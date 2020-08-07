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|Игумен Дамаскин (Орловский)
|07.08.2020
Священномученик Александр родился 6 августа 1873 года в семье полкового священника Николая Петровича Сахарова, служившего в Петропавловской церкви 3-го гренадерского Перновского короля Фридриха Вильгельма IV полка, располагавшегося в то время в Хамовнических казармах в Москве, и его супруги Марии Павловны, дочери диакона Павла Тимофеевича Леонтьева. После окончания Санкт-Петербургской духовной академии Александр Николаевич был рукоположен в сан священника. В 1907 году он служил в храме Смоленской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, в 1912 году — в Воскресенской Малоколоменской церкви, а в конце 1914 года был возведён в сан протоиерея и служил в церкви лейб-гвардии Семеновского полка в Санкт-Петербурге.
В 1924 году власти в Петрограде усилили борьбу с православными, арестовывая и заключая их в тюрьмы и концлагеря. Для ареста достаточно было доноса; доносчиками чаще всего выступали в то время обновленцы.
В январе 1924 года в ОГПУ поступил донос, в котором говорилось, что протоиерей Александр Сахаров «сообщал прихожанам, что после смерти одного „антихриста“, указывая на <…> товарища Ленина, очередь за другим, и что только тогда Россия и мы можем свободно вздохнуть».
В начале февраля 1924 года протоиерей Александр был арестован. На допросах он не признал себя виновным, сказав: «Проповеди я говорил почти на каждой службе, но только на евангельские темы, не затрагивая политических вопросов и общественных деятелей <…>. Может быть, кому-либо из слушателей в моих проповедях действительно показалось что-либо антисоветским, но я вас уверяю, что этого не было никогда».
26 сентября 1924 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило отца Александра к трём годам заключения. 22 октября он был отправлен в Соловецкий концлагерь, откуда ему уже не суждено было вернуться. Протоиерей Александр Сахаров скончался 7 августа 1927 года и был погребён в безвестной могиле на Соловках.
Священномученик Александр прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.
Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.2». Тверь. 2016. С. 53−57
Собор новомучеников и исповедников Соловецких
https://rusk.ru/st.php?idar=78682
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