Священномученик Пётр родился 1 июля 1875 года в селе Троицкое Клинского уезда Московской губернии в семье диакона Петра Остроумова. В 1896 году Пётр окончил учительскую семинарию в Подольском уезде и поступил учителем в одну из школ в Звенигородском уезде.

В 1899 году Пётр был рукоположен во диакона ко храму Рождества Христова в селе Петровское Клинского уезда, а в 1909 году — во священника к Троицкому храму в родном селе Троицкое. Здесь отцу Петру и пришлось пережить гонения от безбожных властей.

В 1929 году местные власти вознамерились закрыть Троицкий храм, но препятствием для этого стал авторитетный сельский священник, которого и крестьяне хорошо знали, и он знал их всех, и потому отца Петра решили арестовать. Были допрошены свидетели, должные по своему положению помогать органам ОГПУ: заведующий избой-читальней и председатель сельсовета. Заведующий избой-читальней сказал: «Сам не слышал, но знаю от других граждан селения, что… Остроумов своими проповедями призывал население противостоять предполагавшемуся закрытию церкви, ходил сам по селению… и собирал подписи против закрытия церкви по домам».

Председатель сельсовета сказал: «Из разговоров и слухов… я знаю, что… Пётр Петрович Остроумов рассказывал проповеди, направленные на подрыв советской власти, говоря: „Необходимо веровать в Бога; коммунисты ведут вас к пропасти, и, придёт время, вы все, обманутые коммунистами и советской властью, покаетесь“. После вынесения волостным съездом решения о закрытии церкви… Остроумов, совместно с церковным советом, созывал собрания верующих, иногда даже без разрешения. на которых собирал подписи против закрытия церкви…»

Священник Пётр Остроумов был арестован 18 октября 1929 года и заключён в Бутырскую тюрьму в Москве. 1 ноября следователь допросил его.

— Антисоветской агитации ни в частных разговорах и нигде я не вёл. Проповеди, которые я произношу очень редко, носят чисто религиозный характер, и ничего антисоветского в них нет, — заявил священник на обвинение следователя.

— Собирали ли вы подписи против закрытия церкви? — спросил его следователь.

— Никаких подписей не собирал.

— Кем собирались подписи?

— Церковным старостой и членом церковного совета.

— Говорили ли вы проповедь в селе Ивлиево по случаю ареста священника, что «на Церковь идёт гонение со стороны советской власти» и так далее?

— Не помню. Проповеди я не произносил.

12 ноября следствие было закончено. Отец Пётр был обвинён в том, что, «являясь священником, использовал религиозные настроения верующих в целях антисоветской агитации, собирал подписи против закрытия церкви… провоцируя верующих на массовое выступление».

23 ноября 1929 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило священника к трём годам ссылки в Северный край. Когда отец Пётр вернулся из ссылки, ему было запрещено жить ближе, чем за сто километров от Москвы, и он поселился в Волоколамском районе.

В 1937 году отец Пётр стал служить в Покровском храме в селе Покровском Волоколамского района. В том же году секретная осведомительница по кличке «Берёзка» отправила агентурные донесения сотруднику местного отделения НКВД. Она сообщала: «Поп Покровской церкви Остроумов занимается обработкой верующих. При подворном обходе селений… агитирует и распускает ложные слухи о войне, заявляя: „Скоро будет война, коммунисты это чувствуют… и… арестовывают крестьян, сажают безвинных священников в тюрьмы; я, наверное, хожу последние дни, осталось мне отслужить последний ноябрь месяц. Приходите, православные, на говение, скоро ведь все церкви закроют…“ В ноябре 1937 года около часа дня в Покровской церкви Остроумов произносил проповедь, в которой просил верующих не покидать храма Божьего, молиться и чаще посещать церковь».

Отец Пётр был арестован 2 декабря 1937 года и заключён в одну из тюрем в Волоколамском районе. В этот же день были допрошены свидетели, которые показали, что священник часто произносил проповеди, призывая верующих не оставлять храма Божьего и больше молиться, так как храмы скоро закроют. Кроме того, часто раздавал детям конфеты.

— Проживая в селе Покровском, вы среди верующих и колхозников вели антисоветскую и контрреволюционную деятельность. Дайте показания, — потребовал от священника следователь.

— Антисоветской агитацией я среди верующих и колхозников не занимался.

— Следствию известно, что вы среди верующих вели антисоветские разговоры. Вы это скрываете. Вам зачитывается ряд свидетельских показаний, уличающих вас в антисоветской и антиколхозной деятельности. Подтверждаете ли вы это?

— Заявляю, что я антисоветскими и антиколхозными разговорами не занимался. Что же касается проповедей, то, действительно, я проповеди говорил в начале моего приезда в село Покровское… В настоящее время я проповедей не произношу. Зачитанные мне свидетельские показания я отрицаю.

Следствие было закончено в самый день ареста, 2 декабря. 5 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила священника к десяти годам заключения. Священник Пётр Остроумов скончался 10 июля 1939 года в концентрационном лагере в Амурской области и был погребён в безвестной могиле.

Священномученик Пётр причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 года. Определение Священного Синода от 18 августа 2004 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 508−511