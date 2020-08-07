Священномученик Александр родился 6 августа 1873 года в семье полкового священника Николая Петровича Сахарова, служившего в Петропавловской церкви 3-го гренадерского Перновского короля Фридриха Вильгельма IV полка, распо­лагавшегося в то время в Хамовнических казармах в Москве, и его супруги Марии Павловны, дочери диакона Павла Тимо­феевича Леонтьева. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии Александр Николаевич был рукополо­жен в сан священника. В 1907 году он служил в храме Смоленской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, в 1912 году — в Воскресенской Малоколоменской церкви, а в конце 1914 года был возведён в сан протоиерея и служил в церкви лейб-гвардии Семеновско­го полка в Санкт-Петербурге.

В 1924 году власти в Петрограде усилили борьбу с православ­ными, арестовывая и заключая их в тюрьмы и концлагеря. Для ареста достаточно было доноса; доносчиками чаще всего выступа­ли в то время обновленцы.

В январе 1924 года в ОГПУ поступил донос, в котором говори­лось, что протоиерей Александр Сахаров «сообщал прихожанам, что после смерти одного „антихриста“, указывая на <…> товари­ща Ленина, очередь за другим, и что только тогда Россия и мы можем свободно вздохнуть».

В начале февраля 1924 года протоиерей Александр был аресто­ван. На допросах он не признал себя виновным, сказав: «Пропо­веди я говорил почти на каждой службе, но только на евангель­ские темы, не затрагивая политических вопросов и общественных деятелей <…>. Может быть, кому-либо из слушателей в моих про­поведях действительно показалось что-либо антисоветским, но я вас уверяю, что этого не было никогда».

26 сентября 1924 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Александра к трём годам заключения. 22 октября он был отправлен в Соловецкий концлагерь, откуда ему уже не суждено было вернуться. Протоиерей Александр Са­харов скончался 7 августа 1927 года и был погребён в безвестной могиле на Соловках.

Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.2». Тверь. 2016. С. 53−57

Собор новомучеников и исповедников Соловецких