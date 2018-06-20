Пермская епархия принесла многий плод мученичества — пострадавших священников, диаконов и мирян, о мученинической кончине которых сообщили в 1-м номере 1919 года Пермские епархиальные ведомости.

Дни кончины некоторых из них неизвестны, и потому их память Церковь празднует 20 июня, в день памяти первого мученика-архиерея Пермской епархии Андроника (Никольского).

Пермские священномученики Павел Аношкин, Валентин Белов, Владимир Белозеров, Михаил Денисов, Николай Конюхов, Петр Кузнецов, Вениамин Луканин, Александр Махетов, Виктор Никифоров, Николай Онянов, Александр Осетров, Александр Преображенский, Николай Рождественский, Григорий Смирнов, Павел Соколов, Игнатий Якимов и мученики Афанасий Жуланов и Александр Зуев прославлены в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г.

Собор Новомучеников и Исповедников Российских за Христа пострадавших





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Священномученик Павел Аношкин

Священномученик Павел родился 5 февраля 1891 года в семье мещанина Павла Аношкина. По окончании в 1912 году Пермской Духовной семинарии 19 августа того же года он был рукоположен во священника к Покровской церкви в селе Верх-Сарсы Красноуфимского уезда Пермской губернии и назначен заведующим и законоучителем Верх-Сарсинской церковно-приходской школы и законоучителем Сарсинской заводской и Верх-Сарсинской земской школ, председателем Верх-Сарсинского церковно-приходского попечительства и председателем Вонифатьевского общества трезвости. 25 марта 1913 года он был награждён набедренником «за выдающуюся пастырскую деятельность» и на следующий день переведён в Никольскую церковь села Мокино Оханского уезда и назначен заведующим и законоучителем Мокинской церковно-приходской школы, законоучителем в школах в Нижних и Верхних Талицах и в деревне Кошели, а с 1914 года — законоучителем и двухклассного Мокинского училища. В декабре 1918 года отец Павел был арестован безбожниками-большевиками, исколот штыками и расстрелян





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Священномученик Валентин Белов

Священномученик Валентин родился в 1891 году в семье диакона Михаила Белова. Он поступил в Пермское духовное училище, но с третьего класса перешёл учиться в 1-е Усовское двухклассное училище, которое окончил в 1907 году, и в 1909 году был назначен псаломщиком к Покровской церкви в селе Поташка Красноуфимского уезда Пермской губернии, одновременно он состоял законоучителем Черкасовского начального училища. Пожелав служить Церкви в священном сане, Валентин выдержал экзамен на диакона и 21 октября 1914 года был рукоположен епископом Пермским Андроником (Никольским) во диакона к этому же храму. В 1915 году духовенство округа избрало его на должность руководителя певческих курсов. С 1910-го по 1915 год он был регентом в Покровской церкви.

1 января 1917 года диакон Валентин был переведён к Спасо-Преображенскому пермскому собору и служил на архиерейских службах иподиаконом. После ареста и мученической кончины 7 (20) июня 1918 года архиепископа Андроника диакон Валентин 9 декабря 1918 года был определён священником в Троицкий храм Ашапского завода Осинского уезда, рукоположен и 17 декабря того же года отправлен туда служить. Но не долгим было его священническое служение — в декабре 1918 года он был изрублен шашками и расстрелян большевиками.





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Священномученик Владимир Белозеров

Владимир Ильич Белозеров родился в 1869 году. В 1889 году он окончил Пермскую Духовную семинарию и был рукоположен во священника и направлен служить в Богоявленской церкви в селе Савинское Осинского уезда Пермской губернии. Впоследствии он служил в Троицкой церкви в селе Асов Кунгурского уезда, в Вознесенской церкви и в Благовещенском соборе в городе Кунгуре Пермской губернии. Отец Владимир был расстрелян безбожниками-большевиками в сентябре 1918 года.





