Глинской пустыни был приглашён в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь, который был основан в 1882 г . епископом Александром (Кульчицким) на берегу озера Иссык-Куль с целью распространения Православия в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников.

В 1909 году в г. Верном (ныне Алма-Ата) преосвященным Димитрием отец Серафим был рукоположен в сан иеромонаха к Успенскому храму Туркестанского архиерейского дома.

Городская суета тяготила глинского монаха, и в свободное от несения седмичных служб время он вместе с другими монахами удалялся в горное урочище Медео, где ими сообща был основан скит на сопке Мохнатой.

В скиту были поставлены деревянные кельи, поклонный крест, вокруг которого был разбит цветник, устроена подземная церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим сделал всю утварь и написал все иконы для церкви. К этому периоду времени относится основание в г. Верном Иверско-Серафимовской женской общины, обращённой в 1910 г. в женский общежительный монастырь. Отец Серафим прилагал к укреплению монастыря своё пастырское попечение, духовно окормляя его насельниц.

В 1911 г . иеромонах Серафим был отпущен в горы для пустынного жития преосвященным Димитрием. Через год к нему присоединился и другой монах — Анатолий (Смирнов), постриженный тем же преосвященным Димитрием.

В 1913 г . число пустынников увеличилось ещё двумя иеромонахами: Антонием, бежавшим из Иссык-Кульского монастыря и Иезекиилем, прибывшим с Афона. Наконец, к ним присоединились несколько мирян, носивших длинные волосы, подрясники и пояса: Михаил, Илья, Фирс и другие. Сначала они собирались для богослужения в архиерейскую дачную церковь, а потом выкопали особую пещеру, обставили её необходимыми вещами для богослужения и просили дать им антиминс. Таким образом возник небольшой скит, члены которого питались травами, овощами и сухарями и жили в небольших избушках. Место это находилось в 15 верстах от города и в 6-ти от Архиерейской дачи.

В 1913 г . в Иверско-Серафимовском монастыре началось большое смущение и нестроение. Отец Серафим, болезнуя сердцем за судьбу монастыря, в котором духовная жизнь всё больше и больше угасала, забрал своих духовных чад из монастыря в скит на Мохнатую сопку. Сами же монахи решили найти для своих подвигов более уединённое место.

Место для скита было указано Богом: в поисках места монахи остановились на ночь в Аксайском ущельи близ пасеки у подножия Кызыл-Жарской горы и вдруг увидели на горе яркий свет. Поднявшись на гору, осмотрели место, откуда с наступлением сумерек исходило неземное сияние и вернувшись, говорили: «Какое дивное это место! Как там радостно! Какая там святость, красота какая, какая благодать!». На этом месте они поставили келии на расстоянии приблизительно 100 метров одну от другой, вырыли три пещеры — в одной хранили продукты, в двух других молились. (Пещеры эти существуют поныне.) Служили в большой деревянной келии отца Анатолия.

Однажды отец Серафим видел в тонком сне следующее: «Идут они втроём — отец Анатолий, отец Феогност и отец Серафим по ущелью и видят — храм стоит, красоты необыкновенной. Зашли в него все втроём, но о. Анатолий вышел из храма и убежал. И висят в этом храме 5 горящих паникадил. Вот одно из них, центральное паникадило, закачалось, закачалось, оборвалось и упало на пол. Второе паникадило закачалось и упало. Третье паникадило закачалось, но не упало, удержалось, а два паникадила висели неподвижно». Этот сон оказался впоследствии вещим.

Каждое воскресенье отец Серафим служил в скиту на Мохнатой сопке, у своих духовных дочерей. По воспоминаниям монахини Магдалины:

«Когда служил отец Серафим Литургию, в алтарь невозможно было смотреть, сияние было какое-то необыкновенное. …на отца Серафима тоже невозможно было смотреть, он в каком-то сиянии весь стоял, что и объяснить не могу. И трепет такой одолевал, что я от алтаря сразу отходила, как что-то меня отталкивало. Такая, видимо, благодать была».

Отец Серафим внешне был очень красив. Монахиня Магдалина так описывала внешность иеромонаха Серафима:

«Отец Серафим был среднего роста, среднего телосложения (не худощав, не полон). Волосы густые, тёмно-русые, без седины, очень кудрявые, не длинные — не доставали до плеч. Борода густая, небольшая, постриженная, кудрявая, тёмно-русая. Небольшие подстриженные усы. Лицо красивое, глаза голубые, большие, нос прямой, брови густые, немного не сросшиеся. Выражение лица доброе, кроткое. Лоб закрыт скуфьёй. Волосы из-под скуфьи выбивались и завивались вверх».

