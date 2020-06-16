Священномученик Михаил родился 4 ноября 1881 года в селе Горетово Можайского уезда Московской губернии в семье священника Михаила Маркова. В 1899 году Михаил окончил Звенигородское духовное училище, в 1905‑м — Вифанскую Духовную семинарию. В течение двух лет, с 1905-го по 1907 год, он был учителем церковно-приходской школы в Гуслицком округе Богородского уезда. С сентября 1907-го по январь 1909-го — преподавал Закон Божий в Московской Даниловской церковно-приходской школе при Обществе трезвости. В это время Михаил Михайлович женился на дочери настоятеля храма Рождества Богородицы села Рудненикитское сельской учительнице Елизавете Матвеевне. После рождения старших детей Николая и Елизаветы долгое время, к скорби родителей, прибавления в семье не было: дети умирали в младенчестве. По свидетельству близких, супруги усердно молились Богу и их молитва была услышана: святитель Московский Пётр явился матушке Елизавете и утешил её добрым предзнаменванием: «Ваш ребёнок будет жить, и именины у него будут 6 сентября». В 1923 году, у отца Михаила и матушки Елизаветы родился сын, которого назвали Петром в честь Московского Первосвятителя

15 декабря 1908 года митрополит Московский Владимир (Богоявленский) рукоположил Михаила Михайловича во священника к Троицкой церкви села Горетово на место почившего отца. В 1909 году отец Михаил был назначен заведующим Авдотьинской и Горетовской церковно-приходскими школами, с 1912-го по 1914 год он преподавал Закон Божий в Хотиловской и Троицкой земских школах, был членом благочиннического совета 3-го округа Можайского уезда. В 1913 году прослушал миссионерские курсы в городе Можайске.

Прихожане Троицкой церкви хорошо знали его отца-священника, знали с детства и его самого, и с молодым священником у них вскоре сложились добрые отношения, и они готовы были откликнуться на любую его просьбу.

В 1929 году местные власти попытались закрыть храм. Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма, предполагая, что тот не сумеет собрать нужных средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая сумма была выплачена. Тогда священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором «в пользу церковных и религиозных групп». Законодательство предполагало за такого рода преступления исправительные работы до шести месяцев или штраф до трёхсот рублей, но отец Михаил был приговорён к восьми годам ссылки. Приговор, однако, как формально не соответствующий закону, вскоре был отменён, и наказание ограничено выплатой трёхсот рублей штрафа.

В феврале 1933 года сельсовет издал постановление о закрытии Троицкой церкви. Священник не согласился с ним и послал членов церковного совета с ходатайством об отмене неправого решения в Москву. Отцу Михаилу и на этот раз удалось отстоять храм от закрытия. Тогда 11 марта 1933 года власти арестовали пастыря и заключили в тюрьму в городе Можайске.

Свидетелями обвинения против него выступили инициаторы закрытия храма — секретарь сельсовета и председатель колхоза. Секретарь показал, что священник «ко всем проводимым на селе мероприятиям советской власти настроен явно враждебно; используя как орудие борьбы с последними церковь… в период церковной службы среди посетителей церкви говорил: „Православные граждане, коммунисты нам не дают спокойно жить, они совершенно нас душат своими налогами и сборами, житья совершенно не стало…“».

Вызванный на допрос, отец Михаил показал: «На советскую власть я смотрю как религиозник и считаю, что советская власть, так же как и остальные власти, от Бога… Помимо церковных служб, в нашей церкви часто собирались совещания членов церковного совета, на которых по их просьбе присутствовал и я, но с правом совещательного голоса. Ставился ли на этих совещаниях вопрос о колхозном строительстве и вообще о власти, я не помню, но в период моего присутствия этого не было. В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю».

22 апреля 1933 года тройка при ПП ОГПУ приговорила отца Михаила к трём годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в Карагандинский лагерь в Казахстан. Через год, 29 апреля 1934 года, тройка ОГПУ заменила ему заключение в лагере ссылкой в Казахстан на оставшийся срок.

Вернувшись из ссылки в 1936 году, он поселился в родном селе. 25 апреля 1937 года его назначили служить в Преображенский храм в селе Горячкино Можайского района, где отец Михаил проявил себя как ревностный пастырь. Увидев, что храм давно не ремонтировался, он, несмотря на гонения, собрал средства и отремонтировал его. Церковный совет всегда шёл навстречу просьбам священника и в июле 1937 года разрешил ему накосить травы. Власти попытались привлечь священника за это к ответственности, но, благодаря заступничеству крестьян, это им тогда сделать не удалось.

Отец Михаил был арестован 29 ноября 1937 года и заключён в можайскую тюрьму. После его ареста на допросы стали вызываться свидетели.

Председатель колхоза показал: «До Маркова в селе Горячкино служил священник… который совершенно не имел никакого влияния среди колхозников, какового верующие выгнали. Но когда стал служить в церкви священник Марков, то стало для каждого заметно, что Марков завоёвывает авторитет среди верующих… С момента службы Маркова участились случаи невыхода на колхозную работу отдельных колхозников в дни службы в церкви. Из разговоров колхозников можно слышать, что Марков хороший священник, который крепко стоит за религию и даёт им напутствие, чтобы не забывали Бога. 20 июля Марков, не спросив разрешения у правления колхоза, самовольно скосил 0,75 га сенокоса, на что составлен был акт, как на самовольное сенокошение. Но когда Маркову предложили это сено сдать в колхоз, то Марков заявил: „Вы мне запишите за работу, так как не по моей вине был скошен сенокос, мне его отвёл церковный совет… Я для советской власти не батрак и поэтому прошу мне за труды заплатить“. Защищать Маркова ко мне пришла гражданка из деревни Грязи Богданова, которая мне прямо заявила: „Вы какое имеете право обижать нашего священника? Мы вас под суд отдадим за такие безобразия. Священник этот не ваш, и он вам не мешает, а нам он нужен, поэтому дайте ему свободу действий в его службе и не притесняйте его…“».

4 декабря следователь допросил отца Михаила и, узнав, кого из священнослужителей он знает, спросил:

— С кем из них имеете хорошие связи?

— Я ходил часто молиться в глазовскую церковь и иногда бывал у священника Петра Николаевича Голубева.

— Цели ваших встреч?

— Ходил молиться в глазовскую церковь, после этого меня приглашал священник Голубев пить чай, и я у него просиживал минут тридцать.

— С кем вы имели связь в селе Горячкино?

— Связь в селе Горячкино по делам службы я имел с председателем церковного совета Матрёной Богдановой.

— На каких основаниях вы скосили колхозный сенокос?

— Я скосил сенокос по распоряжению председателя церковного совета Матрёны Богдановой. От сельсовета мне не было дано разрешения.

— Какую контрреволюционную деятельность вы вели среди населения?

— Я антисоветской агитации среди населения не вёл, так как за это могут посадить в тюрьму.

7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила священника к десяти годам заключения в концентрационном лагере, и он был отправлен в Мариинский лагерь в Кемеровской области.

Священник Михаил Марков скончался через полгода, 16 июня 1938 года, в Мариинском лагере и был погребён в безвестной могиле на лагерном кладбище.

Священномученик Михаил прославлен в лике святых новомучеников и исповедников Российских Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13−16 августа 2000 г. Определение от 18 августа 2004 г.





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Тропарь, глас 5

Духом древних мученик горя,

Пастырскою ревностию распалаяся,

Огненнаго дерзновения исполнился еси, —

До конца душу негасиму соблюд, —

В жертву себе Господеви принес,

Яко солнце во Царствии Отца возсиял еси,

Михаиле священномучениче,

Моли Света миру — Христа, —

Не лишитися нам дерзновения в день судный.





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Кондак, глас 3

Служения отча наследниче избранный,

Пастве твоей образе мужества дивный, —

Сице взывал еси, досточудне:

«Не леть ми крытися пути Христова», —

Паки сугубое поприще мучения прошед,

Престола Отца Небеснагодостигл еси.

Егоже моли, священномучениче Михаиле,

О верою и любовию чтущих тя.





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Стихиры на стиховне, глас 2

Подобен: Доме Евфрафов

Земле древняя Можайская,

Во бранех прославленная, —

Подвиги отцев просиявшая,

Паки украшайся

Славою Михаила священномученика!

Доме Божий,

Храме Троицы Святыя!

Созывай к молитве верныя, —

Сице бо возродишися

Дерзновением священномученика.

Михаиле, святче Божий,

Пастырю Христов изрядный,

Воине добропобедный Духа,

Поминай пред Господем

Чтущих тя — священномученика.

Паства новая,

От конец собранная,

Кровию святых призванная —

Еже жити во Христе —

Вере подражай священномученика.





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Молитва

О славный Михаиле, добрый пастырю и истинный свидетелю Христов!

К тебе яко ходатаю теплому и поручителю верному пред Господем о нас, недостойных, прибегаем с упованием и молимся с любовию.

Ты от юности избрал еси учение духовное, да послужиши наставником и пастырем народу твоему, — и ныне — юных к вере истинней приведи, во благом учении настави и утверди, да страхом Божиим, хранением заповедей святых и духовным разумом отразят соблазны и поборют страсти от злых обычаев мира, похотей плоти и исконнаго врага — диавола — навеваемыя.

Ты на долзе времени, паки и среди мрака безбожия олтарю Святыя Троицы неленостно служил еси, — тако и новей пастве твоей невреждение от духа века сего, свободу от недуга пианства, паче же в малем доброделании терпение у Господа испроси.

Ты во испытаниих, тя постигших, радостно проразумевал еси волю Божию, благую и совершенную, паки и славу, хотящую явитися во страданиих временных, — и нас — в болезнех, скорбех и обстояниих сущих — добрым упованием огради, паче же славословием Творца всяческих души наша исполни.

Ты в лютую годину гонений противу закрытия церквей Божиих до конца мужественне стоял еси, паче же и в лютейшее лето на возсозидание обветшавшаго храма дерзнул еси — и нас благослови — храм, в немже ты святыя молитвы многолетне возносил еси, мирне и благополучне возсоздати и благоукрасити в память твою.

Ты сугубое поприще заточений и изгнания за Христа прошёл еси, паки и блаженныя кончины праведника удостоился еси —умоли Господа и нам многоскорбное поприще земнаго жития благодушне прейти, паче же и непостыдныя христианския кончины сподобитися, да вкупе с тобою, новомучениками Российскими и всеми святыми прославим Всесвятую Троицу в безконечныя веки веков. Аминь.

Игумен Дамаскин (Орловский). «Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь». Тверь. 2008. С. 13−16

Протоиерей Илья Шапиро. К 125-летию со дня рождения священномученика Михаила Маркова