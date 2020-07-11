Преподобномученица Севастиана родилась 20 ноября 1872 года в селе Старо-Иванцево Лукояновской волости Арзамасского уезда Нижегородской губернии в семье крестьян Харитона Никитича и Минодоры Абрамовны Агеевых-Зуевых и в крещении была наречена Стефанидой.

В 1892 году Стефанида поступила послушницей в Воскресенский Фёдоровский монастырь под городом Шуей Владимирской епархии и с 30 мая этого года проходила послушание на кухне. В 1915 году игуменьей монастыря была назначена монахиня Арсения (Добронравова). В 1924 году она приняла на жительство вернувшегося из ссылки митрополита Серафима (Чичагова), который прожил в обители несколько лет, пока не получил назначение на Санкт-Петербургскую кафедру, во времена гонений на Церковь переименованную по имени города, названного тогда в честь первого гонителя российских христиан. Митрополиту в это время было семьдесят два года, и в помощь ему по хозяйству игуменья Арсения отпустила двух монахинь, одной из них была Стефанида, постриженная к тому времени в мантию с именем Севастиана. В 1933 году митрополит Серафим был уволен за штат и поселился в частном доме в посёлке Удельное вблизи Москвы, куда за ним последовали и помогавшие ему монахини Севастиана и Вера (Втюрина).

30 ноября 1937 года митрополит Серафим был арестован и заключён в Таганскую тюрьму в Москве; 7 декабря того же года тройка НКВД приговорила его к расстрелу, и 11 декабря 1937 года он был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой.

10 декабря 1937 года были арестованы монахини Севастиана и Вера, продолжавшие жить в том же доме в посёлке Удельное, и в тот же день допрошены.

— Чем вы занимаетесь в данное время и на какие средства существуете? — спросил монахиню Севастиану следователь.

— С 1927 года я нахожусь без определённых занятий. Средством к существованию служили приношения, получаемые от почитателей митрополита Серафима Чичагова.

— Вы являетесь почитательницей Серафима Чичагова?

— Да, я являюсь почитательницей митрополита Серафима Чичагова, у него я несла послушание.

— Назовите всех известных вам почитателей митрополита Серафима Чичагова.

— Митрополит Серафим Чичагов имеет большое количество почитателей, но их имена и фамилии мне неизвестны. К нему на квартиру ходило много духовенства, монашества, а также мирян за получением различных советов, а также и для духовного общения с ним.

Следователь спросил, совершал ли митрополит Серафим в своей квартире богослужения и кто на них присутствовал. Монахиня Севастиана ответила, что митрополит совершал богослужения, на которых присутствовала она вместе с монахиней, помогавшей митрополиту, и другие его почитатели, но имена их ей неизвестны.

— Ваше отношение к советской власти?

— Советскую власть я не признаю и считаю её властью антихриста, посланной Богом в наказание народу за его грехи, о чём я говорила и другим.

— Вы вели агитацию против выборов в Верховный Совет?

— Да, я говорила, что верующие не должны выбирать и участвовать в выборах сатанинской власти, которая разрушает храмы и без вины высылает верующих и духовенство.

На этом допросы были окончены. Монахиня Севастиана была неграмотна. Следователь зачитал ей протокол допроса, и она поставила под ним оттиск большого пальца правой руки.

В течение нескольких дней следователь допросил дежурных свидетелей, — председателя Удельнинского сельсовета и работника поселкового совета, которые и подписались под соответствующими показаниями.

20 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила монахиню Севастиану к восьми годам заключения в концентрационном лагере. Монахиня Севастиана (Агеева-Зуева) скончалась в Бамлаге на Дальнем Востоке 11 июля 1938 года и была погребена в безвестной могиле.

Преподобномученица Севастиана причислена к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года. Определение Священного Синода от 20 апреля 2005 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 512−514