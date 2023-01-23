Анна Гавриловна Добронравова родилась в 1879 году в селе Шегарском Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии в семье священника. Окончив епархиальное училище, в 1903 году поступила учительницей в детский приют при Шуйском Воскресенском-Феодоровском монастыре. В её обязанности входило учить девочек грамоте и рукоделию. В этом монастыре она приняла постриг с именем Арсения. В 1915 г. сестры монастыря избрали её игуменией.

Усердная последовательница учения святых отцов, и особенно епископа Игнатия (Брянчанинова), о молитве и подвижнической жизни, она шла в горнюю страну долгим путем смирения и самоукорения, почитая себя ниже всех. Праведность её как подвижницы и исповедницы Христовой уже прижизненно не вызывала сомнений. В монастыре она вела тихий, уединенный образ жизни, была усердной делательницей Иисусовой молитвы.

В 1919 году власти распорядились закрыть монастырь, но затем позволили не закрывать с тем, однако, чтобы монахини работали в совхозе. Странно это им было, но директор совхоза Иван Иванович Озарин уговорил их принять предложение. «Матушки, — говорил он, — не расстраивайтесь, идите ко мне все, я всем буду платить, а работать из вас будут только те, кто может, кому будет по силам». Насельницы, которых было тогда триста тридцать человек, согласились. Жили в монастыре, работать ходили в совхоз, но по праздникам не работали, пребывая на молитве в церкви.

В общем, всё осталось по-старому, за исключением того, что теперь плодами сельскохозяйственных трудов пользовался не монастырь, а совхоз, который платил монахиням за труд. Мать Арсения осталась игуменией, и Озарин никого из насельниц не ставил на работу, не испросив у неё предварительно благословения. Это было особенно важно в тех случаях, когда намечался постриг, так как по правилам монастыря новопостриженные не выходили из церкви сорок дней. Другим строго соблюдавшимся правилом было то, что в мантию постригали только после сорока лет. Молитвами праведной игумении 10 лет прожили насельницы безмятежно среди бушующих вод безбожия.

В 1929 году власти прислали распоряжение о закрытии монастыря и недопущении церковных служб и иноческой жизни ни под каким видом. Директор совхоза, не желая принимать участия в разорении монастыря и создании крепостных колхозов, уволился и уехал. Монастырь закрыли.

В апреле 1932 года игумения Арсения была арестована; её обвинили в том, что она «проводила среди населения… агитацию, используя главным образом церковь, призывала к противодействиям…» Виновной себя мать Арсения ни в чем не признала.

В октябре Особое Совещание ОГПУ приговорило её к трём годам ссылки в Казахстан. Первое время игумения жила в Алма-Ате, а затем была сослана в Каркалинск. Здесь она приняла схиму с именем Фома. По окончании срока ссылки в 1935 году игумения приехала во Владимир.

В конце июня 1938 года чекисты снова арестовали матушку. Её обвинили в том, что она «являлась активной участницей контрреволюционной организации духовенства и монашества». В тюрьме игумения Арсения тяжело заболела, и с начала января следствие было приостановлено.

Скончалась матушка 23 января 1939 года в больнице при Ивановской тюрьме № 1. «Смерть последовала вследствие падения сердечной деятельности на почве… полного истощения организма». По свидетельству монахини Серафимы (Булгаковой), на следующую ночь после кончины матушки, её сокамернице было во сне сказано: «Какой у вас здесь на земле беспорядок, а у нас мощи матушки Арсении в таком почете находятся».

Преподобномученица Арсения (Добронравова) прославлена в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

БД «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века» ПСТГУ