Священномученик Николай родился в 1889 году в селе Сивково Можайского уезда Московской губернии в семье священника Александра Запольского, служившего в Преображенском храме в этом селе. В 1907 году Николай окончил духовное училище и в 1910 году поступил псаломщиком в Знаменский храм в селе Лисинцево Верейского уезда Московской губернии (ыне Наро-Фоминский район Московской области). Тогда же он женился на девице Марии, дочери священника; впоследствии у них родилось шестеро детей. В 1920 году Николай Александрович был рукоположен во диакона к этому храму. В 1925 году он был переведён служить в Преображенскую церковь в селе Большие Вязёмы Звенигородского уезда Московской губернии.

В 1929 году диакон Николай был обвинён в порубке леса и приговорён судом к двум годам ссылки, но приговор был заменён на штраф в триста рублей. В 1930 году он был арестован за невыполнение государственных древозаготовок и приговорён к шести месяцам принудительных работ.

В 1937 году начались массовые аресты и уничтожение священно- и церковнослужителей. В феврале 1938 года следователи допросили дежурных свидетелей, они подписались под лжесвидетельствами, на основании которых 21 марта 1938 года диакон Николай был арестован и заключён в одну из тюрем в Москве. Допросы длились полтора месяца, и на последнем допросе, 8 мая, следователь заявил диакону:

— Вы обвиняетесь в клевете на советскую власть, которую вы высказывали в феврале 1938 года.

— Виновным себя в высказывании клеветы в отношении советской власти… я не признаю, — ответил диакон Николай.

— Вы обвиняетесь в контрреволюционных высказываниях в отношении советской власти в декабре 1937 года.

— Виновным себя в контрреволюционных высказываниях в отношении советской власти я не признаю, — повторил диакон.

В тот же день диакону Николаю была устроена очная ставка со лжесвидетелями. Один из них показал, будто диакон говорил, что «советская власть всех попов арестовала, но скоро будет конец советской власти; скоро из Италии придёт папа Римский, он установит свою власть и всех коммунистов в ад загонит».

Диакон Николай на это ответил:

— Я никаких антисоветских разговоров не вёл, он лжёт.

Лжесвидетельница Панова на очной ставке показала, будто она в феврале 1938 года была в церкви и просила у диакона разрешения взять золу на удобрение для колхоза, на что тот ей ответил: «Что власти помогаешь? Хотите выполнить восемь миллиардов пудов хлеба? В 1938 году это вам не удастся, скоро советской власти не будет, скоро придёт папа Римский, он покажет, как крестьян мучить. Хотя вы и взяли попов, но скоро царь будет, и коммунистов скоро вешать будем за этих попов».

Диакон Николай решительно отверг эти обвинения и сказал:

— В феврале 1938 года с Пановой я не встречался в церкви и ничего ей не говорил. И в церкви Панова никогда не была.

2 июня тройка НКВД приговорила диакона к расстрелу. Диакон Николай Запольский был расстрелян 27 июня 1938 года и погребён в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.

В 1939 году все работники Звенигородского управления НКВД были арестованы и решением Военного трибунала войск НКВД приговорены к разным срокам лишения свободы за фальсификацию следственных дел. Дело диакона Николая Запольского было приобщено как вещественное доказательство такой фальсификации. На основании решения Военного трибунала были пересмотрены постановления тройки НКВД. Однако дело диакона, «учитывая социальное лицо осуждённого», то есть то, что он был служителем Христовым, пересмотрено не было.

Священномученик Николай прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение Священного Синода от 6 октября 2001 г.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 216−218