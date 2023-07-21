Священномученик Николай родился 3 ноября 1867 года в селе Воскресенском-на-Пуре Ростовского уезда Ярославской губернии в семье диакона церкви Воскресения Словущего Иоанна Матвеевича Брянцева и его супруги Надежды Васильевны. Затем семья переехала в Ярославль, где отец Иоанн стал служить в Петропавловской церкви. Окончив в 1888 году Ярославскую духовную семинарию, Николай был назначен учителем в находившееся в Ярославском уезде Путятинское начальное училище.

29 июля 1890 года он был рукоположен во священника ко храму Рождества Пресвятой Богородицы в селе Туношна Ярославского уезда, в 1895-м — переведён служить в Троицкую тюремную церковь в Ярославле. Отец Николай, как священник тюремной церкви, входил в состав общества пособия лицам, освобождаемым из тюремного заключения, задачей которого было оказание материальной помощи освобождавшимся из заключения, содействие в поисках работы, а также отправка их на родину.

В Ярославской губернской тюрьме действовала в то время школа грамоты и была библиотека, собранная в основном из книг, пожертвованных благотворителями. Обучением занимались священник Николай Брянцев и диакон. В 1904 году занятия в школе проходили в течение семи месяцев, и занималось в ней восемнадцать заключённых. За это время они научились читать и писать, выучили некоторые молитвы, получили представление о событиях Священной истории, истории отечественной, географии и арифметике. Занятия проходили четыре раза в неделю по три часа в день. В 1908 году отец Николай был переведён во Владимирскую церковь, в 1914-м — в храм Параскевы Пятницы на Туговой горе, где когда-то служил псаломщиком его дедушка Матвей Петрович Брянцев.

За время пастырского служения отец Николай достиг значительных успехов в преподавании Закона Божия, за что не раз был награждаем епархиальным начальством. Он был законоучителем Туношенского начального народного училища, заведующим и законоучителем тюремной школы грамоты, законоучителем 1-й духовной начальной школы и ярославской школы садоводства, огородничества и пчеловодства, законоучителем начального училища при спичечной фабрике Дунаева и заведующим и законоучителем Пятницкой Туговой церковно-приходской школы.

8/21 июля 1918 года красногвардейцы, подавлявшие антибольшевистское восстание в Ярославле, хотели установить рядом с церковью Параскевы Пятницы артиллерийское орудие для обстрела центра города. Но отец Николай выразил несогласие с этим и был расстрелян. Тело его сбросили в яму и, глумясь над убитым священником, поверх бросили труп собаки. Отпет он был через десять дней священником Василием Моревым и похоронен на кладбище храма, где служил.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г . Определение от 17 июля 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Церкви Русской. Июль. Ч.1». Тверь. 2016. С. 257−259

Собор новомучеников и исповедников в земле Ярославской просиявших