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Священномученик Михаил Денисов

Священномученик Михаил родился в 1869 году в селе Пятигоры Чердынского уезда Пермской губернии в семье священника Фотия Денисова, служившего в Георгиевской церкви в этом селе; отец Фотий умер, когда Михаилу было четыре года. В 1888 году Михаил окончил три класса Пермской Духовной семинарии и поступил псаломщиком в Преображенскую церковь в село Юксеево Чердынского уезда; в 1893 году он был направлен служить в Преображенский храм в селе Усть-Косьва Соликамского уезда, в 1894 году — в Александро-Невский храм в село Юсьва того же уезда. 10 августа 1897 года он был рукоположен во диакона к Алексиевскому храму в селе Егва Соликамского уезда и назначен учителем и законоучителем школы грамоты Егвинского прихода. В 1900 году он был переведён в Крестовоздвиженский храм в селе Бондюг Чердынского уезда и в 1901 году назначен учителем земского училища. В 1904 году диакон Михаил был переведён в Крестовоздвиженский храм в село Сылвинское Кунгурского уезда и назначен законоучителем церковно-приходской школы, в 1911 году — в Ксениевский храм завода Чусовая Пермского уезда. 9 апреля 1911 года он был рукоположен во священника к той же церкви и назначен законоучителем в Заводо-Чусовской земской школе. В 1912 году отец Михаил был переведён в Ильинскую церковь в село Левино Оханского уезда и назначен заведующим и законоучителем Левинской церковно-приходской школы. В 1913 году отец Михаил был назначен одним из духовников 2-го благочиния Оханского уезда. Последним местом его служения стал Георгиевский храм в селе Пятигоры Чердынского уезда, в котором служил когда-то его отец. Священник Михаил Денисов был расстрелян большевиками в сентябре 1918 года.





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Мученик Афанасий Жуланов

Мученик Афанасий родился в 1890 году в семье крестьянина Михаила Жуланова. Окончив школу грамоты, он с 1911-го по 1913 год служил церковником при Пыскорской Спасо-Преображенской церкви Соликамского уезда Пермской губернии. 11 января 1914 года он был назначен псаломщиком к этой церкви и 14 января того же года посвящён в стихарь. Перед своими крестными страданиями он служил в Афанасие-Кирилловской церкви в селе Бисертское Красноуфимского уезда Пермской губернии. Псаломщик Афанасий Жуланов был расстрелян большевиками в 1918 году.





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Мученик Александр Зуев

Мученик Александр родился 1 ноября 1883 года в семье крестьянина Елисея Зуева. В 1895 году Александр окончил Мотовилихинскую начальную школу в Пермском уезде Пермской губернии; 16 января 1917 года он был назначен псаломщиком в построенный в 1911 году Екатерининский храм в деревне Дивье в том же уезде. Он был расстрелян большевиками в мае 1918 года.





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Священномученик Николай Конюхов

Священномученик Николай родился в 1860 году в семье священника Петра Конюхова. В 1879 году он окончил Пермскую Духовную семинарию и был назначен учителем и законоучителем Камгортского начального училища Чердынского уезда Пермской губернии, в 1886 году — законоучителем Цидвинского начального училища.

4 октября 1887 года он был рукоположен во священника к Введенской церкви в селе Камгорта, в 1889 году — переведён в Воскресенский собор в городе Чердыни и назначен законоучителем городского двухклассного женского училища. За хорошее преподавание Закона Божия в 1889 году ему была объявлена благодарность. В 1897—1899 годах отец Николай избирался окружным духовником; с 1899-го по 1905 год был помощником благочинного 1-го округа Чердынского уезда, а с 1905-го по 1911 год — благочинным; с 1899-го по 1906 год он был законоучителем в Чердынской женской прогимназии. В 1906 году отец Николай был награждён наперсным крестом. С 1901-го по 1907 год он вёл беседы о православном вероучении с нижними чинами Чердынской воинской конвойной команды. 27 декабря 1908 года отец Николай был возведён в сан протоиерея. С 1912 года он исполнял должность казначея Чердынского отделения Пермского училищного совета и был кандидатом в члены благочиннического совета. Во время служения отца Николая в соборе в 1909—1911 годах были расширены трапезная, приделы и паперть собора, украшением Чердыни стала высокая восьмигранная колокольня.

