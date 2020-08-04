Священномученик Алексий родился в 1870 году в селе Титове Тверского уезда Тверской губернии в семье диакона Иоанна Ильинского. В 1884 году он поступил в духовное училище в городе Торжке, по окончании которого продолжил обучение в Тверской духовной семинарии. Находясь на первом курсе, Алексей в 1888 году написал прошение с просьбой отчислить его из семинарии. Год он пробыл послушником в Николо-Бабаевском монастыре, который входил в состав Костромской епархии. С 1892 по 1894 год он служил в армии ефрейтором. 6 июля 1895 года по благословению епископа Старицкого, викария Тверской епархии Гавриила (Голосова) он поступил псаломщиком в храм во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское-Шишковых Кумординской волости Тверского уезда, который был построен в 1879 году усердием прихожан. Впоследствии Алексей Иванович был рукоположен во диакона, а в 1921 году — во священника и служил в одном из храмов в городе Торжке до его закрытия в 1929 году. В том же году отец Алексий был назначен служить в Преображенский храм в селе Спас Новоторжского района. В это время власти развернули широкую кампанию против крестьян, записывая всех неугодных им в кулаки и высылая их.

Поводом для преследований духовенства зачастую служила тогда неуплата налогов. В начале 1931 года власти потребовали от отца Алексия кроме обычного для лишенцев, весьма высокого подоходного налога, который им был к тому времени выплачен, уплаты налога на культурные нужды населения в размере 950 рублей, последний срок уплаты которого попадал на среду первой недели Великого поста. В противном случае они угрожали описать не только имущество самого священника, но и имущество жены, которая жила в это время отдельно от него в Торжке. Под угрозой оказалось и богослужение в храме, причём в то самое время, когда люди готовились к исповеди и святому причащению на первой неделе поста.

Отец Алексий обратился за помощью к прихожанам. Деньги, хотя и не к сроку, но были прихожанами собраны и отданы священником властям со всеми штрафными приписками, всего в сумме 1300 рублей. Но и это не помогло. Власти поставили священнику в вину само обращение его к прихожанам за помощью и приписали его к группе крестьян, уже намеченных ими к аресту, будто бы он имел с ними дружество и его проповеди препятствовали быстрому сбору денег во время проведения государственной кампании «пятилетка в четыре года». Доказательством этого, по мнению властей, служило то, что крестьяне слишком быстро собрали деньги на храм, а кто любит храм, утверждали они, любить советскую власть не может.

Отец Алексий и крестьяне были арестованы 11 марта 1931 года и заключены в тверскую тюрьму. Арестовали и бывшего псаломщика, служившего в Преображенском храме до 1918 года, но после прихода советской власти оставившего служение; он сумел убедить сотрудников ОГПУ, что Церковь оставил навсегда, и был выпущен на свободу.

В течение трёх дней были допрошены нарочито подобранные чекистами свидетели, жители села Спас и соседних деревень, которые показали, что священник не только обращался с просьбой о помощи в храме, но даже выпустил «воззвание», в котором писал: «Дорогие братья и сёстры, помогите! На меня наложили 950 рублей, последний срок уплаты в среду на первой неделе поста, в случае неуплаты как у меня, так и у жены будет описано имущество». Однако само «воззвание» свидетель представить не смог, сказав, что его разорвал по прочтении. Другой свидетель, служивший в своё время в продотряде и за совершенные им там преступления приговорённый к двум годам условно, заявил об отце Алексии: «Я со своей стороны считаю его самым заядлым контрреволюционером». Доказательством вины священника, по словам свидетеля, служило то, что ему крестьяне собрали деньги быстро, а на государственные займы сбор денег идёт весьма туго: «Вот здесь и видима работа нашего попа и наших кулаков», — сказал он.

20 марта 1931 года следователь допросил отца Алексия. «Никакой связи с лицами, проходящими со мной по делу, у меня не было, — сказал священник. — Никаких выступлений против власти я не делал. При обращении к прихожанам за помощью уплатить налог я ничего против власти не говорил и прочитанное мне показание считаю ложью. Виновным себя в предъявленном мне обвинении — агитации против советской власти и её мероприятий — не признаю».

3 апреля 1931 года тройка при Полномочном представительстве ОГПУ приговорила священника к пяти годам ссылки в Казахстан, куда он был отправлен с тюремным этапом.

18 июня 1931 года исповедник прибыл в Карагандинский лагерь, и ему было приказано далее ехать в Акмолинск (ныне Астана). Но состояние здоровья его после этапа было таково, что он уже никуда отправиться не мог. Священник Алексий Ильинский скончался в Карагандинском концлагере 4 августа 1931 года и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Алексий прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 477−479

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших