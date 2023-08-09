Священномученик Пантелеимон родился в начале 1880-х годов в городе Великие Луки Псковской губернии в семье псаломщика городского собора Иоанна Богоявленского. В 1903 году Пантелеимон окончил Псковскую духовную семинарию и был назначен псаломщиком в Никольский храм Александровского Посада Псковской губернии. 3 июля 1907 года он был рукоположен во диакона ко храму великомученика Георгия Победоносца в селе Сенно той же губернии, а 30 сентября 1908 года — во священника ко храму Казанской иконы Божией Матери Воронцовского Благовещенского женского монастыря, основанного в 1898 году протоиереем Иоанном Кронштадтским. После трёх лет служения в монастыре летом 1911 года отец Пантелеимон был направлен служить в храм в селе Верхний Остров, а осенью того же года — в храм святителя Николая в погосте Карачуницы Порховского уезда, где тщанием помещика В.М. Лопухина при храме был устроен инвалидный дом. В том же году он был назначен вторым священником Свято-Троицкого собора в городе Порхове. В 1912 году на съезде священников, депутатов Порховского духовно-училищного округа, отца Пантелеимона избрали кандидатом в члены правления училища на три года, с 1913 по 1915 год.

Вскоре после прихода к власти большевиков, в сентябре 1918 года, отец Пантелеимон за произносимые им проповеди был арестован Псковской губернской чрезвычайной комиссией и расстрелян.

Священномученик Пантелеимон прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 30 июля 2003 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.2». Тверь. 2016. С. 145−146

Собор Новомучеников и Исповедников Российских