Отец Серафим имел кроткий нрав, и старался быть незаметным, даже юродствовал иногда: неряшливо ел, был растрёпан. Однако, перед службой всегда тщательно приводил себя в порядок.

В Аксайских горах монахи косили сено, выращивали картофель, у источника рядом со скитом сажали гвоздики…

Преподобномученик Феогност, в миру — Фёдор Пивоваров, родился в 1873 году в г. Белополье Харьковской губернии (ныне Сумская область Украины), происходил из мещанского сословия.

28 ноября 1904 года принял монашеский постриг в Глинской пустыни. Отец Феогност был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он имел хорошие административные способности. В начале XX века отец Феогност в числе других монахов Глинской пустыни был приглашён епископом Александром (Кульчицким) в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь на берегу озера Иссык-Куль. 26 апреля 1906 года рукоположен в сан иеродиакона, а 22 июля того же года — в сан иеромонаха. Со 2 ноября 1906 года — благочинный. С 8 декабря 1908 года исполнял обязанности настоятеля Иссык-Кульского монастыря. С 1916 года — помощник духовника для мирян.

Летом 1916 г . в Семиречье началось восстание киргизов. Они напали на монастырь и потребовали к определённому дню приготовить монастырские ценности и пригрозили расправой в случае отказа. Тогда часть монахов, в числе которых был отец Феогност, ушла из монастыря — кто в горы, кто в ближайшие селения. Монахи преклонного возраста остались, положившись на волю Божию. Приехавшие в назначенный день киргизы выбили монастырские двери, иконы побили, забрали церковную утварь и устроили над монахами казнь: не пощадили никого, всех порубили саблями. Вечером вернулись ушедшие монахи и на следующее утро похоронили всех убиенных в общей могиле. После этого события отец Феогност ушёл в город Верный.

С 1913 г . иеромонахи Серафим, Феогност и монах Ираклий начали строить скит. С 1916 г . о. Феогност стал постоянно жить в этом скиту.

+ + +

Лето 1921 г . было очень дождливым и разрешилось сильнейшим наводнением-селем, который прошёл в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери.

В августе 1921 г . все пятеро монахов Аксайского скита пошли в г. Верный в Никольскую церковь на праздник целителя Пантелеимона. Двое из них остались в городе, а трое возвратились в скит.

10 августа 1921, вечером, приехали в скит трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим принял их в своей келии, напоил чаем с мёдом, постелил под ёлкой сена и уложил спать. Сам пошёл к отцу Анатолию и рассказал ему о приехавших подозрительных вооружённых людях. Потом, встав на колена с чётками, стал читать правило. Под утро 11 августа красноармейцы подошли к нему, наставили ружьё в спину. Он закричал: «Анатолий!». Закричал, а они в это время выстрелили. Отец Анатолий понял, что отца Серафима убили, и побежал на пасеку за помощью. Потом бандиты убили спящего отца Феогноста, обыскали келии, надеясь найти деньги, но не найдя ничего, уехали.

На другой день приехали милиционеры, посмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли её досками и без гробов, завернув монахов в мантии, похоронили. Отец Анатолий (Смирнов) отпевал их в скиту на Мохнатой сопке. Сорокоуст служили во всех церквах города Верного, потому что их очень чтили в городе. Убийц нашли, но военный трибунал судить их отказался.

Предвидя свою кончину, отец Серафим говорил двоим духовным дочерям: «меня не будет. Я буду здесь похоронен, а вы каждый год ходите ко мне на могилу». Монахини, инокини и прихожане выполняли это послушание. Несмотря на государственный атеизм, все эти годы из заупокойных синодиков прихожан Свято-Никольского кафедрального собора Алма-Аты не исчезали имена убиенных монахов и совершались паломнические восхождения к могиле в Аксайском ущелье.

В 1991 г . к 70-летию трагедии на месте убиения иеромонахов был водружён поклонный крест, в 1992 г . была устроенна часовня, а позже и скит св. Серафима и Феогноста.

По благословению патриарха Алексия II, 11 августа 1993 г . установлено местное почитание новомучеников — иеромонахов Серафима и Феогноста и иже с ними в Казахстанской земле пострадавших.

Оба мученика, Серафим и Феогност, были прославлены для общецерковного почитания на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

https://drevo-info.ru/articles/13 477.html

https://drevo-info.ru/articles/13 478.html