В 1913 году вышел указ о назначении настоятелем собора другого священника; это повергло прихожан в большую печаль, и в октябре 1913 года они направили епископу Пермскому и Соликамскому Палладию два прошения об оставлении отца Николая настоятелем, под одним подписалось сто пять прихожан, под другим — восемьдесят пять. 9 ноября 1913 года они отправили обер-прокурору Святейшего Синода письмо, в котором просили «во имя справедливости, во имя всего святого оставить протоиерея отца Николая Конюхова по-прежнему настоятелем собора во внимание к его 24-летней службе в соборе и трудам его по перестройке собора в величественный храм». 13 мая 1914 года указом Пермской духовной консистории отец Николай был оставлен настоятелем Воскресенского собора, в котором прослужил до своей мученической кончины.

Протоиерей Николай Конюхов был расстрелян большевиками-безбожниками в декабре 1918 года около селения Юрла, куда отступили под натиском белых отряды красногвардейцев, ведя с собой арестованных. Тело священника нашли в феврале следующего года, он лежал в снегу со скрещёнными на груди руками, со сквозной раной в голове, его перевезли в Чердынь, где отец Николай был торжественно погребён.





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Священномученик Пётр Кузнецов

Священномученик Пётр родился 28 июня 1869 года в Благовещенском заводе Уфимского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина Потапия Кузнецова. В 1888 году Пётр окончил Благовещенскую учительскую семинарию и был назначен законоучителем и учителем пения в Сепычевское земское училище Оханского уезда Пермской губернии. В 1900 году он сдал экзамен на диакона, был принят в духовное сословие и рукоположен во диакона к Сретенской церкви в село Сепычево, в 1902 году — переведён в Христорождественскую церковь Бисертского завода Красноуфимского уезда и назначен законоучителем в Бисертскую церковно-приходскую школу. В 1906 году диакон Пётр сдал экзамен на священника и 6 декабря того же года был рукоположен во священника к Вознесенской единоверческой церкви Оханского уезда и откомандирован для служения в выстроенную в 1906 году Стефано-Сергиевскую церковь в селе Рогали в том же уезде; в 1911 году он был переведён в храм святых апостолов Петра и Павла Павловского завода Оханского уезда и назначен законоучителем в Павловском и Одуйском женских училищах. В 1913 году отец Пётр был назначен председателем Павловского церковно-приходского попечительства и заведующим и законоучителем Нижне-Тавицкой церковно-приходской школы, в 1914 году — членом благочиннического совета.

Священник Пётр Кузнецов был расстрелян безбожниками-большевиками в феврале 1919 года на станции Верещагино Пермской губернии.





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Священномученик Вениамин Луканин

Священномученик Вениамин родился 20 марта 1875 года в семье псаломщика Василия Луканина. Вениамин поступил учиться в Пермское духовное училище, но в 1888 году был взят родителями из третьего класса. В 1891 году он был назначен исполняющим должность псаломщика в Троицкий храм Полазнинского завода Пермского уезда. В 1893 году Вениамин сдал экзамены на звание псаломщика и был посвящён в стихарь; в 1894 году он был назначен учителем в Усть-Полазнинскую школу грамоты, в 1899 году — перемещён к Филатовской церкви села Башиловского Кунгурского уезда, в 1902 году — переведён в Вознесенскую церковь в селе Устиново Осинского уезда и назначен учителем пения в Устиновских женском, мужском и сельскохозяйственном училищах и в Ташковской школе грамоты. В 1899-м и в 1901 годах он обучался на курсах пения и с 1899-го по 1912 год был учителем пения в Осинском одноклассном миссионерском училище. В 1902 году Вениамин был переведён в Успенскую церковь в городе Оханске и 21 октября того же года рукоположен во диакона к этой церкви. В 1903—1904 годах он был учителем пения в Оханской женской прогимназии; в 1906 году — назначен законоучителем Поташинского земского училища.

22 декабря 1907 года диакон Вениамин был рукоположен во священника к Покровской церкви в селе Ясыл Осинского уезда и назначен законоучителем и учителем пения в Ключиковской церковноприходской школе и законоучителем и заведующим Межевской церковноприходской школы. В 1909 году он был командирован для исполнения пастырских обязанностей в строящуюся Казанскую церковь в селе Межёвка, а в 1910 году назначен священником этой церкви и председателем организованных им при ней церковноприходского попечительства, школьного кружка и Общества трезвости. В 1912 году отец Вениамин был перемещён в Ильинскую церковь села Бедряж Осинского уезда и назначен законоучителем Ерминского земского и Качкинского миссионерского училищ и председателем Ерминского общества трезвости и Ерминского миссионерского кружка, открытых по его инициативе. В 1916 году отец Вениамин был назначен служить в Казанский храм в село Ново-Паинское Оханского уезда и законоучителем Ново-Паинского двухклассного училища. В 1917 году он был избран прихожанами настоятелем этого храма и 17 августа того же года утверждён на этой должности консисторией; в том же году он был избран председателем местного приходского попечительства и приходского совета.

Священник Вениамин Луканин был расстрелян пришедшими к власти безбожниками-большевиками осенью 1918 года.





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Священномученик Александр Махетов

Священномученик Александр родился в 1868 году в Юрюзань-Ивановском заводе Златоустовского уезда Уфимской губернии в семье крестьянина Николая Махетова. В 1887 году Александр окончил Благовещенскую учительскую семинарию и был назначен учителем и законоучителем в Сепычевское земское училище в Оханском уезде Пермской губернии; в 1888 году он был переведён в Спешковское земское училище, а в 1890 году — в Шлыковское земское училище.

26 ноября 1894 года Александр был рукоположен во диакона к Михаило-Архангельской церкви Сиропитательного дома в городе Кунгуре и назначен учителем его воспитанников первого класса. В 1900 году диакон Александр был переведён в Ново-Усольскую Спасо-Преображенскую церковь и назначен учителем в Спасо-Преображенскую церковно-приходскую школу.

8 июня 1901 года он сдал экзамены на получение иерейского сана и 2 июня 1902 года был рукоположен во священника к Троицкой церкви в селе Лёнва Соликамского уезда и назначен законоучителем в женское училище в том же селе. Избран членом благочиннического совета на 1912−1914 годы. Осенью 1918 года священник Александр Махетов был арестован большевиками; они пригвоздили его левую руку, а в правую дали крест; после этого мучители стали колоть его штыками и затем расстреляли.





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Священномученик Виктор Никифоров

Священномученик Виктор родился в семье диакона Пермской епархии Николая Фёдоровича Никифорова. В 1911 году Виктор поступил в Пермскую Духовную семинарию, которую окончил в 1917 году. 20 февраля 1918 года он был рукоположен во священника ко храму святых апостолов Петра и Павла села Комаровского Осинского уезда Пермской губернии. Но совсем недолго ему пришлось послужить — в июле того же года он был расстрелян безбожниками-большевиками.





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Священномученик Николай Онянов

Священномученик Николай родился 27 ноября 1862 года в селе Усолье Соликамского уезда Пермской губернии в семье крестьянина Михаила Онянова. Николай имел большие способности и в 1878 году первым учеником окончил Усольское двухклассное училище и решил посвятить себя служению Церкви. В 1879 году он был определён церковником к Иоанно-Предтеченской церкви в селе Зырянское Соликамского уезда Пермской губернии и стал усердным и успешным помощником священнику в его работе с детьми в церковно-приходской школе. В 1885 году Николай был принят в духовное звание и назначен псаломщиком в Иоанно-Предтеченскую церковь села Стефановского Осинского уезда. 14 февраля 1888 года он был рукоположен во диакона к этой церкви и в 1893 году назначен законоучителем.

11 мая 1904 года диакон Николай был рукоположен во священника к церкви святых апостолов Петра и Павла в село Таман Соликамского уезда и назначен законоучителем земского начального училища в этом селе; в 1908 году он был назначен заведующим Быстринской церковно-приходской школой. Священник Николай Онянов был расстрелян безбожниками-большевиками в сентябре 1918 года и зарыт в песке напротив собора в селе Усолье.





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Священномученик Александр Осетров

Священномученик Александр служил священником в Никольском храме села Телёс Осинского уезда Пермской губернии. Он был изрублен шашками и расстрелян осенью 1918 года безбожниками-большевиками, когда ему исполнилось всего двадцать три года. 17 марта 1919 года его останки были перезахоронены в ограде женского Успенского монастыря в Перми.





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Священномученик Александр Преображенский

Священномученик Александр родился в 1861 году в семье священника Николая Преображенского. Окончив в 1882 году Пермскую Духовную семинарию, он был назначен сельским учителем. 2 марта 1885 года Александр был рукоположен во священника к Троицкой церкви в заводе Пожва Соликамского уезда Пермской губернии и определён законоучителем мужского училища. В 1894 году отец Александр был назначен заведующим Усть-Пожевской школой грамоты и членом благочиннического совета, в 1898-м — заведующим Городищенской школой, в 1916-м — законоучителем высшего начального училища; в 1917-м — благочинным 2-го Соликамского округа; за свою педагогическую деятельность неоднократно был отмечаем епархиальным начальством. В 1906 году отец Александр был награждён наперсным крестом, в 1917-м — возведён в сан протоиерея.

Протоиерей Александр Преображенский был расстрелян безбожниками-большевиками в сентябре 1918 года в селе Усолье Соликамского уезда Пермской губернии. По рассказам очевидцев, священник умирал, горячо молясь и держа в руке крест.





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Священномученик Николай Рождественский

Священномученик Николай родился 26 февраля 1867 года в селе Присады Тульского уезда Тульской губернии в семье псаломщика Иоанна Рождественского. В 1888 году Николай окончил Тульскую Духовную семинарию и был назначен учителем в Чердынский уезд Пермской губернии. 18 марта 1890 года он был рукоположен во священника к Христорождественской церкви в селе Юм Чердынского уезда и назначен законоучителем Юмского училища и местных церковных школ. В 1896 году отец Николай был переведён в Алексиевскую церковь в селе Егва Соликамского уезда и назначен заведующим местными церковными школами. С 1899-го по 1901 год он был избираем духовником по 3-му Соликамскому благочинническому округу. В 1908 году отец Николай служил в Свято-Троицком соборе в городе Соликамске. В 1909—1910 годах он был духовником северной половины 1-го Оханского благочиннического округа. В 1910 году отец Николай был переведён в Троицкий храм в селе Черновское Оханского уезда и назначен законоучителем Липовского и Сухумского земских училищ, состоял заведующим Плоскинской церковно-приходской школой и законоучителем Черновского двухклассного училища, а впоследствии он был переведён в Сретенскую церковь в селе Очерско-Острожское того же уезда. Священник Николай Рождественский был расстрелян безбожниками-большевиками зимой 1918 года.





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Священномученик Григорий Смирнов

Священномученик Григорий родился 18 ноября 1891 года в Вятской губернии в семье крестьянина Прокопия Смирнова. В 1911 году Григорий окончил второклассное училище при Казанском храме в селе Старый Торъял в Уржумском уезде Вятской губернии, а в 1913 году дополнительные курсы при Митинской школе Вятского уезда и в том же году был назначен псаломщиком в Казанскую церковь села Горохова Орловского уезда. В 1916 году он перешёл служить в Пермскую епархию, и 15 января 1917 года епископ Пермский Андроник (Никольский) рукоположил его во диакона к Николаевскому храму в селе Мокино Оханского уезда.

В декабре 1918 года диакон Григорий Смирнов был расстрелян безбожниками-большевиками и заколот штыками.





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Священномученик Павел Соколов

Священномученик Павел Петрович Соколов родился в 1874 году. Окончив Калужскую Духовную семинарию, он был направлен служить в Петропавловский храм Нязе-Петровского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии, а затем — в Тихвинский храм в городе Кунгуре. 29 июня 1917 года он был награждён наперсным крестом. Священник Павел Соколов был расстрелян безбожниками-большевиками в сентябре 1918 года.





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Священномученик Игнатий Якимов

Священномученик Игнатий родился 24 января 1872 года в деревне Морозы Нолинского уезда Вятской губернии в семье крестьянина Димитрия Якимова. По окончании в 1889 году Нолинского духовного училища Игнатий поступил послушником в Слободской Крестовоздвиженский монастырь, где подвизался около двух лет, и затем поступил на курсы псаломщиков при Братстве святого Стефана в Перми. В 1891 году он был назначен псаломщиком в Свято-Димитриевскую церковь в село Ошиб Соликамского уезда Пермской губернии, в 1894 году переведён в Христорождественскую церковь в село Рябки Осинского уезда, в 1896 году — в Богоявленскую церковь села Юрлинского Чердынского уезда.

6 июня 1899 года Игнатий был рукоположен во диакона к Николаевской церкви села Кочевское того же уезда и назначен законоучителем и учителем пения в Кукушкинскую школу грамоты. В то время всё большее распространение среди народа получал порок пьянства, и духовенству первым пришлось вступить с ним в борьбу. Так и диакон Игнатий стал участковым попечителем в попечительстве о народной трезвости в Чердынском уезде.

2 ноября 1903 года он был рукоположен во священника ко храму Рождества Христова села Чураки Чердынского уезда и назначен законоучителем в Чураковское земское училище и заведующим Гришкинской церковно-приходской школой. В 1913 году отец Игнатий был назначен духовником округа, в 1916 году — временно исполняющим обязанности благочинного по 2-му округу церквей Чердынского уезда и вскоре — благочинным.

После отречения Императора от престола стала быстро шириться в России смута. Если и при законной власти многие, пользуясь неразберихой, занимались в ущерб Отечеству личным обогащением, о чём с такой горечью, в предвидении тяжких последствий, писал епископ Андроник, то теперь пришёл черёд этим последствиям, и грабежом занялись все поправшие совесть, так как страха перед наказанием при отсутствии законной власти не было. То же было и в Чураках. Крестьяне здесь стали захватывать земельные наделы, не глядя на то, что многие из их односельчан ещё не вернулись с фронта, открыто рубился казённый лес; в продовольственные комитеты и волостные управы избирались люди недостойные, распоряжавшиеся продовольствием в своих интересах.

Отец Игнатий выступил против грабежа казённых лесов и вступился за обижаемых крестьян. Он предложил дождаться решения Учредительного собрания и после него уже решать земельные вопросы. Некоторые крестьяне были довольны, что он выступил в их защиту, но большинство было недовольно священником, отреагировав на его слова примерно так же, как евреи на действия вступившегося за них Моисея: кто тебя поставил судить между нами. И задумали удалить священника из села.

17 сентября 1917 года состоялся сход крестьян села Чураки, на котором присутствовало около восьмидесяти человек, постановивший на место отца Игнатия просить у епископа Пермского Андроника другого священника. Подписались под приговором, когда большинство уже разошлось и осталось чуть более десятка присутствовавших на сходе, за не бывших на сходе и несовершеннолетних подписался председатель волостной управы, сделав уже спустя некоторое время и приписку, будто общий сход крестьян требует привлечь священника к суду за контрреволюционную деятельность. Этот приговор был отослан в Чердынский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и епархиальному архиерею. Отец Игнатий в октябре 1917 года дал по этому поводу письменные объяснения.

