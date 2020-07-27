Священномученик Константин родился в 1896 году в семье учителя Степана Григорьевича Богоявленского в селе Алексине Ковровского уезда Владимирской губернии (ныне Савинского района Ивановской области). Вскоре семья переехала на Урал, и в 1898 году Степан Григорьевич был рукоположен во диакона к Иоанно-Богословской церкви при Екатеринбургском духовном училище.

Первоначальное образование Константин получил в Екатеринбургском духовном училище, которое он окончил в 1911 году, а в 1917-м — в числе лучших учеников — Пермскую духовную семинарию и в том же году был рукоположен во священника к Михаило-Архангельскому храму в селе Меркушинском Верхотурского уезда Пермской губернии.

В селе Меркушинском до 1704 года находились под спудом мощи святого праведного Симеона Верхотурского. После того как мощи были перенесены в город Верхотурье, из могилы забил источник, над которым был построен небольшой храм в честь святого праведного Симеона, а рядом — значительно больших размеров храм Архистратига Божия Михаила; храмы были соединены между собой крытой галереей. Чудотворный источник привлекал множество паломников, и село со временем стало одним из самых процветающих и богатых в Верхотурском уезде.

В феврале 1918 года к власти в уезде пришли большевики, приступившие к насильственной мобилизации населения в Красную гвардию. Летом 1918 года на многолюдном собрании в селе Меркушинском крестьяне обсуждали указ о мобилизации и единодушно заявили, что не желают идти в Красную гвардию: только недавно многие из них вернулись из окопов Первой мировой войны и хотели теперь летнюю страду провести на своих полях.

Представители власти, пришедшие на собрание объявить о мобилизации, были избиты крестьянами, а один из них при попытке бежать был убит. В тот же день меркушинцами были арестованы десять членов большевистского местного Совета.

О происшедшем в селе мятеже было сообщено большевистским властям в Верхотурье. Над жителями нависла угроза расправы, и они обратились к священнику за советом. Отец Константин посоветовал помолиться святому праведному Симеону Верхотурскому, и жители села с крестным ходом отправились в Верхотурье. Крестный ход вышел из Меркушинского поздно вечером и к утру дошёл до села Красная Гора, возле которого расположился отряд красногвардейцев, встретивший идущих с иконами и хоругвями пулемётным огнём. Участники крестного хода рассеялись, в Меркушинское вошёл карательный отряд и стали производиться аресты. В первую очередь был арестован священник Константин Богоявленский.

14/27 июля 1918 года отец Константин и староста храма были выведены перед жителями села для публичной казни. Их заставили вырыть себе могилу, а затем, поставив на краю ямы, убили выстрелами в голову и, столкнув тела в яму, засыпали.

Жители села обратились к властям с просьбой перезахоронить убитых. Разрешение было получено, и 30 июля 1918 года состоялось отпевание убитых, после чего отец Константин был погребён за алтарём Михаило-Архангельского храма.

В 1930—1940 годах Михаило-Архангельский храм был взорван, Симеоновский — превращён в спортивный зал, который впоследствии был заброшен, и здание со временем обратилось в руины.

В 1994 году в Екатеринбурге был открыт Ново-Тихвинский женский монастырь, и в 1996 году разрушенные храмы села Меркушина стали частью его подворья. 31 мая 2002 года при восстановлении Михаило-Архангельского храма были обретены мощи священномученика Константина, которые были затем перенесены в храм.

Священномученик Константин прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 17 июля 2002 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 273−276