«По делу постановления приговора гражданами Чураковской волости… - писал он, — об удалении меня из Чураковского прихода по долгу священства имею объяснить… следующее. Неприятности пошли из-за нижеследующих лиц. Сначала я буду говорить о председателе сего собрания Андрее Тимофееве Федосееве, а потом о секретаре сего собрания, учителе Чураковского земского училища Семёне Петрове Федосееве, ради которых учинён сей незаконный приговор. Первый — личность такого сорта. По настоянию Андрея Федосеева были сменены два добросовестных чураковских председателя — Волостного комитета и Продовольственного комитета, а на их место был избран дезертир Василий Петров Федосеев — родственник Андрея Федосеева. (По вступлении в должность, дезертир Василий Петров Федосеев начал отпускать богатым людям, в том числе и Андрею Федосееву, по два-три и четыре мешка ржаной муки, а бедным не более мешка. Противозаконные проделки дезертира Василия Федосеева и Андрея Федосеева я вывел наружу. По обнаружении дезертиру Василию Федосееву пришлось возвращаться туда, откуда он прибыл.) Перед отъездом, на собрании, он сказал мне, что он постарается по прибытии на место, как член Совета рабочих и солдатских депутатов… доложить «товарищам», чтоб я был арестован как приверженец старого строя. Вторая личность такого сорта. У учителя Семёна Петрова Федосеева отец Пётр Афанасиев первый устроил помочь рубить казённый лес и тем подал пример к бесчинству другим… За порубку казённого леса я сделал выговор учителю при народе. Одним словом, возник сей приговор об удалении меня из прихода по инициативе моих недоброжелателей, чтобы я не тревожил их совесть, и из-за уговаривания крестьян не трогать казённый лес и не расчищать казённые места под пашню впредь до вырешения вопроса о земле на Учредительном собрании. Для осуществления своей цели враги мои не постыдились записать не бывших на митинге и несовершеннолетних и сделать приписку… другой рукой через несколько дней. Сняв с постановления и приписки копию, не оговоривши приписки в копии, Чураковский волостной комитет направил её в Чердынский совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Не зная существа дела, Совет называет меня в бумаге на имя владыки контрреволюционером, развращающим паству, потому-де в интересах спокойствия населения я должен быть удалён из прихода и предан законному суду… Препровождая вторую копию епархиальному начальству, без приписки, Чураковский волостной комитет просит… перевести меня в другой приход ещё потому, что я-де открыто заявляю, что без «боя» не уеду из Чураков. В буквальном смысле устраивать бой я не в силах, ибо не имею ни ружья, ни бомб, ни пулемёта, а поднимать бой могу только посредством слова правды против кривды и путём опроса прихожан, которые должны сказать мне: я не нужен им, и — тогда уйду; а ради каких-то трёх-четырёх моих недоброжелателей я не намерен уходить из прихода… 20 ноября… исполнится четырнадцать лет, как я священствую в сём приходе и знаю взрослых словесных моих овец не только в лицо, но и по голосу, так куда же я пойду без «боя» из сего прихода. Если бы совесть моих недоброжелателей была чиста и приговор составлен правильно, то они исполнили бы мою просьбу от 18 сего сентября… и дали бы мне копию с приговора за 17-е число… как благочинному, для представления епархиальному начальству о случившемся. Однако проходит два месяца, а копии не присылают…

В приговоре написано так: «Священник проповедует недоверие к местной администрации». (Если граждане избирают на должность председателя Волостного комитета и Продовольственного комитета изменника Отечества, на должность секретаря принимают вора, если… рубят казённый лес и тем подают худой пример другим, то какое может быть доверие к упомянутым административным лицам?) Далее. «Препятствует наделению граждан Чураковской волости казённой землёй». Не препятствую, повторяю я, а прошу и уговариваю граждан Чураковского прихода, чтобы они не рубили казённый лес и не расчищали казённые места под пашню впредь до вырешения сего вопроса на Учредительном собрании и до возвращения солдат с войны…"

После прихода к власти большевиков и издания ими декрета об отделении Церкви от государства, которым уже официально открывалось жестокое гонение на Церковь, начались нападения на храмы и монастыри. Епископ Пермский Андроник 25 января 1918 года разослал «всем причтам и православным прихожанам, а равно обителям Пермской епархии» послание, которое отец Игнатий прочёл во время очередного крестьянского схода в селе Чураки.

«Возможно ожидать нападения, — писал епископ, — разбойников или разных захватчиков церковного или монастырского имущества, а равно и самих церквей и обителей. Надо теперь же подготовить население к такой опасности и клятвенно призывать всех, как православных, к защите церквей и монастырей от насильников и захватчиков, чтобы за попустительство вместе с ними не подвергнуться вечному осуждению от Бога. Предупредить население, что в случае нападения захватчиков будет дан набатный звон колоколов, на который православные должны поспешить, самим же захватчикам прочитать до времени сохраняемое, а потом на стенах храма вывесить в удостоверенных копиях прилагаемое моё именем Божиим клятвенное запрещение и осуждение, да удержатся готовые совершить святотатства и за это быть погубленными вместе с Ананией и Сапфирой (Деян. 5, 1−11). Объявить и всем прихожанам, что если бы даже и все они допустили насилие над церковью или обителью, то церковь их будет закрыта для священнослужения, виновники же будут отлучены от святого причастия, и если кто из них обманом духовника причаститься где-либо Святых Таин, то сие причащение будет вместе с Иудой Искариотом в вечное осуждение. Стойте даже до смерти».

Прочитав послание, отец Игнатий попросил прихожан не оставить его, если кто придёт грабить храм, и если они услышат звук колокола, то поспешили бы оградить их сельскую святыню от осквернения.

15 марта 1918 года председатель Чураковского исполкома Семён Федосеев отправил в Следственную комиссию в Чердынь донос, обвинив отца Игнатия в контрреволюционной деятельности и требуя немедленного рассмотрения дела.

30 марта священник был вызван в Следственную комиссию на допрос. Возражая на предъявленные ему обвинения, отец Игнатий сказал: «С моей стороны никакой агитации против Совета народных комиссаров не было, я только прочитал в Волостном правлении распоряжение Пермского владыки Андроника от 25 января 1918 года и никаких разъяснений по поводу этого распоряжения не делал, а только сказал, что если будет какое-либо нападение на церковь, то я буду звонить в колокол и прочитаю захватчикам распоряжение владыки, при этом про красногвардейцев я не упоминал и народ к расправе, в случае нападения на церковь, не призывал… Меня обвиняют, что я сею рознь, вражду в народе, проповедую недоверие к местной администрации, всячески стараюсь подорвать авторитет передового человека. По этому поводу я могу сказать то же, что написано мною в объяснении, поданном Пермскому архиерею… Если граждане избирают на должность председателя Волостного комитета и Продовольственного комитета изменника Отечества, а на должность его секретаря принимают вора, если семейные учителя… помочью рубят казённый лес и тем подают худой пример другим, то какое может быть доверие к упомянутым административным лицам… Более к тому, что ранее мною было сказано, прибавить ничего не могу, только добавляю, что как раньше я призывал народ к порядку, так и теперь призываю к нему… Прошу… произвести формальное расследование, кто был на собрании 17 сентября, так как многие записаны не бывшие на этом собрании».

Был вызван на допрос староста Христорождественского храма села Чураки, который показал: «Я, церковный староста, заявляю, что священник отец Игнатий Якимов человек хороший, в течение четырнадцати лет ничего от него худого не видали и не слыхали. Никаких выступлений с его стороны не было. Обвинение его в этом является потому, что он заступается за нас, бедных, не даёт нас в обиду». Тут же на допросе староста дал поручительство за священника, чтобы власти не подвергали пастыря аресту. «Ручаюсь своим имуществом в том, что священник Игнатий Дмитриев Якимов не уклонится от суда и не будет допускать контрреволюционных выступлений», — написал он.

Священник был освобождён из-под стражи, и формальное следствие на основании многочисленных показаний свидетелей подтвердило его невиновность, однако в обвинительном заключении следователь оставил лишь одни лжесвидетельства представителей чураковской администрации.

24 июля 1918 года священник Игнатий Якимов был арестован вошедшим в село Чураки отрядом большевиков-карателей и расстрелян.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 175−194